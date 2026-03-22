МакШейн - Янг - Сила веры - Послание Иуды

Очень немногие авторы избирали Послание Иакова для толкования, за исключением исследователей, которые подробно рассматривали в своих трудах все книги Ветхого и Нового Заветов. Отчасти причиной этого может быть отсутствие или недостаточное рассмотрение в этом послании тем, к которым обращаются многие авторы. Приверженцы догматического богословия или евангельских тем в поисках материалов для своих исследований обычно обращаются к другим книгам Библии.

Возможно, основной причиной пренебрежения Посланием Иакова в течение долгого периода была сложность для многих людей обнаружить последовательность композиции этого послания.

Вследствие этого, послание рассматривалось как непоследовательная совокупность наставлений, которые могли быть полезны в тот переходной период, во время которого они были написаны, но не имеющих почти никакой ценности для тех, кто уже обрел полную свободу в благой вести.

Пер. с англ. О. Наделиной. — Ровно: «Живое слово», 2012. — 160 c.

ISBN 978-617-677-023-7

Название оригинала на английском языке: «The Power of Faith. An Exposition of James » by Albert McShane. Издание: John Ritchie Ltd., Scotland

«The Epistle of Jude» by Paul Young. Издание: Gospel Tract Publications, Scotland

Published in cooperation with Christian Assemblies Support Trust, Lesmahagow, Great Britain, ML11 OGJ; Director Mitchell Cargill.

Альберт МакШейн - Сила веры - Толкование Послания Иакова - Содержание

Автор

Первые читатели

Основные характеристики послания

Мудрость и ее пути (Иакова 1:1-27)

Вера и дела (Иакова 2:1-26)

Учение и язык (Иакова 3:1-18)

Вражда и мир (Иакова 4:1-17)

Страдания и болезни (Иакова 5:1-20)