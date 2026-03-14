Золотая серия ББИ

Классическое академическое издание по исагогике Ветхого Завета. Освещает проблемы содержания, авторства, датировки, исторического и социального контекстов, богословских мотивов и взаимосвязи библейских книг.

Книга по редакторством Эриха Ценгера - одно из лучших введений в Ветхий Завет, является признанным стандартом в своей области.

Научный труд, содержащий краткое изложение современных исследований.

Учебное пособие, дающее базовые знания и возможность хорошо ориентироваться в методах современной библеистики.

Книга была чрезвычайно тепло встречена специалистами, переведена на несколько языков, что объясняется ее высоким профессиональным стандартом и отличными дидактическими качествами. Рекомендуется преподавателям, студентам и специалистам.

Эрих Ценгер - Введение в Ветхий Завет

Под ред. Эриха Ценгера

Серия «Современная библеистика»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 802 с.

ISBN 5-89647-115-7



Эрих Ценгер - Введение в Ветхий Завет - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к первому изданию

Предисловие к пятому изданию

A. Священное Писание иудеев и христиан (Эрих Ценгер

I. Значение Библии Израиля для христианского самосознания 1. Фундамент христианства 2. Интерпретационный горизонт Нового Завета 3. Ветхий Завет или Первый Завет? 4. Критика некоторых способов прочтения и истолкования Ветхого Завета в христианстве 5. Христианско-иудейская герменевтика Библии

II. Танах: Священное Писание иудеев 1. Трехчастная структура Танаха 2. Герменевтическая систематизация Танаха

III. Первый Завет: Священное Писание христиан 1. К вопросу о возникновении обширного христианского канона. 2. Четырехчастная композиция Первого Завета 3. Первая часть единой двухчастной христианской Библии

B. Текст и его история (Хайнц-Йозеф Фабри

I. Текстовая основа изданий еврейской Библии

II. Теории, касающиеся истории текста еврейской Библии

III. Древние переводы (версии)

C. Книги Торы/Пятикнижия

I. Тора/Пятикнижие как единое целое (Эрих Ценгер) 1. Книги Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие 2. Программа окончательной композиции Пятикнижия

II. Различные теории происхождения Пятикнижия (Эрих Ценгер) 1. Свидетельства комплексного и многоступенчатого возникновения Пятикнижия 2. Три базовые модели для гипотез о возникновении текста 3. Важные этапы критического изучения Пятикнижия 4. Теория четырех источников «младшей документарной гипотезы» и ее современная критика 5. Примеры современных моделей Пятикнижия

III. Процесс редакции Пятикнижия (Эрих Ценгер) 1. Литературная проблема 2. Богословские перспективы разных редакций 3. Исторический контекст формативных редакций Торы 4. Тора как каноническая книга

IV. Книга Второзакония (Георг Браулик 1. Композиция 2. Возникновение 3. Богословие

V. Священническое писание (Р) (ЭрихЦенгер) 1. Памятники священнической литературы 2. Основной священнический текст (Pg) 3. Дополнения в тексте Pg за счет Ps и закон святости (Лев 17-26: Ph) 4. Значение священнического богословия (богословия Р)

VI. Досвященнические (предшествующие Р) тексты Пятикнижия (Эрих Ценгер) 1. Литературные слои в текстах, предшествующих Священническому писанию 2. Историческое произведение эпохи плена (Быт 2:4Ь —4 Цар 25): девтерономическая ориентация 3. Иерусалимское историческое произведение (JG) 4. Повествовательные круги и правовые традиции, существовавшие до JG и включенные в его состав 5. Книга завета Исх 20:22-23:33

D. Исторические книги

I. Своеобразие и значение исторических повествований Израиля (Эрих Ценгер)

II. Теории, касающиеся девтерономического исторического произведения (DtrG) (Георг Браулик)

III. Книга Иисуса Навина (Георг Хенчель)

IV. Книга Судей (Георг Хенчель)

V. Книга Руфи (Эрих Ценгер)

VI. Книги Самуила (Георг Хенчель)

VII. Книги Царей (Георг Хенчель)

VIII. Книги Паралипоменон (Летописи) (Георг Штейне)

IX. Книги Ездры и Неемии (Георг Штейне)

X. Книга Товита (Гельмут Энгель)

XI. Книга Иудифи (Гельмут Энгель)

XII. Книга Эсфири (Эрих Ценгер)

XIII. Книги Маккавейские (Гельмут Энгель) 1. Первая Книга Маккавейская 2. Вторая Книга Маккавейская

E. Книги Премудрости

I. Своеобразие и значение премудрости Израиля (Эрих Ценгер) 1. Премудрость как практическое знание жизни 2. Основные течения в премудрости Израиля 3. Литературные формы мудрости 4. Релевантность

