В настоящей книге, являющейся одной из ключевых работ известного словенского философа и социального теоретика Славоя Жижека, предлагается систематическое изложение лакановской теории политической субъективности. Представлена критика ключевых подходов к субъективности: субъекта немецкой классической философии, политического субъекта французской постальтюссерианской политической философии и деконструктивистского субъекта. Прилагая лакановское понятие субъекта к сфере политики, Жижек утверждает, что, поскольку любая символическая структура, включая идеологию, отмечена конститутивной «нехваткой», субъект пытается либо «заполнить», либо скрыть ее в надежде придать социальной жизни прочные основания. Однако такие попытки неизбежно оказываются тщетными, поскольку сам субъект никогда не бывает полностью конституирован.

Славой Жижек - Щекотливый субъект - отсутствующий центр политической онтологии

Славой Жижек; пер. с англ. С. Щукиной

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014.— 528 с.

ISBN 978-5-7749-0823-3

Славой Жижек - Щекотливый субъект - отсутствующий центр политической онтологии - Содержание

Предисловие к новому изданию Почему Лакан не хайдеггерианец? Введение. Призрак бродит по западной Академии ЧАСТЬ I. «МИРОВАЯ НОЧЬ» Глава 1. Тупик трансцендентального воображения, или Мартин Хайдеггер как читатель Канта Политическое (не)участие Хайдеггера

Почему «Бытие и время» осталось незавершенным?

Неприятности с трансцендентальным воображением

Переход через безумие

Насилие воображения

Необычайное / Чудовищное

Кант с Дэвидом Линчем

Акосмизм Канта Глава 2. Гегельянский щекотливый субъект Что такое «Отрицание отрицания»?

Диалектический анаморфоз

3, 4, 5

Спекулятивное тождество субстанции и субъекта

Гегельянский принудительный выбор

«Конкретная всеобщность»

«Чем ничего не хотеть...»

«Включите меня отсюда!»

К материалистической теории благодати ЧАСТЬ II. РАСКОЛОТАЯ ВСЕОБЩНОСТЬ Глава 3. Политика истины, или Ален Бадью как читатель святого Павла Событие-Истина

...и его неразрешимость

Истина и идеология

Святой Павел с Бадью

Между двумя смертями

Лакановский субъект

Господин или аналитик? Глава 4. Превратности политической субъективации Бадью, Балибар, Рансьер

Гегемония и ее симптомы

Вхождение субъекта

Почему правящие идеи — это не идеи тех, кто правит?

Политическое и его отрицания

(Зло)употребления явления/видимости

Постполитика

Прогрессивный европоцентизм?

Три всеобщности

Мультикультурализм

За левую приостановку Закона

Двусмысленность экскрементальной идентификации

Принятие действия ЧАСТЬ III. ОТ ПОДЧИНЕНИЯ К СУБЪЕКТИВНОМУ ОПУСТОШЕНИЮ Глава 5. Страстные (не)привязанности, или Джудит Батлер как читатель Фрейда Почему извращение — это не ниспровержение

Идеологическая интерпелляция

От сопротивления к действию

«Преодоление фантазии»

Меланхолическое двойное послание

Реальное полового различия

Мазохистский обман

От желания к влечению... и обратно Глава 6. А что с Эдипом? Три отца

Упадок символической действенности

Общество риска и его враги

Недовольство обществом риска

Глупыш, это же политическая экономия!

Возвращения в Реальное

Пустой Закон

От фаллоса к действию

По ту сторону добра

Славой Жижек - Щекотливый субъект - отсутствующий центр политической онтологии - По ту сторону добра

Это означает, что в каждом подлинном действии содержится нечто по своей сути «террористическое», в его жесте полного переопределения «правил игры», включая саму исходную самоидетничность того, кто его совершает, — политическое действие в собственном смысле слова высвобождает силу негативности, которая разрушает саму основу нашего бытия.

Поэтому, когда левых обвиняют в том, что своими искренними и благими намерениями они закладывают основу для сталинистского или маоистского террора, нужно научиться избегать либеральной ловушки принятия этого обвинения за чистую монету и последующих попыток защититься, не признавая себя виновным («Наш социализм будет демократичным, уважающим права человека, достоинство и счастье; никакой общеобязательной партийной линии не будет...»): нет, либеральная демократия — не наш основной горизонт; как бы это ни резало слух, но ужасный опыт сталинистского политического террора не должен привести к отказу от самого принципа террора — необходимо найти путь к более «правильному террору».

Разве структура подлинного политического действия не обладает по определению структурой принудительного выбора и потому является «террористической»? Когда в 1940 году французское Сопротивление обращалось к людям с призывом войти в его ряды и активно выступить против немецкой оккупации Франции, неявной структурой его призыва было не: «Вы вольны выбирать между нами и немцами», а «Вы должны выбрать нас! Выбирая коллаборационизм, вы отказываетесь от самой своей свободы!» В подлинном выборе свободы я выбираю то, что, как мне известно, я должен сделать.