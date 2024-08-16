Вачков - Сказкотерапия и метафора

Почему в названии книги рядом появились слова «сказкоте- рапия» и «метафора»? Такой вопрос может возникнуть у пытливого читателя, прежде чем он начнет знакомиться с текстом. Поскольку вопрос не праздный, следует на него сразу и ответить. Потому что сказкотерапия немыслима без метафоры, потому что метафора составляет сердцевину сказки, ее ядро, потому, наконец, что сама сказка — это, по сути, развернутая метафора.

Практическим психологам и психотерапевтам (а уж писателям, живописцам, композиторам — художникам, занимающимся любым видом искусства — тем более) давно и хорошо известно, что именно метафора обладает свойством удивительно мягкого и в то же время потрясающе мощного воздействия на человека. А если речь заходит о сказкотерапии, то надо признаться, что без пристального внимания к метафоре это увлекательное психологическое направление превращается либо в банальное и слабо осмысленное развлечение, сводящееся к бездумному чтению сказок, либо в псевдодидактическое извлечение из сказок самоочевидных «уроков», вызывающих оскомину в силу своей тривиальности.

Кто-то может возразить: изучение метафоры в текстах — это прерогатива филологов. При чем здесь психологи? Еще как при чем! Одним из главных (заметим, впрочем, не единственным) инструментов психолога является речь. Метафора в речи позволяет не только украсить высказывание, но и придать новые смыслы тому, что утверждается. А это очень важно при взаимодействии психолога и клиента. Психолог-сказкотерапевт имеет дело со сказкой (мифом, притчей, легендой, былиной, басней и проч.). Ему неизбежно приходится обращаться к материалу, в котором представлена сказка, — то есть к текстам. Следовательно, он вынужден тоже становиться немного филологом. И тут уж без понимания и интерпретации метафоры — никуда!

Часто говорят, что практическая психология сродни искусству. Это действительно так — при условии, что психолог имеет в своем багаже и приличные научные знания. Общение с другим человеком, который нуждается в помощи и поддержке, оказывается для психолога каждый раз процессом отнюдь не конвейерного типа, а уникальным событием. Сказкотерапевт, словно художник мазком, пользуется той или иной метафорой, которая нужна «здесь и теперь» — для этого, а не иного события. Только красками для его «сказочной кисти» выступают различные смыслы, которыми наполняется метафора. И красок этих много. При переносе же зачерпнутых смыслов с палитры на мольберт смыслы эти могут меняться, трансформироваться, приобретать новые оттенки и отблески. Тогда сказкотерапевтическая работа и превращается в искусство трансформации смыслов, которое помогает человеку увидеть свой образ в зеркале сказки и найти себя в мире отношений с другими людьми. И все это происходит благодаря метафоре.

В книге три раздела. В первом раскрываются особенности сказкотерапии как особого практико-психологического направления. Сначала анализируются разнообразные подходы к сказке, существующие в культуре и науке. Затем рассматриваются разработанные к настоящему времени типологии сказок и способы их анализа. Завершает раздел глава, в которой содержатся практические советы о том, как читать сказки детям. Второй раздел полностью посвящен метафоре в различных ее аспектах: ее пониманию и интерпретации, анализу исследований, нацеленных на изучение метафоры, и методам ее практического применения. Особое внимание уделяется психотерапевтической функции метафоры. Третий раздел будет особенно полезен практикам, уже в достаточной степени освоившим теоретические основы сказкотерапии и психологии метафоры. Здесь заинтересованный читатель найдет достаточно богатый набор авторских игр, упражнений, психотехник, созданных при использовании разнообразных видов метафор и сказкотерапевтических приемов.

И. В. Вачков - Сказкотерапия и метафора - Искусство трансформации

Монография. — М.: ИД «Городец», 2024. — 208 с.

ISBN 978-5-907762-46-6

И. В. Вачков - Сказкотерапия и метафора – Содержание

Предисловие

Раздел 1. Общее представление о сказках и сказкотерапии

1.1. Сказки в культуре и науке

1.2. Сказкотерапия и типологии сказок

1.3. Психологический анализ сказок

1.4. Как читать сказки детям: практические советы

Раздел 2. Метафора как средство психологической работы

2.1. Метафора: подходы к пониманию

2.2. Метафора как предмет психологического исследования и практического применения

2.3. Особенности психотерапевтической метафоры

Раздел 3. Сказкотерапевтические и метафорические психотехники

Актеры и кинорежиссеры

Образ внутреннего мира

Давайте сочиним сказку.

Герои и антигерои

Любимые и нелюбимые сказки

Деревья-Характеры из волшебного леса

Цикл сказкотерапевтических игр «Волшебники»

Путешествие к Бабе-яге

Несказочные проблемы

Боги и миры

Мифологические мотивы в психологической работе

Ты настоящий творец!

Мои удачи и неудачи

Метафора моей жизни

Заключение

Литература