Виллард - Обновление характера

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга философа и христианского мыслителя Даллас Виллард, написанная в сотрудничестве с Дон Симпсон, посвящена теме глубокого духовного преобразования личности в христианской жизни.

Авторы рассматривают христианскую духовность не только как систему убеждений или моральных правил, а как процесс внутреннего обновления человека, происходящий под действием благодати и сознательного духовного роста. В книге подробно разбирается, как меняются различные стороны человеческой личности — мысли, чувства, воля, тело, отношения и душа — когда человек стремится жить по примеру Христа.

Особое внимание уделяется духовным практикам, формирующим характер: молитве, размышлению над Писанием, дисциплине жизни, служению и общению с Богом. Авторы показывают, что подлинная цель христианской жизни заключается не только в изменении поведения, но в преображении самого внутреннего устройства человека, чтобы он всё больше отражал характер Христа.

Книга сочетает богословское размышление, практические наставления и духовную психологию, предлагая читателю путь постепенного формирования христоподобного характера и зрелой духовной жизни.

Виллард Д., Симпсон Д. - Обновление характера - Духовное преображение через Христа

Упрощенное издание бестселлера «Обновление сердца». - Пер. с англ. — М.: Золотые страницы, 2016. — 208 с.

ISBN 978-5-91943-046-9 (рус.)

ISBN 1-57683-857-9 (англ.)

Виллард Д., Симпсон Д. - Обновление характера – Содержание

К читателю

  • Глава 1. Обновление началось

  • Глава 2. Сердце как центр жизни

  • Глава 3. Величественные руины

  • Глава 4. Восстановление души

  • Глава 5. Образ Христа для духовного преображения

  • Глава 6. Битва за мысли

  • Глава 7. Воспитание чувств

  • Глава 8. Обновление характера

  • Глава 9. Тело — главный союзник в уподоблении Христу

  • Глава 10. Изменения в отношениях с людьми

  • Глава 11. Преображение души

  • Глава 12. Быть светом миру

Послесловие

Об авторах

Примечания

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
