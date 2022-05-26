Великие музеи мира - Третьяковская галерея

Основатель галереи Павел Михайлович Третьяков стремился создать «общественное, всем доступное хранилище изящных искусств, приносящее многим пользу, всем удовольствие», и сегодня мы с полным правом можем говорить о Третьяковской галерее как одном из самых популярных и любимых музеев России. В Третьяковской галерее хранятся и экспонируются важнейшие для сознания россиян произведения отечественного изобразительного искусства: Троица Андрея Рублева, Богатыри Виктора Васнецова, Боярыня Морозова Василия Сурикова, Золотая осень Исаака Левитана, Купание красного коня Кузьмы Петрова-Водкина, Черный квадрат Казимира Малевича и многие другие памятники культуры , которые являются воплощением русской духовности и вершинами художественного творчества.

Миссия Третьяковской галереи - быть символом национального самосознания, п редставлять Россию в зеркале тысячелетней истории отечествен ного искусства, вести постоянн ы й диалог с обществом , являясь одновременно и н ститутом исторической памяти народа и площадкой для новых художественных поисков. В XXI веке Третьяковская галерея - это большой музейный ком плекс, которы й включает в себя историческое здание в Лаврушинском переулке и здание на Крымском Валу, специально построенный Депозитарий, И нженерны й корпус многофункционального назначения, храм Святителя Н иколая в Толмачах, несколько так называем ых малых мемориальных музеев: А.С. Голубкиной, В. М. и А. М. Васнецовых, П. Д. Кори на. Визитной карточкой музея стал фасад в «русском стиле», построен н ы й в 1904 году по проекту В. М . Васнецова и придающий зданию большое архитектурное своеобразие. До сих пор он выделяет галерею среди прочих московских достопримечательностей и является ее эмблемой.

На сегодняшний день собрание галереи насчитывает более 170 000 произведен и й и делится на несколько разделов: древнерусское искусство, живопись, графика и скульптура XVIII -XXI веков, коллекции художественных рам, мебели, декоративно-прикладного искусства, раздел современных объектов и и нсталляций. Уникальность музея состоит в том, что в его залах впервые за многие десятилетия развития музейного дела в Росси и с исчерпывающей полнотой представлена панорама русской культуры от XI до ХХI века. Задача Третьяковской галереи сегодня - не только представлять историю развития все й отечественной культуры прошлого и настоящего, но также найти форму ее осмысления и актуального представления публике как части мирового художественного процесса.

Великие музеи мира. Третьяковская галерея

М.: CЛOBO/SLOYO, 2012. - 592 с.

ISBN 978-5-387-00485-8

Великие музеи мира. Третьяковская галерея - Содержание

Вступительное слово

От издательства

Содержание

Очерк истории государственной третьяковской Галереи. 1856-2012

Древнерусское искусство

Живопись XVIII - первой половины XIX века

Живопись второй половины XIX века

Живопись рубежа XIX-XX веков

Русский авангард

Левое советское искусство 1920-1930-х годов

Соцреализм и реализм в советской живописи 1920-1940-х годов

Живопись второй половины XX века и новейшие течения

Список сокращений

Указатель художников

Указатель произведений