Юнг, Карл Густав - Семинары по кундалини йоге

26 января 1930 г. По всей Индии собрания подхватили лозунг, который гласил:

Мы верим в неотчуждаемое право индийского народа, как и всякого другого народа, обладать свободой, результатами своего труда и иметь необходимое для жизни, чтобы получить все возможности для роста. Мы считаем также, что любое правительство, лишающее народ этих прав и подавляющее его, может быть с полным право изменено или смещено народом. Британское правительство в Индии не только лишало индийский народ его свободы, но и основывалось на эксплуатации масс, уничтожило Индию экономически, политически, культурно и духовно. Мы считаем, что Индия должна разорвать связь с Британией и овладеть Пурна Сварой или полной независимостью.

Было объявлено о гражданском неповиновении, Ганди начал свой соляной марш, а Неру посадили в тюрьму.

Мюнхен, 30 мая. На панихиде усопшего коллеги, синолога Рихарда Вильгельма, Юнг отозвался на эти драматические события:

Оглянемся на Восток: решается непреодолимая судьба... Мы подчинили Восток политически. Вы знаете, что случилось, когда политически подчинил Ближний Восток? Дух Востока вошел в Рим. Митра стал римским военным богом. ... Разве трудно вообразить, что подобное происходит и сегодня, и мы окажемся так же слепы, как и образованные римляне, которые дивились суевериям христиан? ... Я знаю, что наше бессознательное переполнено восточным символизмом. Дух Востока уже ante portas. ... Я считаю тот факт, что Вильгельм и индолог Хауэр были приглашены на лекцию по йоге на конгрессе немецких психотерапевтов в этом году, исключительно важным знаком времени. Подумайте, что это значит, когда практикующий доктор, непосредственно имеющий дело со страдающими и, следовательно, восприимчивыми людьми, устанавливает контакт с восточной системой исцеления!

Эта великая аналогия заключает в себе то, в чем Юнг видел эпохальное политическое и культурное значение влияния восточного мышления на западную психологию, и подготовило сцену для его встречи с кундалини-йогой.

Юнг, Карл Густав - Семинары по кундалини йоге

Перевод: Иван Ерзин (Зебпс)

Москва: Клуб Касталия, 2012. — 193 с.

Юнг, Карл Густав - Семинары по кундалини йоге - Содержание