Вудрофф - Шакти и Шакта

Книга сэра Джона Вудроффа (известного под псевдонимом Артур Авалон) — это монументальный труд, ставший связующим звеном между восточной эзотерической традицией и западным академическим миром. Вудрофф был не просто исследователем, а апологетом тантры, который в начале XX века поставил перед собой задачу очистить это учение от репутации «магического суеверия» и показать его как глубокую метафизическую систему. В центре внимания автора — концепция Шакти (Божественной Энергии) и её связь с Шивой (Чистым Сознанием), где мир предстает не как иллюзия, а как реальное проявление божественной силы.
Джон Вудрофф (Артур Авалон) — Шакти и Шакта. Энциклопедия тантры
Издательство: М.: Ситников консалтинг, 2009. — 464 с.
ISBN: 5-91077-002-0
Джон Вудрофф (Артур Авалон) — Шакти и Шакта - Содержание
Доктрина и метафизика: Вудрофф детально разбирает понятия Чит-шакти (сознательный аспект) и Майя-шакти (энергия, создающая формы). Он доказывает, что тантрическая адвайта (недвойственность) признаёт мир реальным, так как он является телом Божественной Матери. Главы, посвященные материи и сознанию, объясняют, как из абсолютного единства возникает множественность объектов.
Ритуал как психотехника: Автор анализирует индуистский ритуал не как внешнюю формальность, а как глубокую психологическую практику. Он рассматривает значение мантр (Шакти как звук), теорию Варнамалы («Гирлянды знаков» или санскритского алфавита) и повседневную садхану. Отдельная глава посвящена Панчататтве — тайному и часто неверно понимаемому ритуалу «пяти элементов».
Йога и Кундалини: Заключительные разделы посвящены пробуждению Кундалини-шакти — спящей энергии человека. Вудрофф описывает систему чакр как центров управления сознанием, через которые йогин совершает восхождение от материального уровня к абсолютному слиянию с Шивой.
