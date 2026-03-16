150 думок Митрополита Андрея Шептицького
Книга «150 думок Митрополита Андрея Шептицького» являє собою збірку висловлювань, духовних настанов і роздумів видатного церковного діяча та мислителя Митрополита Андрея Шептицького.
До видання увійшли короткі цитати з його пастирських листів, проповідей і духовних творів, у яких порушуються важливі теми християнського життя: віра, любов до ближнього, служіння людям, моральна відповідальність, праця, виховання та духовне зростання.
Думки митрополита відзначаються глибиною, простотою і практичною мудрістю. Вони спрямовані на те, щоб допомогти людині будувати життя на християнських цінностях, розвивати внутрішню свободу, милосердя та відповідальність перед Богом і людьми.
Книга має формат коротких духовних роздумів, які можна читати щодня, знаходячи у словах митрополита натхнення, підтримку і нагадування про значення віри, любові та служіння у житті людини.
Упор. Тереза Ференц. - Львів : Свічадо, 2015. -144 с.
І8ВМ 978-966-395-871-2
150 думок Митрополита Андрея Шептицького – Зміст
Вступ. ЛЮБЛЯЧИЙ БАТЬКО - ДРУГ ГОСПОДНІЙ
АПОСТОЛИ
БАГАТСТВО
БЕЗБОЖНІСТЬ
БЛАЖЕНСТВА
БОГ
БОЖА БЛАГОДАТЬ
БОЖА ВОЛЯ
БОЖА ДОБРОТА
БОЖА МУДРІСТЬ ;
БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
БОЖІ ЗАПОВІДІ
ВДЯЧНІСТЬ
ВИХОВАННЯ
ВІЙНА І МИР
ВІРА ЗО
ВЛАДА І ДЕРЖАВА
ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВЕ - ПАСХА
ГОРДІСТЬ
ГРІХ
ДИТИНА, її ДУША
ДУХОВНА СПАДЩИНА - МУЗЕЙНИЦТВО
ДУША
ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
ЄВАНГЕЛІЄ СВЯТЕ
ЄЛЕОПОМАЗАННЯ
ЖЕРТВА
ЖИТТЯ І ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЗАЗДРІСТЬ
ЗАРОБІТЧАНСТВО
ЗАХЛАННІСТЬ
ЗДОРОВЯ
ІКОНА
ІСУС ХРИСТОС
КАТЕХИЗАЦІЯ
КАТЕХИЗМ
КАТЕХИТ, ЙОГО ОСОБА
КНИЖКА НАСЛІДУВАННЯ ХРИСТА"
КНИЖКИ
КУЛЬТУРА
ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО
ЛЮБОВ ДО БОГА
МАТЕРІЯЛІЗМ
МОЛИТВА
МОЛИТВОСЛОВ
МИЛОСЕРДЯ
МИЛОСТИНЯ
МИРОПОМАЗАННЯ
МИР ХРИСТОВИЙ
МИСТЕЦТВО
МУЧЕНИКИ
НАВЕРНЕННЯ
НАДІЯ
НАУКА БОГОСЛОВЯ
НАУКА ХРИСТОВА
НЕДІЛЯ - її СВЯТКУВАННЯ
ОБРЯД І ЙОГО КРАСА
ОСВІТА
ПАЛОМНИЦТВО
ПАТРІЯРХАТ
ПАТРІОТИЗМ
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
ПИЯЦТВО
ПІСТ
ПОДРУЖЖЯ
ПОКАЯННЯ
ПОКОРА
ПСАЛТИР, ПСАЛМИ
ПРЕСВЯТА БОГОРОДИЦЯ
ПРЕСВЯТА ЄВХАРИСТІЯ
ПРЕСВЯТА ТРОЙЦЯ
ПРОПОВІДЬ
РЕКОЛЕКЦІЇ
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
РОДИНА
СВЯТЕ ПИСЬМО
СВЯТИЙ ДУХ
СВЯТІ І СВЯТІСТЬ
СВЯЩЕНСТВО
СЛУЖІННЯ
СПАСЕННЯ
СПОВІДЬ
СУМЛІННЯ
СУСПІЛЬНІ ПИТАННЯ
ТВОРИ СВЯТИХ ОТЦІВ
ТЕРПІННЯ
УБОГІСТЬ
УКРАЇНА Й УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ
УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХРЕСТ ХРИСТОВИЙ
ХРЕЩЕННЯ
ХРИСТИЯНСТВО
ХРИСТИЯНИН - ЙОГО ЖИТТЯ
ХРИСТИЯНСЬКА ЄДНІСТЬ
ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД
ЦАРСТВО БОЖЕ
ЦЕРКВА ХРИСТОВА
ЦЕРКОВНА ЄДНІСТЬ
ЦЕРКОВНЕ ПРАВИЛО
ЦЕРКОВНИЙ СПІВ
ЧЕРНЕЦТВО
ЩАСТЯ
