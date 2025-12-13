Врис – Секс, деньги, счастье и смерть

Давайте попытаемся разобраться, что мы подразумеваем под желанием. Что вы можете сказать о собственных желаниях, например сексуальных? Если бы вас попросили описать свою самую буйную сексуальную фантазию, что бы вы ответили? Сумели бы четко и внятно расска­зать, чего хотите, или вам трудно вообразить это во всех подробностях? Испытываете ли вы неловкость при мысли о том, чтобы детально описать свою фантазию? Не иллюзорно ли жела­ние – то есть не желаете ли вы чего-то такого, что не можете ясно представить? Это маленькое упражнение помогает понять, как трудно – а подчас и невозможно – сфор­мулировать и озвучить свои желания.

Еще один парадокс: как только мы получаем то, к чему так страстно стремились, объект желания перестает представлять для нас прежний интерес, становится менее привлекатель­ным. Создается ощущение, что мечты о желаемом – пусть даже несбыточные – более притя­гательны, чем реальное его воплощение. Ничто не может сравниться с идеальным образом, созданным нашим воображением. Только неосязаемые идеи, смутные представления, надежды и фантазии остаются с нами надолго. Недаром считается, что мечтать лучше, чем иметь. То мгновение, о котором говорит актриса Анук Эме в приведенной выше цитате, когда мы нахо­димся в шаге от исполнения мечты, – не оно ли и есть самое волнующее? Не его ли имел в виду поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, говоря: «Мы есть то, чего жаждем. / На одно божественное мгновение»? Может, лучше и не выходить за пределы фантазий? Ведь в них мы способны управлять происходящим. Возможно, наши сильнейшие влюбленности – те, которых никогда не было в действительности. А реальность можно сравнить с ушатом холодной воды – так мало общего она имеет с нашими представлениями о ней. Поэтому, зная, что в действительности нас ждет разочарование, мы можем вполне сознательно остаться в мире грез.

И все же именно желания заставляют нас двигаться вперед. Они как кислород – мы не задумываемся об их существовании, но жить без них не можем, хотя по-настоящему наслажда­емся лишь моментом предвкушения. Роберт Льюис Стивенсон писал, что путь, исполненный надежд, дарит больше счастья, чем момент прибытия в место назначения. Схожего мнения придерживался и знаменитый драматург Бернард Шоу. Он писал: «Две трагедии возможны в человеческой жизни; одна – когда не исполняется заветное желание; другая – когда оно испол­няется»… Желания – суть человеческой жизни. Жить – значит желать. Это эмоциональная сила, не признающая доводов разума и с трудом поддающаяся обузданию. Не мы решаем, когда возник­нуть желанию, не мы его выбираем. Желание само выбирает нас. Как сказал легендарный ита­льянец Джакомо Казанова, объясняя свою страсть к любовным утехам: «Для любви не нужны основания, а когда любовь проходит, доводы разума бессильны».

Лишь в последние десятилетия мы получили более или менее ясное, обоснованное с научной точки зрения представление о природе желания.

Недавние открытия и работы в обла­сти нейробиологии, психологии развития, когнитивной психологии, психодинамики и эволю­ционной психологии позволили расшифровать и описать некоторые из биологических и эво­люционных механизмов, управляющих нашими желаниями. Хочу сразу оговориться – желания можно рассматривать под разными углами и с самых разных точек зрения. Но в этой главе я буду говорить только об одном из важнейших челове­ческих желаний – сексуальном, о той искре, что приводит в действие сексуальные «драйверы» человека. По моему глубочайшему убеждению, вся человеческая деятельность – включая мно­гочисленные управленческие решения – подчиняется этому желанию. В нашем переменчивом мире постоянно только сексуальное влечение. Небытие и бытие связывает не что иное, как система потребностей сексуальной направленности. Именно сексуальное влечение заставляет Землю вращаться.

Манфред Кетс де Врис – Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя

Издательство – «Альпина Диджитал»

Москва – 2012 г. – 183 с.

Манфред Кетс де Врис – Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя – Содержание

Предисловие

Узники башни из слоновой кости

Сокрытое от глаз

И снова кинг-конг

Путешествие внутрь себя

Путевой маршрут

Часть первая

1. Под сенью смертного греха

Наследие Адама и Евы

Секс без удовольствия

Машины для выживания?

2. Противоречия желания

Сексуальность: змея под ковром

Роль новизны: «эффект Кулиджа»

Привязанность

При чем тут любовь?

Романтическая любовь

Слияние полового влечения и потребности в привязанности

3. Марс встречает Венеру

Эволюционная психология и выбор партнера

Герой, пытающийся стать героем

Как будто личность

Однажды явится принц

4. Сексуальное воображение

Сексуальный полиморфизм

Различия в сексуальных установках

Секс и время

Сколько секса в самый раз?

Отсутствие желания

Избыток желания

Секс как поле битвы

К вопросу терапии

5. Роль сексуальности

Первый творческий опыт: фантазии на тему женской груди

Секрет обаяния талантливых людей

Богема

6. Уроки бонобо

Равноправие полов

Независимая зависимость

Совместная работа

В заключение

Часть вторая

7. Алчность

Синдром усталости от богатства

8. Внутренний мир денег

Ящик Пандоры

Символическое значение денег

9. Бешеные деньги

Назойливые деньги

Черная зависть к зеленому баксу

Комплекс Монте-Кристо

Деньги, деньги, деньги

10. Деньги или жизнь

Мне не купить любовь

Расплата удовольствием

Расплата близостью

Расплата временем

Расплата честностью

Ненасытность алчности

Расплата здоровьем

11. Дзен денег

Перестаньте думать о деньгах

Часть третья

12. В поисках земляничной поляны

Два путешествия

13. Неуловимая идея счастья

В поисках «потерянного рая»

Позитивная психология

14. Уравнение счастья

Быть счастливым, чтобы выжить

От чего зависит счастье

15. Мировоззрение

Внутренний и внешний локусы контроля

Оптимизм и пессимизм

Экстраверсия и интроверсия

Высокая и низкая самооценка

16. Компоненты счастья

Любовь

Дело (работа)

Надежда

17. Поиск баланса

Жить полной жизнью или откладывать на завтра

Внешний и внутренний успех

18. Взгляд со стороны

Сравнение себя с другими

19. Борьба со стрессом

Здоровье как счет в банке

20. «Человек играющий»

Роль игры

Регрессия на службе эго

Переживание утраты

Не забывайте об увлечениях

Потребность в исследовательской деятельности

Часть четвертая

21. Неизбежность конца

Трагедия человека

22. Отрицание смерти

Триумф иррациональности

Превратности горя

Стадии переживания горя

23. Смерть и жизненный цикл человека

Целостность против отчаяния

«Смерть Ивана Ильича»

24. Преодоление первичной нарциссической травмы

Ритуалы умирания

Чувствовать себя живым

25. Концепции бессмертия

Куда мы идем?

Бессмертие и религия

Обретение бессмертия через продолжение рода

К бессмертию через работу

Бессмертие в природе

26. Смерть в постиндустриальную эпоху

Управление смертью

27. Погружение в сон

Последние слова

Стадии перехода

Программа по облегчению страданий безнадежно больных

28. Угасание света