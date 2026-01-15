Юнг - Символическая жизнь
Важным фактом в области изучения сознания является то обстоятельство, что ничто не может быть осознано без Эго, к которому стекается весь информационный поток. Если «нечто» не связано с Эго, то это «нечто» и не осознается. Поэтому сознание можно определить, как связь психических факторов с Эго. Что же такое Эго? Это комплекс данных, сконструированный прежде всего общей осведомленностью относительно своего тела, своего существования и затем данными памяти; у человека есть определенная идея о своем прошлом бытии, определенная последовательность воспоминаний. Это и есть две главные составляющие феномена, именуемого Эго. Поэтому Эго можно назвать комплексом психических факторов. Этот комплекс обладает огромной энергией притяжения, как магнит; он притягивает содержания из бессознательного, из этой темной неведомой области; он также притягивает впечатления извне, и когда они входят в связь с Эго, то осознаются. Если же не входят, то осознания не происходит.
Юнг Карл Густав - Символическая жизнь
Пер. с англ.— Издание 2-е. — М.: «КогитоЦентр», 2010.— 326 с.
ISBN 0-691-09892-1 (англ.)
ISBN 978.5.89353.241.8 (рус.)
Юнг Карл Густав - Символическая жизнь - Содержание
Предисловие составителя
ТАВИСТОКСКИЕ ЛЕКЦИИ
О теории и практике аналитической психологии
Лекция 1
Обсуждение
Лекция II
Обсуждение
Лекция III
Обсуждение
Лекция IV о
Обсуждение
Лекция V
Обсуждение
СИМВОЛЫ И ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ
1. Значение снов
2. Функции бессознательного
3. Язык снов
4. Проблема типов при интерпретации сновидений
5. Архетип в символизме сна
6. Функция религиозных символов
7. Лечение расщепления
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Символическая жизнь
Обсуждение
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