Моя книга о Папе Бенедикте XV, неизвестном солдате Первой мировой войны, выходит в год 90-летнего юбилея Святого Отца на покое, Бенедикта XVI. Метаморфоза времени: сегодня имя Бенедикта XV мало кому знакомо. Двух понтификов объединяет не только апостольское имя, не только молитва и забота о пастве, но также их усилия донести до людей через Божьи заповеди - простые истины.

Сто лет назад, среди обуявшего всех безумия, БенедиктXV одним из немногих призывал к миру. Все годы своего апостольского служения, в энцикликах, книгах, статьях и проповедях, БенедиктXVI настойчиво указывал на переживаемый Западноевропейской цивилизацией кризис смыслов и невозможность его преодоления только в границах светского, просвещенческого мировоззрения. Но ни сто лет назад, ни теперь сильные мира сего не советуются с Церковью по глобальным вопросам. В проекте Европейской Конституции нет даже упоминания о христианских корнях Старого Света.

Моя книга - дань памяти и благодарности Бенедикту XV, Апостолу Мира в Первую мировую войну, перед которым Россия в неоплатном долгу. Моя книга - дань глубокого уважения Святому Отцу на покое БенедиктуXVI - Папе-интеллектуалу, Папе-мыслителю, Папе - застенчивому университетскому профессору с пронзительным взглядом. Промыслом Божьим, Святой Бенедикт Нурсийский, небесный покровитель обоих понтификов, выступает еще и покровителем всей Европы. В XX веке у него было два великих последователя.

Наталия Зазулина

Зазулина Наталия - Сквозь призму времени: Понтифик - Апостол Мира

[перевод на английский Джона Робертса и Наталии Никитин]

М.: Центр книги Рудомино, 2017. 160 с: ил.

ISBN 978-5-00087-119-5

Зазулина Наталия - Сквозь призму времени: Понтифик - Апостол Мира - Содержание

ЧАСТЬ 1. За десять лет до войны

ЧАСТЬ 2. Бенедикт XV — Апостол Мира

Зазулина Наталия - Сквозь призму времени: Понтифик - Апостол Мира - Предисловие

Один из самых неожиданных сюрпризов моей миссии в Москве состоял, несомненно, в знакомстве с историческими исследованиями Наталии Зазулиной, посвященными началу XX века и, в частности, личности Папы Бенедикта XV. Часто говорят, что время способно стереть память о людях и событиях, и мы все знаем, что нередко так и бывает. Говорят также, что время лечит раны, то есть помогает преодолеть трудности, которые накапливаются в течение истории. Однако работа нашего автора доказывает, что, кроме всего прочего, время может отдавать должное людям, открывая, после длительного забвения, то добро, которое они творили, и показывая, таким образом, их настоящее величие. Открытие становится еще заметнее, если происходит в такой стране как Россия, испившей до дна горькую чашу тех больших политических, культурных, экономических и социальных перемен, глубоко затронувших и сердце римского понтифика Бенедикта XV.

Я лично был свидетелем энтузиазма, с которым Наталия Николаевна занималась исследованием данного периода, опираясь на редкие и бесценные архивные материалы, раскрывающие новые объективные факты. Кроме того, она была инициатором благородного жеста скульптора Александра Бурганова: подарить Папе Римскому на покое Бенедикту XVI статую его предшественника, и поставить еще один скульптурный памятник в атриуме Библиотеки иностранной литературы в Москве.

Как и век тому назад, мир сегодня разорван напряженностью и конфликтами, и по-прежнему жертвами являются простые люди. Отсюда неотложная задача, которая стоит перед каждым из нас: укрепление мира, внимание к страданиям столь многих невинных людей, подвергающихся преследованиям, жестокости и лишениям всякого рода. Все люди доброй воли - и особенно церковные общины - должны осознавать эту ответственность. В этом контексте особенно важна историческая встреча между Папой Франциском и Патриархом Кириллом в Гаване, ставшая значительным свидетельством братства в вере между двумя великими христианскими традициями и их общей заботы о современном мире.

Архиепископ Иван Юркович, Бывший апостольский нунций в Российской Федерации Постоянный Наблюдатель Святого Престола при ООН в Женеве