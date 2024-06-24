Верер – Израиль: повод к недовольству… тайна… вызов…
Тот, кто занимается сегодня изучением проблемы Израиля, прежде всего думает, пожалуй, о еврейском государстве, об "Эрец Исраэль", о стране на Ближнем Востоке. Но под этим подразумевается нечто большее. Израиль - это прежде всего его народ.
"Израиль" по Библии - имя Иакова, которое он получил от Бога (1 Кн. Моисея 32:29). Все потомки его, 12 сыновей образуют Израильский народ. Потомки четвертого сына Иуды и двенадцатого - Вениамина - были названы иудеями. Именно они основали во времена деления государства (при царе Соломоне) Иудею. Ее жители были впоследствии главными носителями и хранителями религиозности. С исторической точки зрения можно сказать, что каждый иудей - сын народа Израиля, но не каждый израильтянин - иудей. В настоящее время такого разграничения нет, т. е. все потомки Иакова считаются иудеями.
Когда сегодня в Израиле пытаются найти ответ на важнейший вопрос "кто является иудеем", речь идет не о внутриизраильских разграничениях, а о внешних. Гражданин Израиля сегодня - не обязательно израильтянин с точки зрения его национальной принадлежности или вероисповедания. Израильтянин - это подданный государства Израиль и может быть, например, арабом или друзом.
Примечательно, что при основании государства было выбрано название Израиль, а не Иудея. Когда пророки говорят о том, что Господь приведет свой народ в страну отцов в назначенное время, обычно они подразумевают сынов Израиля. Среди множества людей, которые в последние десятилетия переехали в Израиль из более чем ста стран, находятся представители всех народов.
Но Израиль не определяется только по этническому признаку. Главной отличительной чертой Израиля является его принадлежность к Божьему народу. Так, раввин Лео Бэк пишет:
"Откровение сделало этот народ этим народом" С'Теологические размышления" -3, Отшельничество 1974, стр. 15).
Алекс Байн считает:
"Лишь откровение и призвание создали, собственно говоря, народ - так, по крайней мере, считает Писание, а также его учителя и верующие; во всяком случае, лишь они дают существованию народа божественное оправдание. “(Еврейский вопрос, стр. 37)
Благодаря событиям, описанным в книге "Исход" и завету, заключенному на горе Синай, Израиль можно считать народом Бога. Именно этот завет с потомками Иакова (а не с потомками Авраама!)
Роберт Верер – Израиль: повод к недовольству… тайна… вызов…
Издательская группа журнала ШАМАШ, б.г. – 86 с.
Роберт Верер – Израиль: повод к недовольству… тайна… вызов… - Содержание
Предисловие
Введение: Израиль- «Глобальная проблема»?!
Часть 1 Израиль: Повод для недовольства
- 1. Израиль—народ избранный Богом
- 2. Абсолютный Бог Израиля
- 3. Притязания на статус «Святой Земли»
- 4. Отрицание мессианства Иисуса—предмет для недовольства христиан
- 5. Отрицание Мухаммеда как истинного пророка Бога: причина недовольства приверженцев Ислама
- 6. Прочие основания для недовольства Израилем
Часть 2 Израиль: Тайна
- Глава 1: Отношения с Богом
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Глава 2: Призвание Израиля
- 1. "Святой народ»
- 2. Израиль—очевидец Бога
- 3. Израиль—благословение и надежда для всего мира
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Глава 3: Тайна исторического пути Израиля
- 1. История Израиля—история завета с Богом
- 2. Вечно помнит Он о завете Своем
- 3. Цель исторического пути Израиля
Часть 3 Израиль: Вызов
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Глава 1: В каком смысле Израиль становится вызовом?
- 1. Израиль. Вопрос о вере в Бога и исцелении мира
- 2. Божественное откровение в истории
- 3. Израиль—земля отцов
- 4. Давид и Гэлиаф
- 5. Израиль и «греховная» история
- 6. Нападки на Израиль и Церковь
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Глава 2: Осознание миссии Израиля, предопределенной Богом
- 1. Что это значит для нас христиан?
- 2. Как это сказывается на нашем политическом выборе?
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Глава 3: Осознание миссии Иисуса, избранника Израиля, предопределенной Богом
- 1. Искаженный образ Иисуса
- 2. Иисус—Свершитель
Послесловие
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