Жижек - Щекотливый субъект
В настоящей книге, являющейся одной из ключевых работ известного словенского философа и социального теоретика Славоя Жижека, предлагается систематическое изложение лакановской теории политической субъективности. Представлена критика ключевых подходов к субъективности: субъекта немецкой классической философии, политического субъекта французской постальтюссерианской политической философии и деконструктивистского субъекта. Прилагая лакановское понятие субъекта к сфере политики, Жижек утверждает, что, поскольку любая символическая структура, включая идеологию, отмечена конститутивной «нехваткой», субъект пытается либо «заполнить», либо скрыть ее в надежде придать социальной жизни прочные основания. Однако такие попытки неизбежно оказываются тщетными, поскольку сам субъект никогда не бывает полностью конституирован.
Славой Жижек - Щекотливый субъект - отсутствующий центр политической онтологии
Славой Жижек - Щекотливый субъект - отсутствующий центр политической онтологии - Содержание
ЧАСТЬ I. «МИРОВАЯ НОЧЬ»
- Политическое (не)участие Хайдеггера
- Почему «Бытие и время» осталось незавершенным?
- Неприятности с трансцендентальным воображением
- Переход через безумие
- Насилие воображения
- Необычайное / Чудовищное
- Кант с Дэвидом Линчем
- Акосмизм Канта
- Что такое «Отрицание отрицания»?
- Диалектический анаморфоз
- 3, 4, 5
- Спекулятивное тождество субстанции и субъекта
- Гегельянский принудительный выбор
- «Конкретная всеобщность»
- «Чем ничего не хотеть...»
- «Включите меня отсюда!»
- К материалистической теории благодати
ЧАСТЬ II. РАСКОЛОТАЯ ВСЕОБЩНОСТЬ
- Событие-Истина
- ...и его неразрешимость
- Истина и идеология
- Святой Павел с Бадью
- Между двумя смертями
- Лакановский субъект
- Господин или аналитик?
- Бадью, Балибар, Рансьер
- Гегемония и ее симптомы
- Вхождение субъекта
- Почему правящие идеи — это не идеи тех, кто правит?
- Политическое и его отрицания
- (Зло)употребления явления/видимости
- Постполитика
- Прогрессивный европоцентизм?
- Три всеобщности
- Мультикультурализм
- За левую приостановку Закона
- Двусмысленность экскрементальной идентификации
- Принятие действия
ЧАСТЬ III. ОТ ПОДЧИНЕНИЯ К СУБЪЕКТИВНОМУ ОПУСТОШЕНИЮ
- Почему извращение — это не ниспровержение
- Идеологическая интерпелляция
- От сопротивления к действию
- «Преодоление фантазии»
- Меланхолическое двойное послание
- Реальное полового различия
- Мазохистский обман
- От желания к влечению... и обратно
- Три отца
- Упадок символической действенности
- Общество риска и его враги
- Недовольство обществом риска
- Глупыш, это же политическая экономия!
- Возвращения в Реальное
- Пустой Закон
- От фаллоса к действию
- По ту сторону добра
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