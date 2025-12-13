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Врис – Секс, деньги, счастье и смерть

Манфред Кетс де Врис – Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Давайте попытаемся разобраться, что мы подразумеваем под желанием. Что вы можете сказать о собственных желаниях, например сексуальных? Если бы вас попросили описать свою самую буйную сексуальную фантазию, что бы вы ответили? Сумели бы четко и внятно расска­зать, чего хотите, или вам трудно вообразить это во всех подробностях? Испытываете ли вы неловкость при мысли о том, чтобы детально описать свою фантазию? Не иллюзорно ли жела­ние – то есть не желаете ли вы чего-то такого, что не можете ясно представить? Это маленькое упражнение помогает понять, как трудно – а подчас и невозможно – сфор­мулировать и озвучить свои желания.
Еще один парадокс: как только мы получаем то, к чему так страстно стремились, объект желания перестает представлять для нас прежний интерес, становится менее привлекатель­ным. Создается ощущение, что мечты о желаемом – пусть даже несбыточные – более притя­гательны, чем реальное его воплощение. Ничто не может сравниться с идеальным образом, созданным нашим воображением. Только неосязаемые идеи, смутные представления, надежды и фантазии остаются с нами надолго. Недаром считается, что мечтать лучше, чем иметь. То мгновение, о котором говорит актриса Анук Эме в приведенной выше цитате, когда мы нахо­димся в шаге от исполнения мечты, – не оно ли и есть самое волнующее? Не его ли имел в виду поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, говоря: «Мы есть то, чего жаждем. / На одно божественное мгновение»? Может, лучше и не выходить за пределы фантазий? Ведь в них мы способны управлять происходящим. Возможно, наши сильнейшие влюбленности – те, которых никогда не было в действительности. А реальность можно сравнить с ушатом холодной воды – так мало общего она имеет с нашими представлениями о ней. Поэтому, зная, что в действительности нас ждет разочарование, мы можем вполне сознательно остаться в мире грез.
И все же именно желания заставляют нас двигаться вперед. Они как кислород – мы не задумываемся об их существовании, но жить без них не можем, хотя по-настоящему наслажда­емся лишь моментом предвкушения. Роберт Льюис Стивенсон писал, что путь, исполненный надежд, дарит больше счастья, чем момент прибытия в место назначения. Схожего мнения придерживался и знаменитый драматург Бернард Шоу. Он писал: «Две трагедии возможны в человеческой жизни; одна – когда не исполняется заветное желание; другая – когда оно испол­няется»… Желания – суть человеческой жизни. Жить – значит желать. Это эмоциональная сила, не признающая доводов разума и с трудом поддающаяся обузданию. Не мы решаем, когда возник­нуть желанию, не мы его выбираем. Желание само выбирает нас. Как сказал легендарный ита­льянец Джакомо Казанова, объясняя свою страсть к любовным утехам: «Для любви не нужны основания, а когда любовь проходит, доводы разума бессильны».
Лишь в последние десятилетия мы получили более или менее ясное, обоснованное с научной точки зрения представление о природе желания.
Недавние открытия и работы в обла­сти нейробиологии, психологии развития, когнитивной психологии, психодинамики и эволю­ционной психологии позволили расшифровать и описать некоторые из биологических и эво­люционных механизмов, управляющих нашими желаниями. Хочу сразу оговориться – желания можно рассматривать под разными углами и с самых разных точек зрения. Но в этой главе я буду говорить только об одном из важнейших челове­ческих желаний – сексуальном, о той искре, что приводит в действие сексуальные «драйверы» человека. По моему глубочайшему убеждению, вся человеческая деятельность – включая мно­гочисленные управленческие решения – подчиняется этому желанию. В нашем переменчивом мире постоянно только сексуальное влечение. Небытие и бытие связывает не что иное, как система потребностей сексуальной направленности. Именно сексуальное влечение заставляет Землю вращаться.

Манфред Кетс де Врис – Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя

Издательство – «Альпина Диджитал»
Москва – 2012 г. – 183 с.

