Габриела Винклер - Христология анафоры Василия Великого в различных редакциях с некоторыми замечаниями относительно авторства

Омск : Голованов, - 2011. - 42 с.

Анафора Василия [Великого] является прекрасной моделью для демонстрации развития христологических положений. Более того, данная евхаристическая молитва дошла до нас практически на всех доступных языках христианского Востока, являя нам, таким образом, многогранную перспективу.

Изучение анафоры Василия [Великого] началось с фундаментальной докторской диссертации Хиеронимуса Энгбердинга 1931 года. В своем первопроходческом исследовании автор впервые выделил характерные особенности четырех важнейших версий данной анафоры:

краткой египетской анафоры Василия [Великого] (на греческом, коптском и эфиопском языках); пространной редакции, основанной на утраченном архетипе Ω, от которого произошла первая армянская редакция; зависимого от Ω утраченного архетипа Ψ, от которого произошла сирийская редакция; византийской версии, также зависимой от Ψ, одной из наиболее поздних редакций.

Представляется совершенно невероятным, чтобы анафора была составлена или отредактирована одним человеком, потому что данная евхаристическая молитва законсервировала в себе несколько слоев различного возраста и происхождения.

Я хотела бы начать с краткого обзора новых изданий и академических исследований (2000-2005 годов) та тему анафоры Василия [Великого] на основе классификации различных редакций анафоры по Энгбердишу: