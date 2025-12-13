Врис – Секс, деньги, счастье и смерть
Давайте попытаемся разобраться, что мы подразумеваем под желанием. Что вы можете сказать о собственных желаниях, например сексуальных? Если бы вас попросили описать свою самую буйную сексуальную фантазию, что бы вы ответили? Сумели бы четко и внятно рассказать, чего хотите, или вам трудно вообразить это во всех подробностях? Испытываете ли вы неловкость при мысли о том, чтобы детально описать свою фантазию? Не иллюзорно ли желание – то есть не желаете ли вы чего-то такого, что не можете ясно представить? Это маленькое упражнение помогает понять, как трудно – а подчас и невозможно – сформулировать и озвучить свои желания.
Еще один парадокс: как только мы получаем то, к чему так страстно стремились, объект желания перестает представлять для нас прежний интерес, становится менее привлекательным. Создается ощущение, что мечты о желаемом – пусть даже несбыточные – более притягательны, чем реальное его воплощение. Ничто не может сравниться с идеальным образом, созданным нашим воображением. Только неосязаемые идеи, смутные представления, надежды и фантазии остаются с нами надолго. Недаром считается, что мечтать лучше, чем иметь. То мгновение, о котором говорит актриса Анук Эме в приведенной выше цитате, когда мы находимся в шаге от исполнения мечты, – не оно ли и есть самое волнующее? Не его ли имел в виду поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, говоря: «Мы есть то, чего жаждем. / На одно божественное мгновение»? Может, лучше и не выходить за пределы фантазий? Ведь в них мы способны управлять происходящим. Возможно, наши сильнейшие влюбленности – те, которых никогда не было в действительности. А реальность можно сравнить с ушатом холодной воды – так мало общего она имеет с нашими представлениями о ней. Поэтому, зная, что в действительности нас ждет разочарование, мы можем вполне сознательно остаться в мире грез.
И все же именно желания заставляют нас двигаться вперед. Они как кислород – мы не задумываемся об их существовании, но жить без них не можем, хотя по-настоящему наслаждаемся лишь моментом предвкушения. Роберт Льюис Стивенсон писал, что путь, исполненный надежд, дарит больше счастья, чем момент прибытия в место назначения. Схожего мнения придерживался и знаменитый драматург Бернард Шоу. Он писал: «Две трагедии возможны в человеческой жизни; одна – когда не исполняется заветное желание; другая – когда оно исполняется»… Желания – суть человеческой жизни. Жить – значит желать. Это эмоциональная сила, не признающая доводов разума и с трудом поддающаяся обузданию. Не мы решаем, когда возникнуть желанию, не мы его выбираем. Желание само выбирает нас. Как сказал легендарный итальянец Джакомо Казанова, объясняя свою страсть к любовным утехам: «Для любви не нужны основания, а когда любовь проходит, доводы разума бессильны».
Лишь в последние десятилетия мы получили более или менее ясное, обоснованное с научной точки зрения представление о природе желания.
Недавние открытия и работы в области нейробиологии, психологии развития, когнитивной психологии, психодинамики и эволюционной психологии позволили расшифровать и описать некоторые из биологических и эволюционных механизмов, управляющих нашими желаниями. Хочу сразу оговориться – желания можно рассматривать под разными углами и с самых разных точек зрения. Но в этой главе я буду говорить только об одном из важнейших человеческих желаний – сексуальном, о той искре, что приводит в действие сексуальные «драйверы» человека. По моему глубочайшему убеждению, вся человеческая деятельность – включая многочисленные управленческие решения – подчиняется этому желанию. В нашем переменчивом мире постоянно только сексуальное влечение. Небытие и бытие связывает не что иное, как система потребностей сексуальной направленности. Именно сексуальное влечение заставляет Землю вращаться.
Манфред Кетс де Врис – Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя
Издательство – «Альпина Диджитал»
Москва – 2012 г. – 183 с.
Манфред Кетс де Врис – Секс, деньги, счастье и смерть: В поисках себя – Содержание
- Предисловие
- Узники башни из слоновой кости
- Сокрытое от глаз
- И снова кинг-конг
- Путешествие внутрь себя
- Путевой маршрут
Часть первая
1. Под сенью смертного греха
- Наследие Адама и Евы
- Секс без удовольствия
- Машины для выживания?
2. Противоречия желания
- Сексуальность: змея под ковром
- Роль новизны: «эффект Кулиджа»
- Привязанность
- При чем тут любовь?
- Романтическая любовь
- Слияние полового влечения и потребности в привязанности
3. Марс встречает Венеру
- Эволюционная психология и выбор партнера
- Герой, пытающийся стать героем
- Как будто личность
- Однажды явится принц
4. Сексуальное воображение
- Сексуальный полиморфизм
- Различия в сексуальных установках
- Секс и время
- Сколько секса в самый раз?
- Отсутствие желания
- Избыток желания
- Секс как поле битвы
- К вопросу терапии
5. Роль сексуальности
- Первый творческий опыт: фантазии на тему женской груди
- Секрет обаяния талантливых людей
- Богема
6. Уроки бонобо
- Равноправие полов
- Независимая зависимость
- Совместная работа
- В заключение
Часть вторая
7. Алчность
- Синдром усталости от богатства
8. Внутренний мир денег
- Ящик Пандоры
- Символическое значение денег
9. Бешеные деньги
- Назойливые деньги
- Черная зависть к зеленому баксу
- Комплекс Монте-Кристо
- Деньги, деньги, деньги
10. Деньги или жизнь
- Мне не купить любовь
- Расплата удовольствием
- Расплата близостью
- Расплата временем
- Расплата честностью
- Ненасытность алчности
- Расплата здоровьем
11. Дзен денег
- Перестаньте думать о деньгах
Часть третья
12. В поисках земляничной поляны
- Два путешествия
13. Неуловимая идея счастья
- В поисках «потерянного рая»
- Позитивная психология
14. Уравнение счастья
- Быть счастливым, чтобы выжить
- От чего зависит счастье
15. Мировоззрение
- Внутренний и внешний локусы контроля
- Оптимизм и пессимизм
- Экстраверсия и интроверсия
- Высокая и низкая самооценка
16. Компоненты счастья
- Любовь
- Дело (работа)
- Надежда
17. Поиск баланса
- Жить полной жизнью или откладывать на завтра
- Внешний и внутренний успех
18. Взгляд со стороны
- Сравнение себя с другими
19. Борьба со стрессом
- Здоровье как счет в банке
20. «Человек играющий»
- Роль игры
- Регрессия на службе эго
- Переживание утраты
- Не забывайте об увлечениях
- Потребность в исследовательской деятельности
Часть четвертая
21. Неизбежность конца
- Трагедия человека
22. Отрицание смерти
- Триумф иррациональности
- Превратности горя
- Стадии переживания горя
23. Смерть и жизненный цикл человека
- Целостность против отчаяния
- «Смерть Ивана Ильича»
24. Преодоление первичной нарциссической травмы
- Ритуалы умирания
- Чувствовать себя живым
25. Концепции бессмертия
- Куда мы идем?
- Бессмертие и религия
- Обретение бессмертия через продолжение рода
- К бессмертию через работу
- Бессмертие в природе
26. Смерть в постиндустриальную эпоху
- Управление смертью
27. Погружение в сон
- Последние слова
- Стадии перехода
- Программа по облегчению страданий безнадежно больных
28. Угасание света
- Что скажете о себе?
- Небольшое неприятное задание
- Последнее приключение
- Эпилог: в поисках себя
- Быть собой
- Поиск смысла
- Альтруистические побуждения
- Обретение мудрости
- Вдыхая аромат цветов
- Об авторе
- Библиография
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