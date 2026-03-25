Традиция писать об анализе и психотерапии, начиная с Фрейда и Юнга, состоит в том, чтобы сфокусироваться на теории. Как правило, изучение кейсов и виньетки представляют идеализированные описания, опирающиеся на эмоционально нейтральную терминологию, предполагающую «отстраненное переживание опыта». В таких работах первостепенными являются теоретические формулировки, результаты терапии не настолько важны. Литературное описание Фрейдом своих пяти клиентских случаев создало победу нарратива над клинической неудачей. Тем не менее, в отличие от научного эксперимента, для нас не существует простого способа проверки правильности теории, прежде всего потому, что в практике огромную роль играют отношения между терапевтом и клиентом. Акцент на теории затмевает то, насколько реальная работа анализа является своего рода искусством перформанса.

(Современная психотерапия)

М.: Когито-Центр, 2019. — 326 с.

ISBN 978-5-89353-589-1

Генри Абрамович - Перформанс анализа - Позиции юнгианства и иудаизма - Содержание

Аналитическое священнодействие Генри Абрамовича. Предисловие редакторов

Предисловие автора

В КАБИНЕТЕ АНАЛИТИКА: КОГДА БУКВАЛЬНОЕ УГРОЖАЕТ СИМВОЛИЧЕСКОМУ

Утраченный теменос - Обретенный теменос - Анализ в тени террора - Аналитическая сессия с палестинцем в израильский День памяти - Болезнь аналитика

ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ АНАЛИЗА

Стимулирование этической осознанности в тренинге - Эрих Нойманн и поиски новой этики - Этика: точка зрения иудаизма

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ, ТАЛМУД И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Иудейский подход к сновидениям - Раввинистическая концепция исцеления - Сложности групповой жизни аналитиков - Иудейский и христианский подходы к прощению - Первосцена в психологии сиблингов: Каин и Авель - «Возьми сына своего…». Психоаналитическая интерпретация Акеды - Образы отца в психологии и религии - Елисей и лечение тяжелой депрессии

СНОВИДЕНИЯ И ТРАВМА

Сон о моем пациенте: клинический пример инициального сна терапевта - Кошмарный сон о возвращении домой: случай острого расстройства сна - (Не)представленная травма: анализ безымянной картины израильской художницы Орны Милло - Что вспомнил Сократ в последнюю минуту

Литература