Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Зауэр - Триумф распятого

Зауэр - Триумф распятого
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга Эриха Зауера «Триумф Распятого» является логическим продолжением его фундаментального исследования истории спасения, сосредоточенным на центральном событии человеческой истории — пришествии, смерти и воскресении Иисуса Христа. Автор ставит задачу раскрыть теологическую и космическую значимость Голгофской жертвы, рассматривая её не как трагедию, а как величайшую победу Бога над силами греха и смерти. Главная идея произведения заключается в том, что Крест является неподвижным центром, вокруг которого вращается вся мировая история, превращая поражение человечества в триумфальное шествие Божьей благодати.

Содержательная часть труда охватывает период от воплощения Христа до становления ранней Церкви и эсхатологических перспектив будущего. Зауер подробно анализирует мессианское служение Иисуса, показывая, как в Нем находят исполнение все ветхозаветные пророчества и типы. Автор уделяет особое внимание искупительному значению крови Христа, победе над сатаной и установлению Нового Завета, который открывает доступ к Богу для всех народов. Книга исследует жизнь Церкви как «тела Христова», призванного свидетельствовать о триумфе своего Главы, и завершается величественным видением грядущего Царства, где Божий замысел достигнет своей окончательной полноты.

Текст написан в глубоком, аналитическом и одновременно вдохновенном стиле, характерном для классического библейского богословия. Эрих Зауер мастерски соединяет строгую догматику с живым призывом к вере, делая сложные теологические концепции доступными для понимания. Работа служит неоценимым ресурсом для пасторов, проповедников и всех христиан, желающих углубить свое понимание искупления и обрести твердую уверенность в победе Христа. Это чтение помогает осознать масштабность духовной победы, одержанной на Кресте, и вдохновляет на жизнь, пронизанную радостью этого непреходящего триумфа.

Эрих Зауэр - Триумф распятого - Экскурс в новозаветную историю откровения

Издательство «Свет на Востоке» 1993 г. – 224 с.

Эрих Зауэр - Триумф распятого - Экскурс в новозаветную историю откровения - Содержание

Часть первая. ЯВЛЕНИЕ СВЫШЕ

  • Глава 1. Явление Искупителя мира

  • Глава 2. Имя „Иисус Христос". Троякий сан

  • Глава 3. Весть о Царствии Небесном

  • Глава 4. Решающая победа на Голгофе

  • Глава 5. Триумф воскресения

  • Глава 6. Вознесение Победителя

  • Глава 7. Царство Божие открыто для людей

Часть вторая. ЦЕРКОВЬ ПЕРВЕНЦЕВ

  • Первый раздел. Призвание Церкви

    • Глава 1. Новый народ Божий

    • Глава 2. Апостол язычников

  • Второй раздел. Положение Церкви

    • Глава 1. Домостроительство благодати Божией

    • Глава 2. Неисследимое богатство Христово

    • Глава 3. „Новое" установление Божие

    • Глава 4. Нынешнее личное спасение

  • Третий раздел. Надежда Церкви

    • Глава 1. Восхищение и первое воскресение

    • Глава 2. Судилище Христово

Часть третья. ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО БОЖИЕ

  • Первый раздел. Мировая система антихриста

    • Глава 1. Личность антихриста

    • Глава 2. Система антихриста

    • Глава 3. Историческая возможность появления антихриста

    • Глава 4. Суд над антихристом

  • Второй раздел. Видимое Царство Христа

    • Глава 1. Историческая действительность Царства славы

    • Глава 2. Слава Царства Божьего на Земле

    • Глава 3. Гибель мира и суд над миром

Часть четвертая. ЗАВЕРШЕНИЕ МИРА И НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ

  • Глава 1. Новое небо и новая Земля

  • Глава 2. Новый Иерусалим

  • Глава 3. Совершенный храм Божий

  • Глава 4. Преображенный рай

Примечания

Views 47
Rating
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

