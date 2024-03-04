Джонатон Ван Марен – Война культур. Как сексуальная революция изменила западную цивилизацию

Ван Марен – Война культур
Не найти еще одной такой череды исторических событий, которые бы настолько повлияли в наши дни на каждого человека в западном мире и даже за его пределами, как сексуальная революция. В то время как многие наверняка слышали этот термин, почти никто не может объяснить, что такое «сексуальная революция». Интернет-порнография, узаконенные аборты, движение за признание законности гомосексуализма, культура свободных сексуальных связей, контрацепция, публичное обнажение, трансгендерность и угроза свободе вероисповедания являются либо ее составной частью, либо ее прямым результатом. Сексуальная революция определила направление движения, и теперь во всех этих сферах происходит постоянное и активное продвижение ее ценностей. Мы настолько пропитаны этим влиянием, что замечаем его с трудом и лишь в редких случаях. Мы просто принимаем как должное, что мир так устроен, часто не задумываясь, как и почему так стало.
К примеру, давайте рассмотрим культуру свободных сексуальных связей в студгородках, которая сейчас считается нормой и преподносится как нечто замечательное в глупых комедиях о студенческой жизни. Когда я учился в Университете Саймона Фрейзера (находится в канадской провинции Британская Колумбия), считалось естественным, что попойки должны сопровождаться беспорядочными половыми актами. Если же таковых не происходило, то уж явно не по причине недостаточных усилий со стороны студентов. В студенческой газете даже публиковалась игра под названием «Секс-лотерея для студгородка», в которой рассказывалось об интересных местах для случайного секса, типа бейсбольной площадки или лекционных залов. По слухам, один студент убедил своего партнера совокупиться в каждом из таких мест.
Мне часто приходилось участвовать в дискуссиях со студентами на тему культуры свободных сексуальных связей. Один приятель спросил, почему я не практикую случайный секс. Я ответил ему вопросом на вопрос: «Ты переспал со всеми этими людьми. Если вернуть время назад, то со сколькими из них ты бы не стал связываться?» После некоторого молчания мой приятель глубокомысленно ответил: «Думаю, что с большинством. Может, даже ни с кем». Еще один однокурсник поинтересовался, как я могу называть себя «мужиком», если не «сплю с телками». Тогда я задал ему такой вопрос: «Кто больший мужик: тот, кто осчастливит одну женщину на всю жизнь или десяток женщин на десять минут?» Ответом на этот вопрос был удивленный взгляд, одобрительная ухмылка и отсутствие новых вопросов.
Что меня повергло в шок? Ни один из них даже не задумывался о том, что было бы правильным дождаться той единственной, с кем он мог бы иметь интимные отношения в браке. Никто не задумался об этом. Культура свободных сексуальных связей стала новой нормой. Христианская этика интимной жизни уже непопулярна. Крайне важно понять, что произошло и почему мы оказались в такой ситуации.
Джонатон Ван Марен – Война культур. Как сексуальная революция изменила западную цивилизацию
Серия – «Книга-вызов. Громкие истории»
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2024 г. / 360 с.
ISBN 978-5-04-169186-8
Джонатон Ван Марен – Война культур. Как сексуальная революция изменила западную цивилизацию – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
Глава 1: Забытая и неверно понятая история сексуальной революции
Сексуальная революция и новая норма
Забытая история
Маргарет Мид и ее книга «Достижение совершеннолетия на Самоа», изданная в 1928 году
Отчеты Кинси
Освобождение секса от любви
Из спальни на улицу
Наш дивный новый мир: сексуальные «права» заменяют все остальные наши права
Как мы сюда попали
Глава 2: Культура свободных сексуальных связей и новая норма
Культура свободных сексуальных связей
Перевоспитание в сексуальной сфере
Трясина сексуальности
Конец института брака
Глава 3: Эпидемия порно
Порнография губительно влияет на все отношения
Порнография убивает браки
Девушки тоже смотрят порно
Персонализированная порнография
Порноместь
Порнография вызывает сексуальную дисфункцию
Порнография — это наркотик
Глава 4: Культура изнасилования, которую все игнорируют
Что такое культура изнасилования?
Порнография создает культуру изнасилования
Порнозвезда из Университета Дьюка
Порнография и сексуальное насилие
Причинно-следственная связь
«Пятьдесят оттенков серого» и нормализация сексуального насилия
Идеология насилия порнографии распространяется
Так почему девушки становятся порнозвездами?
Сексуальный каннибализм
Глава 5: Человеческие жертвы в войне культур
В первый раз
Во второй раз
В третий раз
Наука против абортов
Узаконенный аборт в Канаде
Узаконенный аборт в Америке
Ложь и пропаганда
Аборт как детоубийство
Наша культура убийств
Движение в защиту жизни в XXI веке
Глава 6: Эвтаназия и евгеника
Отбраковка слабых
Эвтаназия в Нидерландах
Распространение эвтаназии
Эвтаназия как детоубийство
Дно
Глава 7: Тело как товар
Продажа жизни и смерти
Продажа секса и смерти
Как порнография подпитывает индустрию абортов
Наше бездушное будущее
Глава 8: Кто убил свободу вероисповедания?
Преобразования в одночасье?
Слабая помощь со стороны церквей
Маска нормальности
Новая норма против старой нравственности
Ты можешь быть христианином, а можешь быть успешным
Христианская контркультура
Заключение: Путь вперед
Сексуальная революция
Культура свободных сексуальных связей
Порнография и культура изнасилования
Аборты
Эвтаназия
Культура отношения к человеку как к товару и религиозная свобода
Завершающая мысль
Примечания
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