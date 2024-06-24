Тот, кто занимается сегодня изучением проблемы Израиля, прежде всего думает, пожалуй, о еврейском государстве, об "Эрец Исраэль", о стране на Ближнем Востоке. Но под этим подразумевается нечто большее. Израиль - это прежде всего его народ.

"Израиль" по Библии - имя Иакова, которое он получил от Бога (1 Кн. Моисея 32:29). Все потомки его, 12 сыновей образуют Израильский народ. Потомки четвертого сына Иуды и двенадцатого - Вениамина - были названы иудеями. Именно они основали во времена деления государства (при царе Соломоне) Иудею. Ее жители были впоследствии главными носителями и хранителями религиозности. С исторической точки зрения можно сказать, что каждый иудей - сын народа Израиля, но не каждый израильтянин - иудей. В настоящее время такого разграничения нет, т. е. все потомки Иакова считаются иудеями.

Когда сегодня в Израиле пытаются найти ответ на важнейший вопрос "кто является иудеем", речь идет не о внутриизраильских разграничениях, а о внешних. Гражданин Израиля сегодня - не обязательно израильтянин с точки зрения его национальной принадлежности или вероисповедания. Израильтянин - это подданный государства Израиль и может быть, например, арабом или друзом.

Примечательно, что при основании государства было выбрано название Израиль, а не Иудея. Когда пророки говорят о том, что Господь приведет свой народ в страну отцов в назначенное время, обычно они подразумевают сынов Израиля. Среди множества людей, которые в последние десятилетия переехали в Израиль из более чем ста стран, находятся представители всех народов.

Но Израиль не определяется только по этническому признаку. Главной отличительной чертой Израиля является его принадлежность к Божьему народу. Так, раввин Лео Бэк пишет:

"Откровение сделало этот народ этим народом" С'Теологические размышления" -3, Отшельничество 1974, стр. 15).

Алекс Байн считает:

"Лишь откровение и призвание создали, собственно говоря, народ - так, по крайней мере, считает Писание, а также его учителя и верующие; во всяком случае, лишь они дают существованию народа божественное оправдание. “(Еврейский вопрос, стр. 37)

Благодаря событиям, описанным в книге "Исход" и завету, заключенному на горе Синай, Израиль можно считать народом Бога. Именно этот завет с потомками Иакова (а не с потомками Авраама!)

Роберт Верер – Израиль: повод к недовольству… тайна… вызов…

Издательская группа журнала ШАМАШ, б.г. – 86 с.

Роберт Верер – Израиль: повод к недовольству… тайна… вызов… - Содержание

Предисловие

Введение: Израиль- «Глобальная проблема»?!

Часть 1 Израиль: Повод для недовольства

1. Израиль—народ избранный Богом

2. Абсолютный Бог Израиля

3. Притязания на статус «Святой Земли»

4. Отрицание мессианства Иисуса—предмет для недовольства христиан

5. Отрицание Мухаммеда как истинного пророка Бога: причина недовольства приверженцев Ислама

6. Прочие основания для недовольства Израилем

Часть 2 Израиль: Тайна

Глава 1: Отношения с Богом

Глава 2: Призвание Израиля 1. "Святой народ» 2. Израиль—очевидец Бога 3. Израиль—благословение и надежда для всего мира

Глава 3: Тайна исторического пути Израиля 1. История Израиля—история завета с Богом 2. Вечно помнит Он о завете Своем 3. Цель исторического пути Израиля



Часть 3 Израиль: Вызов

Глава 1: В каком смысле Израиль становится вызовом? 1. Израиль. Вопрос о вере в Бога и исцелении мира 2. Божественное откровение в истории 3. Израиль—земля отцов 4. Давид и Гэлиаф 5. Израиль и «греховная» история 6. Нападки на Израиль и Церковь

Глава 2: Осознание миссии Израиля, предопределенной Богом 1. Что это значит для нас христиан? 2. Как это сказывается на нашем политическом выборе?

Глава 3: Осознание миссии Иисуса, избранника Израиля, предопределенной Богом 1. Искаженный образ Иисуса 2. Иисус—Свершитель



Послесловие