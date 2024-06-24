Уилсон - Кронбах - Нежная забота

Узкоспециализированная профессия водолаза-глубоководника настолько сложна и опасна, что каждое погружение требует обязательной помощи тендера. От тендера во многом зависят безопасность и успех водолаза. Водолазу приходится работать в чрезвычайно опасной обстановке, и степень подготовленности тендера, его бдительность в момент погружения и после всплытия критичны для успешного выполнения поставленных перед водолазом задач и его выживания.

Пасторское попечение о миссионерах, зачастую живущих и работающих в опасной обстановке, во многом напоминает помощь тендера водолазу. И по аналогии с многоплановой поддержкой, оказываемой тендером водолазу, ваша роль в оказании пасторского попечения подразумевает заботу об опекаемых на протяжении всего срока их служения: до, во время и по завершении оного. Эффективный попечитель обеспечивает актуальную, значимую и жизненно необходимую заботу четко и своевременно.

Для помощи водолазу тендер использует специальные средства. Служителям пасторского попечения для межкультурных работников тоже полезно создать набор особых инструментов для совершения служения с большей пользой и эффективностью. Мы используем модель взаимоотношений тендера и водолаза, чтобы проиллюстрировать, насколько обширна область внимательной и непрестанной заботы. Она также призвана показать, насколько подобная забота необходима для выживания тех, кому мы служим, во всех смыслах этого слова.

Ригон Уилсон, Дэвид Кронбах - Нежная забота - Обеспечение пасторского попечения о служителях Божьих, разбросанных по всему свету

СПб.: Мирт, 2018. - 291 с.

ISBN 978-5-88869-319-3.

Ригон Уилсон, Дэвид Кронбах - Нежная забота – Содержание

Условные сокращения

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О книге «Нежная забота»

Часть первая. Тендер

Глава 1. Образ тендера

Глава 2. Сердце Варнавы

Глава 3. Прежде чем начать заботиться о людях

Глава 4. Черты характера пастыря

Глава 5. Сердце и душа попечителя

Глава 6. Положение попечителя

Глава 7. Каким испытаниям подвергается попечитель

Глава 8. Новичок в классе

Часть вторая. Попечение

Глава 9. Уникальные трудности межкулыурной жизни

Глава 10. Что такое пасторское попечение?

Глава 11. Библейская модель попечения: возвращение

Глава 12. Библейская модель попечения: отдых

Глава 13. Библейская модель попечения: ответная реакция

Глава 14. Знайте своих овец

Глава 15. Позаботьтесь о них, прежде чем они уедут

Глава 16. Проявляйте заботу, когда они уехали

Глава 17. Заботьтесь о них после их возвращения

Глава 18. Риск будет всегда

Глава 19. Необходимое богословие страдания

Глава 20. Исследуя нужды миссионерской жизни

Часть третья. Сообщество заботы