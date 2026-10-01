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Янг - Возвращение в Хижину

Янг - Возвращение в Хижину
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

«Возвращение в Хижину» продолжает историю Маккензи Аллена Филлипса спустя годы после событий романа «Хижина». Пережитая встреча с Богом изменила Мака, но не превратила его жизнь в состояние окончательного исцеления: смерть дочери Мисси продолжает отзываться в семье, отношения с Нэн переживают кризис, Кейт борется с алкогольной зависимостью, а сам Мак обнаруживает, что однажды пережитое прощение необходимо заново воплощать в конкретных отношениях. Испытание становится предельно буквальным, когда ФБР предлагает ему встретиться в камере смертников с Джеем — серийным убийцей, похитившим и убившим Мисси. В обмен на три дня разговоров с Маком Джей готов указать места захоронения других пропавших девочек.

Янг превращает эту встречу жертвы и преступника в исследование травмы, вины, наказания, прощения, свободы, человеческой идентичности и искупления. Наряду с отношениями Мака и Джея развивается история самого брака Мака и Нэн, а возвращение к хижине получает новый смысл: духовный опыт должен перестать быть исключительным чудом прошлого и стать способом жить среди реальных людей. Существенную роль играют размышления о неразрывности человека и Бога, о различии между наказанием и справедливостью, о стыде как силе смерти, о прощении, которое не уничтожает ответственность, и о доверии как альтернативе контролю. Роман опирается и на личный опыт Янга: в авторских заметках он рассказывает о многолетней дружбе с заключёнными блока смертников тюрьмы Ривербенд и прямо указывает, что трое появляющихся в романе заключённых — реальные люди, а часть описанных разговоров и молитв воспроизведена из действительности.

Янг Уильям Пол – Возвращение в Хижину – Путешествие к искуплению

Янг У. П. Возвращение в Хижину: Путешествие к искуплению. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 320 с.

Янг – Возвращение в Хижину – Содержание

  • Первые слова

  1. Письмо из дома

  1. Перекрестки

  1. Просьба

  1. Уход в темноту

  1. Возвращение в Хижину

  1. Взрослеть — это нелегко

  1. В полном согласии

  1. Начала

  1. Что бессильно, но только не любовь

  1. Оставь надежду всяк сюда входящий

  1. Притчи и другие тайны

  1. Выстрел снайпера

  1. Бушующая память

  1. Возвращение в Хижину… с гостем

  1. Тебя нет здесь со мной

  1. Ускользая прочь

  1. Насекомые

  1. Проклятия и исповеди

  1. Милость и мгновение

  1. Бог в наших тенях

  1. Утешение исповеди

  1. Справедливость

  1. Почему бы и нет?

  1. Освобождённая воля

  1. Зрячие глаза

  • Эпилог

  • Заметки автора и благодарности

  • Об авторе

Views 79
Rating 4.5 / 5
Added 12.10.2026
Author brat lexmak
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4.5/5 (4)

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