Виллард - Обновление характера

Книга философа и христианского мыслителя Даллас Виллард, написанная в сотрудничестве с Дон Симпсон, посвящена теме глубокого духовного преобразования личности в христианской жизни.

Авторы рассматривают христианскую духовность не только как систему убеждений или моральных правил, а как процесс внутреннего обновления человека, происходящий под действием благодати и сознательного духовного роста. В книге подробно разбирается, как меняются различные стороны человеческой личности — мысли, чувства, воля, тело, отношения и душа — когда человек стремится жить по примеру Христа.

Особое внимание уделяется духовным практикам, формирующим характер: молитве, размышлению над Писанием, дисциплине жизни, служению и общению с Богом. Авторы показывают, что подлинная цель христианской жизни заключается не только в изменении поведения, но в преображении самого внутреннего устройства человека, чтобы он всё больше отражал характер Христа.

Книга сочетает богословское размышление, практические наставления и духовную психологию, предлагая читателю путь постепенного формирования христоподобного характера и зрелой духовной жизни.

Упрощенное издание бестселлера «Обновление сердца». - Пер. с англ. — М.: Золотые страницы, 2016. — 208 с.

Виллард Д., Симпсон Д. - Обновление характера – Содержание

К читателю

Глава 1. Обновление началось

Глава 2. Сердце как центр жизни

Глава 3. Величественные руины

Глава 4. Восстановление души

Глава 5. Образ Христа для духовного преображения

Глава 6. Битва за мысли

Глава 7. Воспитание чувств

Глава 8. Обновление характера

Глава 9. Тело — главный союзник в уподоблении Христу

Глава 10. Изменения в отношениях с людьми

Глава 11. Преображение души

Глава 12. Быть светом миру

Послесловие

Об авторах

Примечания