Великий канон Св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Великий покаянный канон святого Андрея Критского —произведение, занимающее особое место как в православной богослужебной традиции, так и в общекультурном наследии Византии и России. Это Канон, который очень любят верующие, хотя он читается редко, всего лишь два раза в году: на первой седмице Великого поста по частям и на пятой седмице полностью. В великопостном контексте Канон всегда звучит торжественно и действительно настраивает людей на покаянный лад, производит большое впечатление, несмотря на его малую смысловую доступность в церковнославянском варианте. Когда слушаешь этот Канон, всегда ощущаешь, что духовно он проходит глубоко в сердце, ощущаешь его действенность, но при этом всегда немного сожалеешь о его малопонятности даже при хорошем знании Священного писания.

Конечно, не все верующие приходят в храмы в четверг пятой седмицы Великого поста, но очень многие стараются хотя бы частично быть на чтении Канона св. Андрея в дни первой седмицы. Имея в виду особое значение Канона, мне всегда хотелось найти его хороший перевод на русский язык. Я давно знал, что уже существуют многочисленные варианты его перевода, ведь даже русская традиция переводов богослужебных текстов во второй половине XVIII века началась именно с этого Канона. И всё же, хотя вариантов его переводов на русский язык много, мне не встречался ни один, который можно было бы прямо использовать в церковном богослужении. Какие-то переводы были более поэтичными, но менее близкими к тексту оригинала, а какие-то точно соблюдали смысл оригинала, но при этом были менее поэтичными.

До сих пор по-прежнему ощущалась нужда в таком переводе, который был бы современным, но и достаточно точным по смыслу и по стилю. В такой ситуации мне, в конце концов, не оставалось ничего иного, как самому взяться за это дело, не будучи профессиональным поэтом и филологом. Конечно, у меня есть хорошая возможность опираться на опыт перевода других православных богослужебных текстов, прежде всего собранных в семитомнике «Православное богослужение на русском и церковнославянском языках», который готовился мною на протяжении более тридцати пяти лет. Но так получилось, что напоследок своей переводческой деятельности я решил всё-таки попробовать сделать перевод на русский язык всего Великого покаянного канона св. Андрея Критского, ведь без него церковь слишком много теряет в своей жизни, в своей практике и в своём духовном настрое в течение Великого поста.

Великий канон Св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Пер. свящ. Георгия Кочеткова. 4-е изд., исправленное. — М. : Свято-Филаретовский институт, 2023. — 176 с.

ISBN 978-5-89100-276-0

Великий канон Св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках – Содержание

Предисловие

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО

Понедельник первой недели Великого поста

Вторник первой недели Великого поста

Среда первой недели Великого поста

Четверг первой недели Великого поста

Четверг пятой недели Великого поста

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО на церковнославянском языке