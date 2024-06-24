Уилсон - Кронбах - Нежная забота
Узкоспециализированная профессия водолаза-глубоководника настолько сложна и опасна, что каждое погружение требует обязательной помощи тендера. От тендера во многом зависят безопасность и успех водолаза. Водолазу приходится работать в чрезвычайно опасной обстановке, и степень подготовленности тендера, его бдительность в момент погружения и после всплытия критичны для успешного выполнения поставленных перед водолазом задач и его выживания.
Пасторское попечение о миссионерах, зачастую живущих и работающих в опасной обстановке, во многом напоминает помощь тендера водолазу. И по аналогии с многоплановой поддержкой, оказываемой тендером водолазу, ваша роль в оказании пасторского попечения подразумевает заботу об опекаемых на протяжении всего срока их служения: до, во время и по завершении оного. Эффективный попечитель обеспечивает актуальную, значимую и жизненно необходимую заботу четко и своевременно.
Для помощи водолазу тендер использует специальные средства. Служителям пасторского попечения для межкультурных работников тоже полезно создать набор особых инструментов для совершения служения с большей пользой и эффективностью. Мы используем модель взаимоотношений тендера и водолаза, чтобы проиллюстрировать, насколько обширна область внимательной и непрестанной заботы. Она также призвана показать, насколько подобная забота необходима для выживания тех, кому мы служим, во всех смыслах этого слова.
Ригон Уилсон, Дэвид Кронбах - Нежная забота - Обеспечение пасторского попечения о служителях Божьих, разбросанных по всему свету
СПб.: Мирт, 2018. - 291 с.
ISBN 978-5-88869-319-3.
Ригон Уилсон, Дэвид Кронбах - Нежная забота – Содержание
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О книге «Нежная забота»
Часть первая. Тендер
- Глава 1. Образ тендера
- Глава 2. Сердце Варнавы
- Глава 3. Прежде чем начать заботиться о людях
- Глава 4. Черты характера пастыря
- Глава 5. Сердце и душа попечителя
- Глава 6. Положение попечителя
- Глава 7. Каким испытаниям подвергается попечитель
- Глава 8. Новичок в классе
Часть вторая. Попечение
- Глава 9. Уникальные трудности межкулыурной жизни
- Глава 10. Что такое пасторское попечение?
- Глава 11. Библейская модель попечения: возвращение
- Глава 12. Библейская модель попечения: отдых
- Глава 13. Библейская модель попечения: ответная реакция
- Глава 14. Знайте своих овец
- Глава 15. Позаботьтесь о них, прежде чем они уедут
- Глава 16. Проявляйте заботу, когда они уехали
- Глава 17. Заботьтесь о них после их возвращения
- Глава 18. Риск будет всегда
- Глава 19. Необходимое богословие страдания
- Глава 20. Исследуя нужды миссионерской жизни
Часть третья. Сообщество заботы
- Глава 21. Создание трехстороннего диалога
- Глава 22. Роль посылающей церкви
- Глава 23. Создание команды Варнавы в вашей церкви
- Глава 24. Понимание миссионерского мира
- Глава 25. Зарождение психогигиены в миссионерском движении
- Глава 26. Поддержание атмосферы благодати
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