Великие Минеи Четьи - Декабрь - Дни 16–24
Издание «Великие Минеи Четьи» представляет собой монументальный свод церковно-повествовательной литературы Древней Руси, собранный в XVI веке под руководством святителя Макария, митрополита Московского. Этот том охватывает период с 16 по 24 декабря и включает в себя жития святых, поучения, слова и пророчества, расположенные в порядке церковного календаря.
Книга открывается памятью пророка Аггея и мученика Марина, а также житием блаженной царицы Феодоры (Феофано). Особое место занимают тексты, посвященные святому пророку Даниилу и трем отрокам — Анании, Азарии и Мисаилу, чье мужество в вавилонской печи стало одним из ключевых прообразов верности Богу. В книгу включены не только жития, но и глубокие богословские сочинения преподобного Ефрема Сирина, святителя Иоанна Златоуста и Кирилла Александрийского.
Этот том подводит верующего к празднику Рождества Христова через «Неделю святых праотец» и «Неделю святых отец», насыщая сознание образами праведников от Адама до Иосифа Обручника. Издание сохраняет церковнославянскую орфографию и дух оригинала, являясь незаменимым источником для изучения русской агиографии, литургики и средневековой книжности.
Великие Минеи Четьи, собранные св. Макарием митрополитом Московским и всея Руси - Декабрь. Дни 16–24
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2025. — 672 с.
ISBN 978-5-7164-1558-4
Великие Минеи Четьи - Содержание
16 декабря: Пророк Аггей (колено Левино); Мученик Марин; Блаженная царица Феодора (Феофано).
17 декабря: Страсти святого пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Слово Кирилла Александрийского.
18-19 декабря: Мученик Севастиан и его дружина; Святитель Модест Иерусалимский; Мученик Вонифатий и житие Аглаиды.
Неделя святых праотец: Родословие от Адама до Иосифа; Поучения о вере и терпении.
20-22 декабря: Игнатий Богоносец; Мученица Иулиания; Великомученица Анастасия Узорешительница.
23-24 декабря: Десять мучеников Критских; Преподобный Нифонт; Мученица Евгения. Предпразднство Рождества Христова.
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