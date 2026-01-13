Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога?
Амир Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога?
КоЛибри, Азбука‑Аттикус; М.; 2015
ISBN 978‑5‑389‑09833‑6
Амир Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога - Введение
Введение
Пролог Рождение «Нового атеизма»
Глава 1 Совместная эволюция ранней науки и древнейшей религии
Глава 2 Почему археология не опровергает Библию
Глава 3 Бунт науки
Глава 4 Триумф науки в XIX веке
Глава 5 Эйнштейн, Бог и Большой взрыв
Глава 6 Бог и квант
Глава 7 Иллюзия «Вселенной из ничего»
Глава 8 На восьмой день сотворил Бог мультивселенную
Глава 9 Математика, вероятность и Бог
Глава 10 Катастрофы, хаос и пределы человеческого знания
Глава 11 Между Богом и антропным принципом
Глава 12 Пределы эволюции
Глава 13 Искусство, символическое мышление и невидимые границы
Глава 14 Привлечение бесконечности
Глава 15 Заключение: почему «научные» аргументы не помогают атеистам
Библиография
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