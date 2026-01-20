Публикуемые в этом сборнике доклады и статьи обязаны своим появлением тем вопросам, которые стоят сейчас перед обществом. Уже сама постановка этих вопросов создает довольно ясную картину психологической проблематики нашего времени. Ответы на эти вопросы обусловлены моим личным и профессиональным опытом изучения психической жизни человека в наше странное и необычное время.

Общество полагает, будто существуют конкретные ответы, «решения» или представления, способные пролить свет на стоящие перед ним проблемы, и в этом состоит его главная ошибка. Правда — это прекрасно, но она, как уже тысячу раз показывала история, не принесет никакой пользы, если не является плодом исконного внутреннего опыта индивида. Любой однозначный, так называемый «ясный» ответ застревает в головах и лишь в редчайших случаях находит путь к сердцу. Нам необходимо не просто знать истину, нам надо ее пережить и прочувствовать. Величайшая проблема заключается не в том, как составить интеллектуальное представление о предмете, а в том, как найти путь к внутреннему, возможно, бессловесному, иррациональному опыту. Нет ничего более бесплодного, чем вести речь о том, как может и должно быть, и нет ничего более важного, чем отыскать ведущий к этой далекой цели путь. Очень многие знают, как должно быть, но кто укажет путь, которым можно этого достичь?

Карл Густав Юнг - Проблема души нашего времени : [сборник : перевод]

(Эксклюзивная классика)

Москва : Издательство АСТ, 2022. — 352 с.

ISBN 978-5-17-139317-5

Карл Густав Юнг - Проблема души нашего времени : [сборник : перевод] - Содержание

Предисловие к первому изданию (1931). Перевод А. Анваера

Предисловие ко второму изданию (1933). Перевод А. Анваера

Проблемы современной психотерапии. Перевод А. Анваера

Об отношении аналитической психологии к поэтическому творчеству. Перевод А. Анваера

Фрейд и Юнг: различия во взглядах. Перевод А. Чечиной

Цели психотерапии. Перевод А. Анваера

Психологическая типология. Перевод А. Анваера

Структура психического. Перевод В. Желнинова

Душа и земля. Перевод А. Анваера

Архаический человек. Перевод А. Анваера

Стадии жизни. Перевод В. Желнинова

Брак как психологическое отношение. Перевод А. Анваера

Аналитическая психология и мировоззрение. Перевод В. Желнинова

Дух и жизнь. Перевод В. Желнинова

Проблема души современного человека. Перевод А. Анваера