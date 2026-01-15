Юнг - Символическая жизнь

Важным фактом в области изучения сознания является то обстоятельство, что ничто не может быть осознано без Эго, к которому стекается весь информационный поток. Если «нечто» не связано с Эго, то это «нечто» и не осознается. Поэтому сознание можно определить, как связь психических факторов с Эго. Что же такое Эго? Это комплекс данных, сконструированный прежде всего общей осведомленностью относительно своего тела, своего существования и затем данными памяти; у человека есть определенная идея о своем прошлом бытии, определенная последовательность воспоминаний. Это и есть две главные составляющие феномена, именуемого Эго. Поэтому Эго можно назвать комплексом психических факторов. Этот комплекс обладает огромной энергией притяжения, как магнит; он притягивает содержания из бессознательного, из этой темной неведомой области; он также притягивает впечатления извне, и когда они входят в связь с Эго, то осознаются. Если же не входят, то осознания не происходит.

Юнг Карл Густав - Символическая жизнь

Пер. с англ.— Издание 2-е. — М.: «КогитоЦентр», 2010.— 326 с.

ISBN 0-691-09892-1 (англ.)

ISBN 978.5.89353.241.8 (рус.)

Юнг Карл Густав - Символическая жизнь - Содержание

Предисловие составителя

ТАВИСТОКСКИЕ ЛЕКЦИИ

О теории и практике аналитической психологии

Лекция 1

Обсуждение

Лекция II

Обсуждение

Лекция III

Обсуждение

Лекция IV о

Обсуждение

Лекция V

Обсуждение

СИМВОЛЫ И ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ

1. Значение снов

2. Функции бессознательного

3. Язык снов

4. Проблема типов при интерпретации сновидений

5. Архетип в символизме сна

6. Функция религиозных символов

7. Лечение расщепления

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