100 еврейских местечек Украины - Подолия
«Сто еврейских местечек Украины» — название серии иллюстрированных исторических путеводителей по городам и посёлкам западных областей Украины, где ещё в начале двадцатого столетия кипела еврейская жизнь. Путеводители предназначены для самого широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой восточноевропейского еврейства.
Мы старались совместить в этом научно-популярном издании обе составляющие жанра: точность и полноту информации с доступностью и увлекательностью изложения. Архивные и современные фотографии, исторические и топографические карты и планы, а также фрагменты фольклорных и документальных текстов должны придать Путеводителю живость и достоверность. Выбирая для описания тот или иной город или местечко, мы руководствуемся следующими критериями:
— отражение в судьбе его еврейской общины основных тенденций истории евреев региона;
— историко-культурная представительность общины и степень сохранности на сегодняшний день её материальной «среды обитания»;
— возможность организовать удобный маршрут путешествия по населённым пунктам, вошедшим в выпуск Путеводителя.
Десять лет мы собирали материал для этого издания. Будучи участниками «квартирного» Семинара по еврейской истории в Ленинграде, затем преподавателями Ленинградского (Петербургского) еврейского университета и, наконец, сотрудниками научных учреждений Иерусалима, мы ежегодно выезжали в историко-этнографические экспедиции по западным областям Украины в поисках следов ушедшей в небытие еврейской жизни. Устные свидетельства, краеведческие наблюдения, документирование памятников легли в основу нашего поиска. Печатные источники и архивные документы помогали нам ориентироваться в увиденном, уточнять детали, обнаруживать в частных наблюдениях проявление общих тенденций.
100 еврейских местечек Украины – Выпуск 1 Подолия
2-е издание, исправленное и дополненное
Иерусалим — Санкт-Петербург – 1998 г. / 322 с.
100 еврейских местечек Украины – Выпуск 1 Подолия – Содержание
- К читателям
- В.Лукин Евреи В Подолии XIV-XVII Веков
- Б. Хаймович Подольское местечко: Пространство и формы
- В. Дымъииц Памятники Старины В Еврейском Фольклоре
- Деражня
- Зиньков
- Летичев
- Меджибож
- Проскуров
- Сатанов
- Местечки Северо-Западной Подолии
- Голоса Местечка (Заметки, Мемуары, Интервью)
- Вместо
- Предисловия
- Зиньков
- Меджибож
- Проскуров
- Сатанов
- Шаровка
Словарь
Указатель имён
Географический указатель
Библиография
Summary
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