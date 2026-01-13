Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога?

Глава 1 Совместная эволюция ранней науки и древнейшей религии

Глава 2 Почему археология не опровергает Библию

Глава 4 Триумф науки в XIX веке

Глава 5 Эйнштейн, Бог и Большой взрыв

Глава 6 Бог и квант

Глава 7 Иллюзия «Вселенной из ничего»

Глава 8 На восьмой день сотворил Бог мультивселенную