Вайнер Моше - Божественный кодекс

Властелин вселенной приказал Адаму, первому человеку, в день, когда Он его создал, как сказано (Верещит 2:16): «И дал Бог человеку (Адаму) шесть законов»:

запрет идолопоклонства; запрет богохульства; запрет убийства; запрет прелюбодеяния; запрет воровства; установление справедливого суда и назначения судей.

К этим законам Творец добавил еще один, который Он дал Ноаху - не есть мясо от живого животного, как сказано, «И благословил Бог Ноаха, ... только плоти при ее душе, ее крови не ешьте». Эти семь законов называются «семь законов Бней Ноах» («Сынов Ноаха», т.е. народов мира, неевреев).

Когда наш учитель Моше взошел на гору Синай, он получил от Бога всю Тору: Письменную Тору (Пятикнижие Моисеево) и Устную Тору с комментариями к ней. Устная Тора расширенно объясняет все заповеди, записанные в Пятикнижии в сжатом виде.

Бог снова передал Моше семь законов для Бней Hoax, но теперь уже в расширенном виде, с комментариями.

Таким образом, всем народам мира было навсегда наказано Богом соблюдать семь законов, потому что так повелел Всевышний в Торе, сообщив нам через нашего учителя Моше о том, что потомки Ноаха ранее других получили такой наказ.

Эти семь законов построены по некоторым общим правилам и снабжены толкованиями, содержащимися в Устной Торе. Подобными толкованиями снабжены и 613 еврейских заповедей (на иврите «мицвот» мн.ч. от слова «мицва» - заповедь). Еврейские мудрецы и признанные раввинские авторитеты в каждом поколении обязаны разъяснять Тору еврейскому народу. Подобно этому они также обязаны разъяснять народам мира детали семи законов Бней Hoax.

Моше Вайнер – Божественный Кодекс – Руководство по соблюдению заповедей Ноаха, дарованных на горе Синай посредством Торы Моше

Под редакцией доктора философии Михаэля Шульмана. – Иерусалим: Международная академия универсальной этики, Монотеизм – Семь законов человечества, 5783/2023. – 1147 с.

ISBN 978-1-7333635-6-3־

Моше Вайнер – Божественный Кодекс - Содержание

Письма-благословения и одобрения на книгу «Шева Мицвот а-Шем»

Вступление редактора доктора Михаэля Шульмана

Предисловие от автора

Часть I. ОСНОВЫ ВЕРЫ

Предисловие раввина Я. Эммануэля Шохета

1. Осознание Бога; Тора Моше; вероотступники и отрицатели основ Веры - 2. Миссионеры и лжепророки - з. Запрет создания новой религии или добавления новой заповеди - 4. Наказания Небесного и земного суда - 5. Изучение Торы неевреями - 6. Служение Богу; Молитва и благословение после еды - 7. Жертвоприношения - 8. Обязательное нравственное поведение - 9. Покаяние

Часть II. ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА

Предисловие раввина Я. Эммануэля Шохета

1. Запрет идолопоклонства - 2. Запрет обращения к идолопоклонству - 3. Какие действия влекут наказание за идолопоклонство - 4. Служение Молоху - 5. Запрещенные изваяния, изображения и памятные камни - 6. Запрет создания новой религии - 7. Повеление уничтожать идолопоклонство и запрет извлекать из него выгоды - 8. Обесценивание идолов и аспекты идолопоклонства, из которых разрешено извлекать пользу - 9. Предметы, служащие приношениями идолам и украшениями идолов - 10. Запрет содействовать идолопоклонству - 11. Запрещенные ритуалы, являющиеся языческими обычаями - 12. Запрет клятвы или обета от имени идола

Часть III. ЗАПРЕТ ПРОКЛИНАТЬ ТВОРЦА, в том числе законы обетов

Предисловие раввина Я. Эммануэля Шохета

1. Обязанность уважать Имя Всевышнего; сущность запрета богохульства - 2. Обязанность почитать Всевышнего и трепетать перед Ним - 3. Законы обетов и клятв - 4. Освобождение от клятв и обещаний. Клятвы, данные с согласия общественности

Часть IV. ЗАПРЕТ ОТРЕЗАТЬ И ЕСТЬ ПЛОТЬ ОТ ЖИВОГО, в том числе запреты на причинение страданий живым существам, на скрещивание разных видов животных, на прививание плодовых деревьев разных видов

