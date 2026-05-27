После публикации "Сильмариллиона" в 1977 году я потратил несколько лет на изучение предыстории этого груда и написал книгу, которую назвал «История "Сильма-риллиона"». Позже она легла в основу первых томов «Ис-тории Средиземья», — в несколько сокращенном виде.

В 1981 году я наконец написал Рейнеру Анвину, в подробностях рассказав о том, что делал до сих пор и продолжаю делать. На тот момент, как я ему сообщил, рукопись насчи-тывала 1968 страниц, имела шестнадцать с половиной дюймов в ширину, и для публикации совершенно очевидно не годилась. Я сказал ему: «Если и/или когда вы эту книгу увидите, вы сразу поймете, почему я утверждаю, что невозможно и помыслить о том, чтобы ее издать. Текстологиче-ский и прочий анализ слишком подробен и досконален; размер ее (который со временем вырастет еще более) не-померен. Я проделал эту работу отчасти для себя самого, чтобы все разложить по полочкам, и еще потому, что мне хотелось знать, как на самом деле весь этот замысел возник и постепенно эволюционировал, начиная с самых ранних вариантов...

Джон Р.Р. Толкин - Берен и Лутиэн

[переводс английского С.Б.Лихачевой]

Содержание

От переводчика: о передаче имен и названий

Список иллюстраций

Предисловие

Примечание о Древних Днях

Берен и Лутиэн

Приложение

Переработка «Лэ о Лейтиан»

Список имен и названий в исходных текстах

Глоссарий