Вутирас - Жизнь во Христе согласно опыту святых отцов
Православное богословие
Только свет Божественной истины, запечатлевшийся на ликах святых, может вывести нас из тьмы сегодняшней безысходности, в которую нас завели различные идеологии.
Сколь бы ни были нам приятны, сколь бы ни завораживали философские размышления, искусства и науки, они ни в коем случае не могут заменить слово Божие, которое Бог Слово вручил заблудившемуся человечеству как компас в житейских странствиях. Те, кто отверзают свое сердце для слова Божия и хранят его внутри себя ревностно и смиренно, становятся причастниками Божественной жизни, распространяя сияние вокруг, как светила в мире
Архимандрит Никита - Вутирас - Жизнь во Христе согласно опыту святых отцов
Пер. с новогреч. А. Маркова. - М.: Изд-но Сретенского монастыря, 2008. - 192 с.
(Православное богословие).
ISBN 978-5-7533-0206-9
Архимандрит Никита - Вутирас - Жизнь во Христе согласно опыту святых отцов - Содержание
ГЛАВА 1 Погружаясь в глубины бытия нашего
- Три жизненных состояния
- Происхождение страстей и исцеление души
- Христос - единственный Врач нашей души
- О правильном психотерапевтическом обращении
- Мир помыслов
- Природа зла согласно святителю Василию Великому
ГЛАВА 2 Наш путь к обожению
- Духовная жизнь согласно святому праведному Николаю Кавасиле
- Смиренномудрие согласно преподобному Исааку Сирину
- Богословие слез согласно преподобному Иоанну Лествичнику
- Великая перемена
- Божественная любовь согласно преподобному Симеону Новому Богослову
- Дар различения
- Пост как поддержка духовного подвига согласно святителю Василию Великому
- Милостыня - царица добродетелей согласно святителю Иоанну Златоусту
- Блаженная страсть .любви согласно преподобному Максиму Исповеднику
ГЛАВА 3 Препятствия на нашем пути
- Три лукавых исполнена
- Соблазн легкого пути согласно преподобному Исааку Сирину
- Наш незримый враг
- Коварства лукавого
- Противостоите диаволу
ГЛАВА 4 Как преодолеть препятствия на пути к духовной жизни
- Почтение к человеку
- Слово Божие в Священном Предании
- Свет знания согласно преподобному Исааку Сирину
- Действования Божественной благодати согласно преподобному Диадоху Фотикийскому
- Сила - усилие - насилие согласно преподобному Макарию Египетскому
- Содействие Святого Духа согласно преподобному Симеону Новому Богослову
- Необходимость бодрствования согласно преподобному Ефрему Сирину
- Бог любезная молитва согласно преподобному Иоанну Лествичнику
ГЛАВА 5 События бытия
- Вочеловечение Спасителя согласно святителю Афанасию Великому
- Как праздновать Рождество истинно согласно святителю Григорию Богослову
- Воплощение Бога и обожание человека
- Пресвятая Богородица как начало нового творения согласно святому праведному Николаю Кавасиле
- Торжество Креста
Архимандрит Никита - Вутирас - Жизнь во Христе согласно опыту святых отцов - Введение
Наша книга, которую ты, любезный читатель, держишь в руках, стремится передать тебе хотя бы несколько капель из сладко струйной реки их Божественной премудрости. На главы этой книги можно смотреть как на отдельные статьи; хотя они подчинены единой цели - осветить важнейшие вопросы духовной жизни, их связь друг с другом весьма свободна. Мы их и печатали как отдельные статьи в газете «Гноримия» священной митрополии Александруполя. Перед вами не научное исследование и не систематическое изучение духовной жизни. Единственное, что нам хотелось, - предложить домостроительное слово человеку сегодняшнего дня, изнемогшему от духовного глада. Пусть книга бросит хоть несколько лучей Божественного света, направляя верующего человека по непростой стезе духовной жизни. Если это свершится - книга достигла своей цели.
No comments yet. Be the first!