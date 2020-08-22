Православное богословие

Только свет Божественной истины, запечатлевшийся на ликах святых, может вывести нас из тьмы сегодняшней безысходности, в которую нас завели различные идеологии.

Сколь бы ни были нам приятны, сколь бы ни завораживали философские размышления, искусства и науки, они ни в коем случае не могут заменить слово Божие, которое Бог Слово вручил заблудившемуся человечеству как компас в житейских странствиях. Те, кто отверзают свое сердце для слова Божия и хранят его внутри себя ревностно и смиренно, становятся причастниками Божественной жизни, распространяя сияние вокруг, как светила в мире

Архимандрит Никита - Вутирас - Жизнь во Христе согласно опыту святых отцов

Пер. с новогреч. А. Маркова. - М.: Изд-но Сретенского монастыря, 2008. - 192 с.

(Православное богословие).

ISBN 978-5-7533-0206-9

Архимандрит Никита - Вутирас - Жизнь во Христе согласно опыту святых отцов - Содержание

ГЛАВА 1 Погружаясь в глубины бытия нашего

Три жизненных состояния

Происхождение страстей и исцеление души

Христос - единственный Врач нашей души

О правильном психотерапевтическом обращении

Мир помыслов

Природа зла согласно святителю Василию Великому

ГЛАВА 2 Наш путь к обожению

Духовная жизнь согласно святому праведному Николаю Кавасиле

Смиренномудрие согласно преподобному Исааку Сирину

Богословие слез согласно преподобному Иоанну Лествичнику

Великая перемена

Божественная любовь согласно преподобному Симеону Новому Богослову

Дар различения

Пост как поддержка духовного подвига согласно святителю Василию Великому

Милостыня - царица добродетелей согласно святителю Иоанну Златоусту

Блаженная страсть .любви согласно преподобному Максиму Исповеднику

ГЛАВА 3 Препятствия на нашем пути

Три лукавых исполнена

Соблазн легкого пути согласно преподобному Исааку Сирину

Наш незримый враг

Коварства лукавого

Противостоите диаволу

ГЛАВА 4 Как преодолеть препятствия на пути к духовной жизни

Почтение к человеку

Слово Божие в Священном Предании

Свет знания согласно преподобному Исааку Сирину

Действования Божественной благодати согласно преподобному Диадоху Фотикийскому

Сила - усилие - насилие согласно преподобному Макарию Египетскому

Содействие Святого Духа согласно преподобному Симеону Новому Богослову

Необходимость бодрствования согласно преподобному Ефрему Сирину

Бог любезная молитва согласно преподобному Иоанну Лествичнику

ГЛАВА 5 События бытия

Вочеловечение Спасителя согласно святителю Афанасию Великому

Как праздновать Рождество истинно согласно святителю Григорию Богослову

Воплощение Бога и обожание человека

Пресвятая Богородица как начало нового творения согласно святому праведному Николаю Кавасиле

Торжество Креста

Архимандрит Никита - Вутирас - Жизнь во Христе согласно опыту святых отцов - Введение

Наша книга, которую ты, любезный читатель, держишь в руках, стремится передать тебе хотя бы несколько капель из сладко струйной реки их Божественной премудрости. На главы этой книги можно смотреть как на отдельные статьи; хотя они подчинены единой цели - осветить важнейшие вопросы духовной жизни, их связь друг с другом весьма свободна. Мы их и печатали как отдельные статьи в газете «Гноримия» священной митрополии Александруполя. Перед вами не научное исследование и не систематическое изучение духовной жизни. Единственное, что нам хотелось, - предложить домостроительное слово человеку сегодняшнего дня, изнемогшему от духовного глада. Пусть книга бросит хоть несколько лучей Божественного света, направляя верующего человека по непростой стезе духовной жизни. Если это свершится - книга достигла своей цели.