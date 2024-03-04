Джонатон Ван Марен – Война культур. Как сексуальная революция изменила западную цивилизацию

Не найти еще одной такой череды исторических событий, которые бы настолько повлияли в наши дни на каждого человека в западном мире и даже за его пределами, как сексуальная революция. В то время как многие наверняка слышали этот термин, почти никто не может объяснить, что такое «сексуальная революция». Интернет-порнография, узаконенные аборты, движение за признание законности гомосексуализма, культура свободных сексуальных связей, контрацепция, публичное обнажение, трансгендерность и угроза свободе вероисповедания являются либо ее составной частью, либо ее прямым результатом. Сексуальная революция определила направление движения, и теперь во всех этих сферах происходит постоянное и активное продвижение ее ценностей. Мы настолько пропитаны этим влиянием, что замечаем его с трудом и лишь в редких случаях. Мы просто принимаем как должное, что мир так устроен, часто не задумываясь, как и почему так стало.

К примеру, давайте рассмотрим культуру свободных сексуальных связей в студгородках, которая сейчас считается нормой и преподносится как нечто замечательное в глупых комедиях о студенческой жизни. Когда я учился в Университете Саймона Фрейзера (находится в канадской провинции Британская Колумбия), считалось естественным, что попойки должны сопровождаться беспорядочными половыми актами. Если же таковых не происходило, то уж явно не по причине недостаточных усилий со стороны студентов. В студенческой газете даже публиковалась игра под названием «Секс-лотерея для студгородка», в которой рассказывалось об интересных местах для случайного секса, типа бейсбольной площадки или лекционных залов. По слухам, один студент убедил своего партнера совокупиться в каждом из таких мест.

Мне часто приходилось участвовать в дискуссиях со студентами на тему культуры свободных сексуальных связей. Один приятель спросил, почему я не практикую случайный секс. Я ответил ему вопросом на вопрос: «Ты переспал со всеми этими людьми. Если вернуть время назад, то со сколькими из них ты бы не стал связываться?» После некоторого молчания мой приятель глубокомысленно ответил: «Думаю, что с большинством. Может, даже ни с кем». Еще один однокурсник поинтересовался, как я могу называть себя «мужиком», если не «сплю с телками». Тогда я задал ему такой вопрос: «Кто больший мужик: тот, кто осчастливит одну женщину на всю жизнь или десяток женщин на десять минут?» Ответом на этот вопрос был удивленный взгляд, одобрительная ухмылка и отсутствие новых вопросов.

Что меня повергло в шок? Ни один из них даже не задумывался о том, что было бы правильным дождаться той единственной, с кем он мог бы иметь интимные отношения в браке. Никто не задумался об этом. Культура свободных сексуальных связей стала новой нормой. Христианская этика интимной жизни уже непопулярна. Крайне важно понять, что произошло и почему мы оказались в такой ситуации.

Джонатон Ван Марен – Война культур. Как сексуальная революция изменила западную цивилизацию

Серия – «Книга-вызов. Громкие истории»

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2024 г. / 360 с.

ISBN 978-5-04-169186-8

Джонатон Ван Марен – Война культур. Как сексуальная революция изменила западную цивилизацию – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Глава 1: Забытая и неверно понятая история сексуальной революции

Сексуальная революция и новая норма

Забытая история

Маргарет Мид и ее книга «Достижение совершеннолетия на Самоа», изданная в 1928 году

Отчеты Кинси

Освобождение секса от любви

Из спальни на улицу

Наш дивный новый мир: сексуальные «права» заменяют все остальные наши права

Как мы сюда попали

Глава 2: Культура свободных сексуальных связей и новая норма

Культура свободных сексуальных связей

Перевоспитание в сексуальной сфере

Трясина сексуальности

Конец института брака

Глава 3: Эпидемия порно

Порнография губительно влияет на все отношения

Порнография убивает браки

Девушки тоже смотрят порно

Персонализированная порнография

Порноместь

Порнография вызывает сексуальную дисфункцию

Порнография — это наркотик

Глава 4: Культура изнасилования, которую все игнорируют

Что такое культура изнасилования?

Порнография создает культуру изнасилования

Порнозвезда из Университета Дьюка

Порнография и сексуальное насилие

Причинно-следственная связь

«Пятьдесят оттенков серого» и нормализация сексуального насилия

Идеология насилия порнографии распространяется

Так почему девушки становятся порнозвездами?

Сексуальный каннибализм

Глава 5: Человеческие жертвы в войне культур

В первый раз

Во второй раз

В третий раз

Наука против абортов

Узаконенный аборт в Канаде

Узаконенный аборт в Америке

Ложь и пропаганда

Аборт как детоубийство

Наша культура убийств

Движение в защиту жизни в XXI веке

Глава 6: Эвтаназия и евгеника

Отбраковка слабых

Эвтаназия в Нидерландах

Распространение эвтаназии

Эвтаназия как детоубийство

Дно

Глава 7: Тело как товар

Продажа жизни и смерти

Продажа секса и смерти

Как порнография подпитывает индустрию абортов

Наше бездушное будущее

Глава 8: Кто убил свободу вероисповедания?

Преобразования в одночасье?

Слабая помощь со стороны церквей

Маска нормальности

Новая норма против старой нравственности

Ты можешь быть христианином, а можешь быть успешным

Христианская контркультура

Заключение: Путь вперед

Сексуальная революция

Культура свободных сексуальных связей

Порнография и культура изнасилования

Аборты

Эвтаназия

Культура отношения к человеку как к товару и религиозная свобода

Завершающая мысль

Примечания