II. Книга Иова (Людгер Швинхорст-Шёнбергер)

III. Книга Псалмов (Эрих Ценгер)

IV. Книга Притчей (Людгер Швинхорст-Шёнбергер)

V. Книга Экклезиаста (Кохелет) (Людгер Швинхорст-Шёнбергер)

VI. Песни Песней (Людгер Швинхорст-Шёнбергер)

VII. Книга Премудрости Соломона (Сильвия Шрёр)

VIII. Книга Иисуса, Сына Сирахова (Йоханнес Марбёк

F. Книги пророчеств

I. Своеобразие и значение израильских пророчеств (Эрих Ценгер 1. Многообразие пророчеств 2. Самоидентификация и притязания канонических пророчеств Израиля 3. Значение пророчеств

II. Книга пророка Исайи (Ханс-Винфрид Юнглинг)

III. Книга пророка Иеремии (Франц-Йозеф Бакхауз/Иво Мейер)

IV. Плач Иеремии (Иво Мейер)

V. Книга пророка Варуха и Послание Иеремии (Иво Мейер)

VI. Книга пророка Иезекииля (Франк-Лотар Хоссфельд)

VII. Книга Даниила (Герберт Hup 1. Книга Даниила 1-12 2. Повесть о Сусанне Дан 13 3. Повесть о Беле (Виде) и Драконе Дан 14

VIII. Книга двенадцати пророков (Эрих Ценгер 0. Книга двенадцати пророков как целое 1. Книга пророка Осии 2. Книга пророка Иоиля 3. Книга пророка Амоса 4. Книга пророка Авдия 5. Книга пророка Ионы 6. Книга пророка Михея 7. Книга пророка Наума 8. Книга пророка Аввакума 9. Книга пророка Софонии 10. Книга пророка Аггея 11. Книга пророка Захарии 12. Книга пророка Малахии



Приложение 1: Периоды истории библейского Израиля

Приложение 2: Географические карты по истории Израиля

Приложение 3: Объяснение терминов, используемых в библеистике

Эрих Ценгер - Введение в Ветхий Завет - Предисловие к русскому изданию

Ветхий Завет — первая и, тем самым, основополагающая часть христианской Библии. В связи с этим обстоятельством ее в последнее время называют еще «Первым Заветом», подчеркивая таким образом, что Новый Завет не превратил Ветхий ни в нечто устаревшее, ни в нечто второсортное. Противопоставление старого и нового означает в применении к двум частям нашей Библии не антитезу, а жизненно важную взаимосвязь и подчеркивает как общность, так и различие. Ветхий Завет, обычно называемый в иудаизме «Танах», служит, кроме того, основой сохранения связи между иудаизмом и христианством.

Конечно, Ветхому Завету не всегда бывало легко у христиан, и сейчас это тоже так. Древняя церковь, разумеется, не соглашалась с попытками изгнать Ветхий Завет из христианской Библии и противодействовала им. Но в целом Ветхий Завет оставался в тени Нового, который считался настоящей христианской Библией. Часто Ветхий Завет даже представляли в виде темного фона, на котором должен особенно ярко сиять свет Нового Завета. То, что христиане сохранили Ветхий Завет как часть своей Библии, обосновывалось, во-первых, тем, что это была Библия Иисуса, а во-вторых, тем, очевидным фактом, что в Новом Завете почти на каждой странице присутствуют ссылки на Ветхий, так что Ветхий Завет просто необходим для лучшего понимания Нового. Но часто утверждалось, что при этом Ветхий Завет, в сущности, отменен Новым.

В настоящее время происходит эпохальное переосмысление всех этих вопросов. Достигнут экуменический консенсус, сводящийся вкратце к следующему: Ветхий Завет есть фундамент, на котором основано новозаветное христианство. Поэтому важно, чтобы ветхозаветные тексты имели возможность высказать содержащуюся в них изначально весть о Боге и чтобы мы при этом не дополняли и не корректировали их с позиций Нового Завета. Важно, чтобы ветхозаветные тексты могли высказаться о себе сами, и мы бы при этом не перебивали их заявлениями, что христологическая или экклезиологическая перспектива помогает нам понять их лучше. И столь же важно, чтобы эти тексты не интерпретировались, не использовались против иудейства, в котором они возникли и стали Библией. Конечно, в Ветхом Завете есть места, которые трудны для понимания и вызывают смущение, но такие места есть и в Новом Завете. Понимание библейских текстов должно основываться на той ситуации, в которой они возникли и одновременно они должны быть включены в единую весть, исходящую от Библии.

