«Возвращение в Хижину» продолжает историю Маккензи Аллена Филлипса спустя годы после событий романа «Хижина». Пережитая встреча с Богом изменила Мака, но не превратила его жизнь в состояние окончательного исцеления: смерть дочери Мисси продолжает отзываться в семье, отношения с Нэн переживают кризис, Кейт борется с алкогольной зависимостью, а сам Мак обнаруживает, что однажды пережитое прощение необходимо заново воплощать в конкретных отношениях. Испытание становится предельно буквальным, когда ФБР предлагает ему встретиться в камере смертников с Джеем — серийным убийцей, похитившим и убившим Мисси. В обмен на три дня разговоров с Маком Джей готов указать места захоронения других пропавших девочек.

Янг превращает эту встречу жертвы и преступника в исследование травмы, вины, наказания, прощения, свободы, человеческой идентичности и искупления. Наряду с отношениями Мака и Джея развивается история самого брака Мака и Нэн, а возвращение к хижине получает новый смысл: духовный опыт должен перестать быть исключительным чудом прошлого и стать способом жить среди реальных людей. Существенную роль играют размышления о неразрывности человека и Бога, о различии между наказанием и справедливостью, о стыде как силе смерти, о прощении, которое не уничтожает ответственность, и о доверии как альтернативе контролю. Роман опирается и на личный опыт Янга: в авторских заметках он рассказывает о многолетней дружбе с заключёнными блока смертников тюрьмы Ривербенд и прямо указывает, что трое появляющихся в романе заключённых — реальные люди, а часть описанных разговоров и молитв воспроизведена из действительности.

Янг Уильям Пол – Возвращение в Хижину – Путешествие к искуплению

Янг У. П. Возвращение в Хижину: Путешествие к искуплению. — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 320 с.

Янг – Возвращение в Хижину – Содержание

Первые слова

Письмо из дома

Перекрестки

Просьба

Уход в темноту

Возвращение в Хижину

Взрослеть — это нелегко

В полном согласии

Начала

Что бессильно, но только не любовь

Оставь надежду всяк сюда входящий

Притчи и другие тайны

Выстрел снайпера

Бушующая память

Возвращение в Хижину… с гостем

Тебя нет здесь со мной

Ускользая прочь

Насекомые

Проклятия и исповеди

Милость и мгновение

Бог в наших тенях

Утешение исповеди

Справедливость

Почему бы и нет?

Освобождённая воля

Зрячие глаза