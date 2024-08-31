ТАЙНЫ Парацельса, которыми многие так восхищаются, хотя и не совсем заслуженно, стали причиной того, что десять лет назад я решил обратиться непосредственно к самому Парацельсу по поводу его медикаментов. Следующие два года я день и ночь с непреклонным желанием изучал его книги, и несмотря на определенный успех, я понял, что вряд ли из этого можно извлечь какую-либо пользу. В книгах Парацельса, кроме привычного для адептов сокрытия тайн, я обнаружил значительно большую трудность, редко применяемую адептами. Парацельс, критикуя адептов, позволяет себе давать рекомендации не только молодым ученикам, но даже опытным мастерам Тайной Химии. С другой стороны, он чудесным образом сокращает свои рецепты, которые после этого становятся понятными только посвященному, но нам они кажутся неполными и несовершенными, кроме того, так завуалированы самыми тайными терминами Химии посвященных, что путаются не только твердые лбы, но даже самые острые умы. Такую трудность (которую я упомянул) восприятия Парацельс усугубляет тем, что смешивает обычные рецепты с тайными, так что не только ученики, но и самые опытные мастера не могут ничего разобрать.

Но, вдобавок к этим трудностям, первым и самым большим препятствием было мое собственное предвзятое мнение относительно некого Алкагеста. И чтобы осуществить надежду и достигнуть приготовления этой жидкости, я прибегнул к ее изучению как у самого Парацельса в его книге De Viribus Membrorum, так и в книгах других авторов, рассмотрев малые циркулятумы и специфические растворяющие коррозии (у некоторых это синонимы Алкагеста). К ним я добавил Воду или Масло Соли, разъедающую Воду, Королевскую Воду, большой Циркулятум и другие (чтобы убедиться, что существует лишь один универсальный менструум), чтобы можно было сравнить приготовление этой жидкости не в одном, а в разных местах. Наконец, отчаявшись, я решил отказаться от Химии и Медицины как искусства, слишком глубокого для моего понимания. Но неожиданно я понял, что все эти вещи отличались не только в названии, но также и в материи, приготовлении и использовании. Так, вместо одного жидкого Алкагеста я нашел у Парацельса много менструумов для различного применения в Медицине. Теперь я понял, как по методу Парацельса готовить и различать материи в Эссенциях, Магистериях, Звездах, Арканах и в том, что он называет Малыми Медицинами. И то, что было у Парацельса самым трудным для понимания, теперь стало намного для меня яснее, чем любая другая вещь, и получается так, что я достиг скорее конца, чем начала. Однако радость была намного короче ее ожидания. Ведь я перепробовал напрасно много экспериментов и пришел к выводу, что менструумы Парацельса содержали что-то тайное и неизвестное, что невозможно понять буквально, и затем, более подробно сравнивая его свойства с природой Алкагеста, я нашел значительные отличия между тем и другим.

Ведь сказано, что существует один Алкагест, и что он универсален. Но у Парацельса менструумов множество. Этот не разрушимый, а те разрушаемы. Этот отвергает тела, а те остаются с ними. Этот сохраняет свойства вещей, те изменяют их. Этот поднимается после Эссенций при дистилляции, эти перед своими растворениями, и т. д. Я долго колебался в выборе: использовать один неразрушимый ликер, допуская, что один лучше, чем много нестойких менструумов, или все остальные. Подумав, я решил предпочесть предназначенные для различного использования менструумы, какие я знал раньше.

Иоганн Зегер Вейденфилд - О тайнах Адептов или Об использовании Духа Вина Луллия

Перевод с латинского трактата, изданного в Лондоне в 1684 году. - Пермь: ОАО «ИПК «Звезда», 2013.— 304 с.

ISBN 978-5-88187-452-0

Иоганн Зегер Вейденфилд - О тайнах Адептов – Содержание

Предисловие

Каталог менструумов

Растительные менструумы

Первый вид Простые растительные менструумы, изготавливаемые только из философского Вина

Второй вид Простые растительные менструумы, составленные из духа философского Вина и маслянистых растений

Третий вид Простые растительные менструумы, составленные из духа философского Вина и маслянистых солей

Четвертый вид Простые растительные менструумы, составленные из духа философского Вина и летучих солей

Пятый вид Простые растительные менструумы, составленные из духа философского Вина и фиксированных солей

Шестой вид Простые растительные менструумы, составленные из Духа и Тартара философского Вина

Седьмой вид Растительные менструумы, составленные из простых растительных менструумов

Восьмой вид Растительные менструумы, составленные из простых растительных менструумов и Меркурия, или других металлов

Девятый вид Растительные менструумы, составленные из простых растительных менструумов и заранее фиксированных окрашивающих субстанций

Десятый вид Растительные менструумы, составленные из составных растительных менструумов и металлических тел

Одиннадцатый вид Улучшенные растительные менструумы, составленные из составных растительных менструумов, пропитанные инфлюэнциями Небес и Земли

Двенадцатый вид Растительные менструумы, в высшей степени улучшенные, составленные из улучшенных составных растительных менструумов

Минеральные менструумы