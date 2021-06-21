От автора.

Когда ко мне обратились с просьбой подумать о написании этой книги размышлений, связанных с цитатами из «Хижины», я заколебался.

Идея о любого рода руководстве по изучению «Хижины» всегда вызывала у меня внутреннее сопротивление в основном потому, что эта книга — художественный вымысел, история, новелла, которая, как я надеюсь, помогает людям создавать некое пространство, где они могли бы слушать то, что Дух пожелает нашептать их сердцам, в какой бы точке собственного пути они ни остановились.

Всякого рода путеводители и гиды склонны показывать туристам места наиболее популярные (по их мнению) или приносящие имбарыш, и порой чувствуешь, что то, что некогда было рекой, стало искусственным каналом, доставляющим тебя в один-единственный пункт назначения.

Уильям Пол Янг. Хижина. Размышления на каждый день

М. : Эксмо, 2013. — 384 с.

ISBN 978-5-699-63679-2

Это — не путеводитель. Здесь нет набора вопросов, требующих правильного ответа, никакого скрытого плана, никакого желания направить судно в заранее назначенный порт. Ценность этих цитат и размышлений на самом-то деле предстоит определять вам, читатель. Я вас не знаю. Не знаю, что происходит сейчас в вашей жизни, — не знаю ваших радостей и трудностей. Вы можете находиться посреди пустыни — или в оке тайфуна. Вы можете нежиться в тихой заводи водоворота, прежде чем снова нырнуть в быстрину.

Вы можете ощущать в эту минуту одиночество или отчаяние, переполняться весельем или пьянящим восторгом успеха. Я просто не знаю. Что я знаю, так это то, что эти цитаты взяты из истории об истинной человечности, и у нас с вами есть много общего как в наших вопросах, так и в жизненном процессе. Так что эта книга — приглашение на минутку притормозить, призадуматься, поразмыслить, помолиться, посидеть в тишине, поплакать, посмеяться, поделиться. Если вам интересно, в конце книги я привел список своих друзей, которые принимали вместе со мной участие в «размышлении» над этими цитатами. Все мы — обычные люди разного возраста, происхождения и рода деятельности, но у нас есть нечто общее — наша уникальность и наша человечность. Благодарю вас заранее за то, что позволили мне и моим друзьям вторгнуться в ваш мир и за участие вместе с нами в сообществе, которое желает больше — больше света, больше любви, больше истины, больше милосердия, больше доброты, больше свободы. Вместе мы всегда будем чем-то большим, чем просто сумма нас как частей. Уильям Пол Янг, автор «Хижины»

Уильям Пол Янг - Хижина - Размышления на каждый день

Макензи! Прошло уже немало времени. Я скучаю по тебе. Буду в хижине в следующие выходные, так что, если захочешь встретиться... — Папа

Пожалуйста, дай мне уши, чтобы услышать твое приглашение, и мужество, чтобы отправиться с тобой в места, где я предпочел бы не бывать. Ах да, с Новым годом!

Кто из нас не отнесся бы скептически к утверждению человека о том, будто он провел все выходные в какой-то хижине ни больше ни меньше как с Богом?

Ты для меня великое таинство, и говорить, что твои пути превыше наших путей и твои мысли превыше наших, — это даже за преуменьшение не сойдет.

Сейчас, насколько это у меня получается, я раскрываюсь навстречу всему, что ты желаешь сделать в моей жизни, пусть сам я не способен даже близко понять твои деяния.

Я верую — но, прошу тебя, помоги моему неверию.