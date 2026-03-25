Винклер - Христология анафоры Василия Великого
Габриела Винклер - Христология анафоры Василия Великого в различных редакциях с некоторыми замечаниями относительно авторства
Омск : Голованов, - 2011. - 42 с.
Габриела Винклер - Христология анафоры Василия Великого в различных редакциях с некоторыми замечаниями относительно авторства
Анафора Василия [Великого] является прекрасной моделью для демонстрации развития христологических положений. Более того, данная евхаристическая молитва дошла до нас практически на всех доступных языках христианского Востока, являя нам, таким образом, многогранную перспективу.
Изучение анафоры Василия [Великого] началось с фундаментальной докторской диссертации Хиеронимуса Энгбердинга 1931 года. В своем первопроходческом исследовании автор впервые выделил характерные особенности четырех важнейших версий данной анафоры:
краткой египетской анафоры Василия [Великого] (на греческом, коптском и эфиопском языках);
пространной редакции, основанной на утраченном архетипе Ω, от которого произошла первая армянская редакция;
зависимого от Ω утраченного архетипа Ψ, от которого произошла сирийская редакция;
византийской версии, также зависимой от Ψ, одной из наиболее поздних редакций.
Представляется совершенно невероятным, чтобы анафора была составлена или отредактирована одним человеком, потому что данная евхаристическая молитва законсервировала в себе несколько слоев различного возраста и происхождения.
Я хотела бы начать с краткого обзора новых изданий и академических исследований (2000-2005 годов) та тему анафоры Василия [Великого] на основе классификации различных редакций анафоры по Энгбердишу:
Краткая египетская версия Василия (дошедшая до нас на греческом, коптском и эфиопском языках) стала главным предметом многопланового исследования Ахима Будде. Его монография, основанная на сохранившихся греческих и коптских манускриптах, вышла в свет в 2004 году.
Пространная редакция Ω существует в двух армянских изводах. В 2001 году Эрих Ренхарт опубликовал критическое издание древнейшей армянской версии с переводом ее на немецкий язык, увы, без комментария.
Что касается версии Ψ на сирийском и византо-греческом языках, критическое издание древнейшего греческого манускрипта (Barberini 336, VIII век) под редакцией Стефано Паренти и Елены Белковской 2000 года заслуживает особого разговора. Сирийская версия ожидает дальнейшего рассмотрения, а пока мы зависим от сирийского издания И. Рахмани. Византийская рецензия была изучена Нино Каджая на основе грузинских рукописей.
Работа над критическим изданием известных армянских списков обеих армянских версий, включая сохранившиеся фрагменты, велась в последние годы в Тюбингене. Вышедшее в свет издание сопровождается многоплановым сравнительным исследованием египетских версий (на греческом, коптском, эфиопском языках) и армянской, сирийской и византийских редакций (WINKLER G. Die Basilius-Anaphora = BA).
