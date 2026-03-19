Великий канон Св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Liturgical Books, Cultural Studies Art, Philology Literature

Великий покаянный канон святого Андрея Критского —произведение, занимающее особое место как в православной богослужебной традиции, так и в общекультурном наследии Византии и России. Это Канон, который очень любят верующие, хотя он читается редко, всего лишь два раза в году: на первой седмице Великого поста по частям и на пятой седмице полностью. В великопостном контексте Канон всегда звучит торжественно и действительно настраивает людей на покаянный лад, производит большое впечатление, несмотря на его малую смысловую доступность в церковнославянском варианте. Когда слушаешь этот Канон, всегда ощущаешь, что духовно он проходит глубоко в сердце, ощущаешь его действенность, но при этом всегда немного сожалеешь о его малопонятности даже при хорошем знании Священного писания.

Конечно, не все верующие приходят в храмы в четверг пятой седмицы Великого поста, но очень многие стараются хотя бы частично быть на чтении Канона св. Андрея в дни первой седмицы. Имея в виду особое значение Канона, мне всегда хотелось найти его хороший перевод на русский язык. Я давно знал, что уже существуют многочисленные варианты его перевода, ведь даже русская традиция переводов богослужебных текстов во второй половине XVIII века началась именно с этого Канона. И всё же, хотя вариантов его переводов на русский язык много, мне не встречался ни один, который можно было бы прямо использовать в церковном богослужении. Какие-то переводы были более поэтичными, но менее близкими к тексту оригинала, а какие-то точно соблюдали смысл оригинала, но при этом были менее поэтичными.

До сих пор по-прежнему ощущалась нужда в таком переводе, который был бы современным, но и достаточно точным по смыслу и по стилю. В такой ситуации мне, в конце концов, не оставалось ничего иного, как самому взяться за это дело, не будучи профессиональным поэтом и филологом. Конечно, у меня есть хорошая возможность опираться на опыт перевода других православных богослужебных текстов, прежде всего собранных в семитомнике «Православное богослужение на русском и церковнославянском языках», который готовился мною на протяжении более тридцати пяти лет. Но так получилось, что напоследок своей переводческой деятельности я решил всё-таки попробовать сделать перевод на русский язык всего Великого покаянного канона св. Андрея Критского, ведь без него церковь слишком много теряет в своей жизни, в своей практике и в своём духовном настрое в течение Великого поста.

Великий канон Св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Пер. свящ. Георгия Кочеткова. 4-е изд., исправленное. — М. : Свято-Филаретовский институт, 2023. — 176 с.

ISBN 978-5-89100-276-0

Великий канон Св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках – Содержание

Предисловие

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО

  • Понедельник первой недели Великого поста

  • Вторник первой недели Великого поста

  • Среда первой недели Великого поста

  • Четверг первой недели Великого поста

  • Четверг пятой недели Великого поста

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО на церковнославянском языке

  • В понедельник первыя седмицы святаго поста

  • Во вторник первыя седмицы святаго поста

  • В среду первыя седмицы святаго поста

  • В четверток первыя седмицы святаго поста

  • В четверток пятыя седмицы святаго поста

