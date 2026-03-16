150 думок Митрополита Андрея Шептицького

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, **Persecution Secret Services, Religious Studies Atheism

Книга «150 думок Митрополита Андрея Шептицького» являє собою збірку висловлювань, духовних настанов і роздумів видатного церковного діяча та мислителя Митрополита Андрея Шептицького.

До видання увійшли короткі цитати з його пастирських листів, проповідей і духовних творів, у яких порушуються важливі теми християнського життя: віра, любов до ближнього, служіння людям, моральна відповідальність, праця, виховання та духовне зростання.

Думки митрополита відзначаються глибиною, простотою і практичною мудрістю. Вони спрямовані на те, щоб допомогти людині будувати життя на християнських цінностях, розвивати внутрішню свободу, милосердя та відповідальність перед Богом і людьми.

Книга має формат коротких духовних роздумів, які можна читати щодня, знаходячи у словах митрополита натхнення, підтримку і нагадування про значення віри, любові та служіння у житті людини.

Упор. Тереза Ференц. - Львів : Свічадо, 2015. -144 с.

І8ВМ 978-966-395-871-2

150 думок Митрополита Андрея Шептицького – Зміст

Вступ. ЛЮБЛЯЧИЙ БАТЬКО - ДРУГ ГОСПОДНІЙ

  • АПОСТОЛИ

  • БАГАТСТВО

  • БЕЗБОЖНІСТЬ

  • БЛАЖЕНСТВА

  • БОГ

  • БОЖА БЛАГОДАТЬ

  • БОЖА ВОЛЯ

  • БОЖА ДОБРОТА

  • БОЖА МУДРІСТЬ ;

  • БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ

  • БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ

  • БОЖІ ЗАПОВІДІ

  • ВДЯЧНІСТЬ

  • ВИХОВАННЯ

  • ВІЙНА І МИР

  • ВІРА ЗО

  • ВЛАДА І ДЕРЖАВА

  • ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВЕ - ПАСХА

  • ГОРДІСТЬ

  • ГРІХ

  • ДИТИНА, її ДУША

  • ДУХОВНА СПАДЩИНА - МУЗЕЙНИЦТВО

  • ДУША

  • ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

  • ЄВАНГЕЛІЄ СВЯТЕ

  • ЄЛЕОПОМАЗАННЯ

  • ЖЕРТВА

  • ЖИТТЯ І ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

  • ЗАЗДРІСТЬ

  • ЗАРОБІТЧАНСТВО

  • ЗАХЛАННІСТЬ

  • ЗДОРОВЯ

  • ІКОНА

  • ІСУС ХРИСТОС

  • КАТЕХИЗАЦІЯ

  • КАТЕХИЗМ

  • КАТЕХИТ, ЙОГО ОСОБА

  • КНИЖКА НАСЛІДУВАННЯ ХРИСТА"

  • КНИЖКИ

  • КУЛЬТУРА

  • ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО

  • ЛЮБОВ ДО БОГА

  • МАТЕРІЯЛІЗМ

  • МОЛИТВА

  • МОЛИТВОСЛОВ

  • МИЛОСЕРДЯ

  • МИЛОСТИНЯ

  • МИРОПОМАЗАННЯ

  • МИР ХРИСТОВИЙ

  • МИСТЕЦТВО

  • МУЧЕНИКИ

  • НАВЕРНЕННЯ

  • НАДІЯ

  • НАУКА БОГОСЛОВЯ

  • НАУКА ХРИСТОВА

  • НЕДІЛЯ - її СВЯТКУВАННЯ

  • ОБРЯД І ЙОГО КРАСА

  • ОСВІТА

  • ПАЛОМНИЦТВО

  • ПАТРІЯРХАТ

  • ПАТРІОТИЗМ

  • ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

  • ПИЯЦТВО

  • ПІСТ

  • ПОДРУЖЖЯ

  • ПОКАЯННЯ

  • ПОКОРА

  • ПСАЛТИР, ПСАЛМИ

  • ПРЕСВЯТА БОГОРОДИЦЯ

  • ПРЕСВЯТА ЄВХАРИСТІЯ

  • ПРЕСВЯТА ТРОЙЦЯ

  • ПРОПОВІДЬ

  • РЕКОЛЕКЦІЇ

  • РІЗДВО ХРИСТОВЕ

  • РОДИНА

  • СВЯТЕ ПИСЬМО

  • СВЯТИЙ ДУХ

  • СВЯТІ І СВЯТІСТЬ

  • СВЯЩЕНСТВО

  • СЛУЖІННЯ

  • СПАСЕННЯ

  • СПОВІДЬ

  • СУМЛІННЯ

  • СУСПІЛЬНІ ПИТАННЯ

  • ТВОРИ СВЯТИХ ОТЦІВ

  • ТЕРПІННЯ

  • УБОГІСТЬ

  • УКРАЇНА Й УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

  • УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

  • УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ

  • УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  • ХРЕСТ ХРИСТОВИЙ

  • ХРЕЩЕННЯ

  • ХРИСТИЯНСТВО

  • ХРИСТИЯНИН - ЙОГО ЖИТТЯ

  • ХРИСТИЯНСЬКА ЄДНІСТЬ

  • ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД

  • ЦАРСТВО БОЖЕ

  • ЦЕРКВА ХРИСТОВА

  • ЦЕРКОВНА ЄДНІСТЬ

  • ЦЕРКОВНЕ ПРАВИЛО

  • ЦЕРКОВНИЙ СПІВ

  • ЧЕРНЕЦТВО

  • ЩАСТЯ

