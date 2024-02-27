Уэллс Майкл - Моя слабость для Его силы

Безнадежны ли мы?

«Итак, кто во Христе, тот новое творение» (2 Кор. 5:17). Да, мы стали новыми, другими и уникальными. Мы получили новую природу, а старые желания ушли прочь. У нас, как у христиан, есть естественное желание исполнять заповеди Христа без всяких усилий. Мы знаем, что это должно быть истиной, однако живёт ли такой жизнью обычный верующий? Живу ли я такой жизнью? Или, быть может, ежедневное следование за Христом без всяких усилий предназначено только для некоторых счастливчиков?

Создаётся впечатление, что нормальная христианская жизнь — это не одно из новых желаний верующего человека, а постоянная борьба с прежними желаниями, во время которой человек разочаровывается по причине неспособности «быть христианином». Тем не менее, сказано, что мы являемся новым творением. Как можно объяснить тот факт, что мы, рождённые заново, новые творения, ветхий человек которых был распят со Христом, продолжаем страдать от привычек, падений, грехов, депрессии и разочарований прошлой жизни? Свидетельствует ли данная борьба о том, что с нами или нашим обращением к Богу что-то не в порядке? Означает ли это, что по причине таковой борьбы, мы нуждаемся в чём-либо ещё? А, может быть, нам недостаёт какого-то «духовного опыта»? Истинно ли мы посвящены Богу? Достаточно ли времени мы уделяем Слову Божьему?

Ободритесь! Борьба означает, что в вас что-то в порядке! Она доказывает, что вы являетесь новым творением с новыми желаниями! Прославляйте Бога за таковую борьбу! Позвольте мне объяснить вам кое-что.

Однажды у меня состоялась беседа с мужчинами из различных конфессий, которую я начал с вопроса. «Чувствовали бы вы себя комфортно, если бы вам пришлось надеть платье, обувь на высоких каблуках, колготки и парик, и ходить так на протяжении одной недели?» Я пошутил, что если бы их ответ был утвердительным, мне бы пришлось назначить серию встреч для личных консультаций. Однако все мужчины согласились, что чувствовали бы себя неловко... весьма неловко! Почему же? Ведь их женам в такой одежде было бы очень комфортно. Ответ был крайне прост. Носить женскую одежду, будучи мужчиной, противоречит мужской природе. Такая одежда вызывала бы внутреннюю борьбу и служила бы причиной большого дискомфорта. Факт заключается в том, что мы больше узнаем о своей природе из борьбы, а не из побед. Борьба с искушениями говорит больше о нашей природе, чем те дела, которые мы совершаем ежедневно, не задумываясь над ними.

До того, как вы приняли Христа как своего Спасителя, боролись ли вы с аморальностью, ложью, злословием, успокоительными лекарствами или же всё это было естественным для вас? До того, как я стал христианином, меня тревожила мысль о том, что мне придётся оставить грех. После же того, как Христос вошёл в мою жизнь, я начал бороться с теми вещами, которые прежде были совершенно естественными для меня. Борьба свидетельствует о произошедшей перемене. Более того, глубина обращения познается в интенсивности борьбы. Многие утверждают, что доказательством обращения являются чувства, голоса или чудеса. Однако часто люди упускают из виду тот факт, что абсолютным стандартом для обращения и посвящения, является борьба.

Вы можете узнать об изменении своей природы благодаря борьбе. Тем не менее, большинство людей верит, что если им пришлось бороться с чем-то после нового рождения, тогда что-то не в порядке с ними. На самом же деле борьба свидетельствует о том, что в вас что-то изменилось, что вы сами изменились.

Майкл Уэллс - Моя слабость для Его силы

Пер. с англ. - К.: ЧПИФ, 2008. — 312 с.

ISBN 978-966-651-645-2

Принимают ли вас законники?

«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию» (2 Петр. 1:3).

Интересно наблюдать за законниками. Они приглашают вас внутрь, но в то же время никогда не позволяют войти. Вам предлагают присоединиться, вас побуждают оставаться, но вы никогда не будете приняты ими в полноте. Когда вы жалуетесь, вас обвиняют в том, что вы восстаёте и бесчестите Господа. Наконец, вас выбивают из колеи, ведь цель законника заключается в том, чтобы придумывать законы до тех пор, пока человек не сможет исполнять их. Отвергнутый человек истощен, духовно оскорблен, растерян, потерян и не знает, является ли он верующим вообще. Такое случается с теми людьми, пастора которых были ярыми законниками. В законнических церквях поощряется исключительность — когда вам необходимо совершать что-то, чтобы быть принятым. К сожалению, в таких церквях не так уж важно кем вы стали во Христе. Я вспоминаю о Сандаре Сайне. Он отказался молиться за людей. Он попросил их встать и начать молиться за самих себя. Почему он так поступил? Есть только один посредник между Богом и человеком — Иисус Христос. Практически все, кто имеют личные взаимоотношения со Христом, скрыто преследуемы пасторами-законниками. Однажды ко мне пришли муж и жена. Они со слезами поведали мне о своём обращении к Иисусу, а также о том, что пастор не допустит их до причастия до тех пор, пока они не согласятся с тем, что причастие может совершать только пастор и что он является голосом Бога. Они задали пастору вопрос о том, учит ли этому Библия, однако это только усугубило и так уж сложное положение. Разве не радует вас тот факт, что Иисус жив и что Он является Пастыреначальником?

С Ним или в Нём?

«Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: 'мы Его и род* » (Деян. 17:28).

Моему другу как-то сказали: «Иди с Богом», на что он ответил: «Он всегда со мной и я всегда с Ним, поэтому, где бы я ни был и куда бы ни шёл, Он всегда будет со мной». И это правда! Мне часто задавали вопрос: «Сколько времени в день ты проводишь в общении с Господом?» Но этот вопрос основан на ложном понимании того, что Божье присутствие ограничено нашим временем и местом общения с Ним. Более правильно сказать, что мы проводим время в Господе.

Секрет в том, что мы не можем искать присутствие Божье. Псалмопевец Давид говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: ‘может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью’; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» (Пс. 138:7-12).

Присутствие Бога можно только признать верой. Я живу в Его присутствии, я наслаждаюсь Его присутствием и Он вовеки рядом. Сейчас, весь день и всю жизнь вы в Нём!