Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тярк - Десять Заповедей - Послание к Римлянам

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Книга Освальда Тярка, объединяющая размышления о Десяти заповедях и анализ первых восьми глав Послания к Римлянам, представляет собой монументальный труд по библейской этике и догматике. Автор, выдающийся эстонский богослов и проповедник, ставит задачу показать неразрывную связь между нравственным законом Ветхого Завета и спасающей благодатью Нового. Основная идея произведения заключается в том, что Декалог обнаруживает глубину человеческого греха и бессилия, подготавливая почву для принятия евангельской вести о праведности по вере, которая наиболее полно раскрывается в богословии апостола Павла.

В части, посвященной Десяти заповедям, Тярк детально анализирует каждое из повелений, раскрывая их не только в историческом контексте, но и в их вечном, универсальном значении. Автор подчеркивает, что заповеди — это не просто юридический кодекс, а описание характера Самого Бога, предложенное человеку как ориентир для жизни. Переходя к Посланию к Римлянам (главы 1–8), автор последовательно ведет читателя от осознания всеобщей виновности человечества перед Богом к торжеству оправдания и жизни в Духе. Тярк уделяет особое внимание темам благодати, веры и освящения, объясняя, как верующий человек, освобожденный от осуждения закона, обретает внутреннюю силу исполнять волю Божью уже не из страха, а из любви.

Текст написан в глубоком экзегетическом стиле, сочетающем научную строгость с пастырской теплотой. Освальд Тярк мастерски связывает этические требования Пятикнижия с христоцентричным богословием Павла, создавая целостную картину христианского мировоззрения. Работа служит прекрасным пособием для тех, кто хочет глубже понять внутреннюю логику Писания и ищет твердое библейское основание для своих моральных и духовных убеждений. Это чтение помогает увидеть в законе и благодати не противоречащие друг другу понятия, а гармоничное единство Божьего замысла о спасении и преображении человека.

Освальд Тярк - Десять Заповедей. Размышления о Библейской этике - Послание к Римлянам. Главы 1-8

Ирпень: Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ при содействии Славянского Евангельского Общества (СЕО), 2001. – 300 с.

Освальд Тярк - Десять Заповедей. Размышления о Библейской этике - Послание к Римлянам. Главы 1-8 - Содеражние

Освальд Тярк {Тармо Тоом)

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

  • Размышления о Библейской этике

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

  • Главы 1-8

  • Павел, избранный к благовестию

  • Евангелие, проповеданное Павлом

  • Откровение через воскресение Христа

  • Приветствие Павла

  • Личное отношение Павла к верующим в Риме

  • Труд Павла в Риме

  • Большая тема

  • Безбожная жизнь язычников

  • Последствия греховной жизни

  • Суд человеческий

  • Ложные взгляды судящего

  • Суд над судьями

  • Ввозражения Павлу

  • Все согрешили

  • Иисус

  • Оправдание

  • Оправдание оправдания

  • Победоносное последствие

  • Оправдание Авраама

  • Оправдание Давида

  • Авраам — отец верующих

  • Авраам — человек слова

  • Благословение оправдания

  • Христос и Адам

  • Умерли для греха

  • Ценность благословения обращения

  • Распят со Христом

  • Воскресли с Христом

  • Осуществление жизни и смерти

  • Под господством Бога

  • Пример из второго брака

  • Цель и задание закона

  • Бедный человек

  • Молитва бедного человека

  • Во Христе Иисусе

  • Освобождение

  • Плоть и дух

  • Жизнь должника

  • Дети Божии

  • Дитя Божие и страдания

  • Вся тварь стенает

  • Помощь посредством Духа Святого

  • Последняя часть пути страданий

  • Гимн победы

Views 60
Rating
Added 17.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