Предисловие доктора Джо М. Регенштейна

1. Разрешения и запреты относительно употребления мяса в пищу неевреями. Виды живых животных, части которых запрещено употреблять в пищу, пока они живы - 2. Какие части живых животных запрещено употреблять в пищу - 3. Запрет отделять мясо от живого или умирающего животного; запрет на употребление в пищу такого мяса после смерти животного - 4. Изувеченные или сломанные конечности - 5. Правила, касающиеся зародышей и яиц - 6. Получение пользы от мяса, отделенного от живого животного; спорные случаи и смешивание разрешенного и запрещенного мяса - 7. Запрет причинения страданий живому существу - 8. Запрет спаривания разных видов животных - 9. Запрет прививания плодовых деревьев разных видов

ЧАСТЬ V. ЗАПРЕТ УБИЙСТВА И ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Предисловие Доктора Михаэля Шульмана

1. Подробное разъяснения запрета на убийство; аборт; эвтаназия; причинение смертельной травмы; партнеры по убийству - 2. Самоубийство и самопожертвование ради исполнения какой-либо из семи заповедей ноахидов - 3. Законы о преследователе и самозащите; спасение жизни женщины во время родов - 4. Обязательство уйти в изгнание за непредумышленное убийство - 5. Умышленное и непредумышленное убийство; убийство по неосторожности; убийство под принуждением - 6. Запрет причинения вреда здоровью человека - 7. Запрет подвергать опасности себя или другого человека; обязательство спасать человеческую жизнь - 8. Запрет позорить человека; злословие и сплетни - 9. Репродуктивная стерилизация; контрацепция; напрасное излияние семени; тяжесть греха убийства

Часть VI. ЗАПРЕТНЫЕ СВЯЗИ, в том числе предписания, касающиеся брака, развода, семейных отношений, уединение с запрещенным партнером

Предисловие Артура Голдберга

1. Категории запрещенных сексуальных партнеров и запрещенные виды актов - 2. Запрет гомосексуальных связей и скотоложства - 3. Запрет отношений с замужними женщинами; семейный статус несовершеннолетних; заповеди, касающиеся запрета прелюбодеяния нееврея с еврейкой; брак с рабыней; между которыми по определению не может быть брачного статуса - 4. Предписания, касающиеся брака, внебрачных связей и развода - 5. Правила, касающиеся пролития семени и контрацепции - 6. Предотвращение запретных связей; следование путям скромности - 7. Запрет уединения с запрещенным партнером; устрожения относительно греха запретных отношений

Часть VII. ЗАПРЕТ ВОРОВСТВА

Предисловие раввина Моше Вайнера

1. Запрет воровства - 2. Законы возврата утерянных вещей и возмещения кражи - 3. Запрет извлекать выгоду из кражи или покупки украденной вещи. Законы непредумышленной кражи - 4. Законы спасения своей или чужой собственности за счет денег других людей; право брать закон в свои руки - 5. Воровство с использованием неисправных измерительных приборов; запрет обмана и введения в заблуждение - 6. Запрет вымогательства и принуждения к покупке - 7. Законы одалживания, аренды, найма, ответственности за вверенные предметы, законы залогового имущества - 8. Тайное или явное вторжение в пределы частной собственности - 9. Запрет похищения человека: похищение людей, находящихся в рабстве - 10. Запрет изнасилования; законы о пленных - 11. Телесные повреждения и материальный ущерб, причиненный собственности другого человека - 12. Законы о недобросовестных должниках и работодателях, удерживающих заработную плату работникам - 13. Законы о работниках по отношению к работодателю - 14. Органы государственной власти; законы, касающиеся земли, захваченной в результате войны - 15. Законы о бесхозном, утерянном и найденном имуществе - 16. Сохранение мира в обществе посредством запрета действий подобных краже

ЧАСТЬ VIII. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ И СОЗДАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Предисловие раввина Шимона Д. Коуэна

1. Обязанность создать систему судопроизводства в нееврейском обществе - 2. Запрет искажения правосудия; запрет взяточничества - з. Финансовые законы, законы арбитража и посредничества при разрешении споров - 4. Нравственные законы общества и обязанность добросовестного поведения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Представление о праведниках народов мира, а также о статусе гер-тпошав согласно закону Торы