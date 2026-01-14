Войтович - Происхождение и география масонства
Исследование М. А. Войтовича «Происхождение и география масонства» предлагает читателю выйти за рамки официальной даты рождения ордена — 1717 года, когда в лондонских тавернах была основана Первая Великая ложа. Автор рассматривает масонство не просто как закрытый клуб джентльменов, а как мощную историческую силу, обладающую таинственной связью сквозь века и страны. Книга детально анализирует три столпа «вольных каменщиков»: строжайшее сохранение тайны, единство обрядов и сложную иерархию степеней, обеспечивающую внутреннюю герметичность сообщества.
Основной тезис работы заключается в том, что масонство стало инструментом «миросоздания» под эгидой Британской империи, распространив свое влияние на всю Европу и колонии. Однако Войтович копает глубже поверхностных легенд о строителях Храма Соломона. Он предлагает проследить генезис ордена через интеллектуальное наследие античных греческих мыслителей и драматическую историю Ордена Тамплиеров. Крестовые походы и войны на Ближнем Востоке рассматриваются здесь как катализатор появления новых форм социальной организации и человеческого сознания.
Книга представляет собой масштабное полотно, где география масонства переплетается с эволюцией общества. Автор критически анализирует разнообразие взглядов на масонство, отделяя историческую правду от мистификаций. Это 500-страничное издание, снабженное иллюстрациями, станет ценным ресурсом для историков, культурологов и всех, кто стремится понять скрытые пружины мировой политики и развития человеческой цивилизации на протяжении последних столетий.
Войтович М. А. — Происхождение и география масонства
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2019. — 500 с., ил.
ISBN 978-5-00095-807-0
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. У истоков традиции: Анализ античных корней, греческих рукописей и легенды о мастере Хираме. Формирование сознания и ранние формы сообществ.
Глава 2. Рыцарство и преемственность: История Ордена тамплиеров, влияние крестовых походов и ближневосточных войн на трансформацию европейских союзов.
Глава 3. Великая архитектура влияния: События 1717 года в Лондоне, институционализация масонства и география его экспансии в рамках Британской империи и за её пределами.
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