Манфред Кетс де Врис – Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя – Содержание

  • Предисловие
  • Узники башни из слоновой кости
  • Сокрытое от глаз
  • И снова кинг-конг
  • Путешествие внутрь себя
  • Путевой маршрут
Часть первая
1. Под сенью смертного греха
  • Наследие Адама и Евы
  • Секс без удовольствия
  • Машины для выживания?
2. Противоречия желания
  • Сексуальность: змея под ковром
  • Роль новизны: «эффект Кулиджа»
  • Привязанность
  • При чем тут любовь?
  • Романтическая любовь
  • Слияние полового влечения и потребности в привязанности
3. Марс встречает Венеру
  • Эволюционная психология и выбор партнера
  • Герой, пытающийся стать героем
  • Как будто личность
  • Однажды явится принц
4. Сексуальное воображение
  • Сексуальный полиморфизм
  • Различия в сексуальных установках
  • Секс и время
  • Сколько секса в самый раз?
  • Отсутствие желания
  • Избыток желания
  • Секс как поле битвы
  • К вопросу терапии
5. Роль сексуальности
  • Первый творческий опыт: фантазии на тему женской груди
  • Секрет обаяния талантливых людей
  • Богема
6. Уроки бонобо
  • Равноправие полов
  • Независимая зависимость
  • Совместная работа
  • В заключение
Часть вторая
7. Алчность
  • Синдром усталости от богатства
8. Внутренний мир денег
  • Ящик Пандоры
  • Символическое значение денег
9. Бешеные деньги
  • Назойливые деньги
  • Черная зависть к зеленому баксу
  • Комплекс Монте-Кристо
  • Деньги, деньги, деньги
10. Деньги или жизнь
  • Мне не купить любовь
  • Расплата удовольствием
  • Расплата близостью
  • Расплата временем
  • Расплата честностью
  • Ненасытность алчности
  • Расплата здоровьем
11. Дзен денег
  • Перестаньте думать о деньгах
Часть третья
12. В поисках земляничной поляны
  • Два путешествия
13. Неуловимая идея счастья
  • В поисках «потерянного рая»
  • Позитивная психология
14. Уравнение счастья
  • Быть счастливым, чтобы выжить
  • От чего зависит счастье
15. Мировоззрение
  • Внутренний и внешний локусы контроля
  • Оптимизм и пессимизм
  • Экстраверсия и интроверсия
  • Высокая и низкая самооценка
16. Компоненты счастья
  • Любовь
  • Дело (работа)
  • Надежда
17. Поиск баланса
  • Жить полной жизнью или откладывать на завтра
  • Внешний и внутренний успех
18. Взгляд со стороны
  • Сравнение себя с другими
19. Борьба со стрессом
  • Здоровье как счет в банке
20. «Человек играющий»
  • Роль игры
  • Регрессия на службе эго
  • Переживание утраты
  • Не забывайте об увлечениях
  • Потребность в исследовательской деятельности
Часть четвертая
21. Неизбежность конца
  • Трагедия человека
22. Отрицание смерти
  • Триумф иррациональности
  • Превратности горя
  • Стадии переживания горя
23. Смерть и жизненный цикл человека
  • Целостность против отчаяния
  • «Смерть Ивана Ильича»
24. Преодоление первичной нарциссической травмы
  • Ритуалы умирания
  • Чувствовать себя живым
25. Концепции бессмертия
  • Куда мы идем?
  • Бессмертие и религия
  • Обретение бессмертия через продолжение рода
  • К бессмертию через работу
  • Бессмертие в природе
26. Смерть в постиндустриальную эпоху
  • Управление смертью
27. Погружение в сон
  • Последние слова
  • Стадии перехода
  • Программа по облегчению страданий безнадежно больных
28. Угасание света
  • Что скажете о себе?
  • Небольшое неприятное задание
  • Последнее приключение
  • Эпилог: в поисках себя
  • Быть собой
  • Поиск смысла
  • Альтруистические побуждения
  • Обретение мудрости
  • Вдыхая аромат цветов
  • Об авторе
  • Библиография
Views 388
Rating 4.8 / 5
Added 13.12.2025
Author brat librarian
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4.8/5 (2)

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