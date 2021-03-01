«Сто еврейских местечек Украины» — название серии иллюстрированных исторических путеводителей по городам и посёлкам западных областей Украины, где ещё в начале двадцатого столетия кипела еврейская жизнь. Путеводители предназначены для самого широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой восточноевропейского еврейства.

Мы старались совместить в этом научно-популярном издании обе составляющие жанра: точность и полноту информации с доступностью и увлекательностью изложения. Архивные и современные фотографии, исторические и топографические карты и планы, а также фрагменты фольклорных и документальных текстов должны придать Путеводителю живость и достоверность. Выбирая для описания тот или иной город или местечко, мы руководствуемся следующими критериями:

— отражение в судьбе его еврейской общины основных тенденций истории евреев региона;

— историко-культурная представительность общины и степень сохранности на сегодняшний день её материальной «среды обитания»;

— возможность организовать удобный маршрут путешествия по населённым пунктам, вошедшим в выпуск Путеводителя.

Десять лет мы собирали материал для этого издания. Будучи участниками «квартирного» Семинара по еврейской истории в Ленинграде, затем преподавателями Ленинградского (Петербургского) еврейского университета и, наконец, сотрудниками научных учреждений Иерусалима, мы ежегодно выезжали в историко-этнографические экспедиции по западным областям Украины в поисках следов ушедшей в небытие еврейской жизни. Устные свидетельства, краеведческие наблюдения, документирование памятников легли в основу нашего поиска. Печатные источники и архивные документы помогали нам ориентироваться в увиденном, уточнять детали, обнаруживать в частных наблюдениях проявление общих тенденций.

100 еврейских местечек Украины – Выпуск 1 Подолия

2-е издание, исправленное и дополненное

Иерусалим — Санкт-Петербург – 1998 г. / 322 с.

100 еврейских местечек Украины – Выпуск 1 Подолия – Содержание

К читателям

В.Лукин Евреи В Подолии XIV-XVII Веков

Б. Хаймович Подольское местечко: Пространство и формы

В. Дымъииц Памятники Старины В Еврейском Фольклоре

Деражня

Зиньков

Летичев

Меджибож

Проскуров

Сатанов

Местечки Северо-Западной Подолии

Голоса Местечка (Заметки, Мемуары, Интервью)

Вместо

Предисловия

Зиньков

Меджибож

Проскуров

Сатанов

Шаровка

Словарь

Указатель имён

Географический указатель

Библиография

Summary