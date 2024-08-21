Уже с первых дней своего существования христианская вера выслушала по своему адресу много и лестного, и нелестного. Изумление, радость, восторг - такт реагировали одни; ненависть, угрозы, преследования -такой была реакция других. Были и те, кто юродствовал, насмехался. Были всякие, но практически не было равнодушных. Порой на проповедников Христа смотрели как на людей, «перевернувших вверх дном весь мир» (Деян. 17:6; ИПБ).

Было в христианской проповеди что-то такое, о чем люди не могли сказать иначе, нежели как о перевороте привычного порядка вещей. Но христианство не ставило своей целью идейно оккупировать древний мир. Первые христиане не знали, что такое министерство пропаганды и что такое медиаагрессия. Этими вещами ведала канцелярия в Риме, а не горница в Иерусалиме, откуда, собственно, и ведет свое начало история распространения молодого религиозного движения. Этих людей объединяло одно: каждому из них хоть раз в жизни довелось встретиться с Иисусом. Такой встречи было достаточно для того, чтобы стать новым человеком, посмотреть на мир новыми глазами, ощутить в себе новую жизнь. Очевидно,

что христианское Евангелие явило себя миру не как знание, а как знакомство - с Иисусом.

Евангельские записи о таких встречах-знакомствах чрезвычайно скудны. За редчайшим исключением, эти описания носят характер кратких сообщений, передающих ключевые слова и действия участников встречи. Но даже и того, что есть, вполне достаточно, чтобы не только стать свидетелем такой встречи сегодня, но и самому пережить ее, прямо здесь и сейчас. Как это возможно? Став Человеком и встретившись с человеком, Иисус в некотором смысле встретился с человечеством, со всеми людьми и с каждым из них в отдельности.