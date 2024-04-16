Однажды я услышал, как один предприниматель говорил о крупной реорганизации, которую он провел. По экономическим соображениям ему пришлось уволить восемьдесят сотрудников. Он с энтузиазмом рассказал, как сделал это по электронной почте, чтобы не стать «эмоционально вовлеченным». Реорганизация была завершена быстро и без промедлений. По его мнению, отсутствие эмоциональной вовлеченности было показателем качества в процессе принятия правильных решений. Он считал, что совершил поступок, который заслуживает похвалы и признания. Немного позже я услышал историю другого предпринимателя. Он владел заводами на разных континентах, но был скромным человеком и ненароком отметил, что передал половину своей прибыли на благие цели. Также я узнал, что он посвящал много времени консультированию коллег-предпринимателей и служащих.

Это пример человека, известного служением людям и обществу путем передачи своих талантов, способностей и знаний другим. Два бизнесмена, два подхода, две культуры и два способа мышления. В деловом мире я наблюдаю, что предприниматели по-разному воспринимают работу здорового бизнеса и возможность обеспечения благополучия. Есть предприниматели, которые думают о власти, конкуренции и победе. Их главная цель — максимизировать прибыль, а их девиз: «Цель оправдывает средства». В этой книге я называю их Предприниматель из Иерусалима — 20 — предпринимателями из Вавилона, представителями деловой культуры Вавилона. Я также знаю предпринимателей, которые ценят интересы клиента и интересы других заинтересованных сторон. Их основная цель — улучшить благосостояние всех участников, а их девиз: «Повышение ценности клиента, общества и мира экономически выгодным способом, приумножая благосостояние всех заинтересованных сторон». Этих предпринимателей, которые следуют за Богом в своих решениях, я называю предпринимателями из Иерусалима, представителями деловой культуры Иерусалима.

Разница между этими категориями предпринимателей заключается не только в том, как они ведут бизнес, но и в том, чем для них является успех и благополучие. Эти понятия в деловом мире часто определяются с точки зрения успеха в бизнесе, большой прибыли, значительного дохода и высокой должности в иерархии компании. Это, по-видимому, приводит к публичному признанию и обретению желаемого статуса. Успех, следовательно, формируется престижем в обществе и богатым, роскошным образом жизни, который человек может себе позволить. Мой личный опыт показывает, что это лишь только часть правды. Я бы хотел бросить вызов парадигме успеха и пересмотреть преобладающее определение успеха и благополучия.

Ваутер Друпперс Предприниматель из Иерусалима

Пер. с англ. — М. Золотые страницы, 2021. — 304 с.

ISBN 978-5-91943-075-9

Ваутер Друпперс Предприниматель из Иерусалима Оглавление

Часть 1. Сказание о двух городах, Вавилоне и Иерусалиме

1. Два города — Вавилон и Иерусалим

2. Ведение бизнеса в вавилонской культуре

Часть 2. Предприниматель-христианин из Иерусалима

3. Кто мы?

4. Реализация призвания

5. Жить в единении

6. Любовь как основа единения

7. Стремление к эффективности

8. Предпринимательские качества

9. Источник благополучия

10. Мотивация и значимость

Часть 3. Компания в Иерусалиме