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Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога?

Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога?
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology, Philosophy, Ethics

Амир Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога?

  • КоЛибри, Азбука‑Аттикус; М.; 2015

  • ISBN 978‑5‑389‑09833‑6

Амир Ацель - Почему наука не отрицает существование Бога - Введение

Введение

Пролог Рождение «Нового атеизма»

  • Глава 1 Совместная эволюция ранней науки и древнейшей религии

  • Глава 2 Почему археология не опровергает Библию

  • Глава 3 Бунт науки

  • Глава 4 Триумф науки в XIX веке

  • Глава 5 Эйнштейн, Бог и Большой взрыв

  • Глава 6 Бог и квант

  • Глава 7 Иллюзия «Вселенной из ничего»

  • Глава 8 На восьмой день сотворил Бог мультивселенную

  • Глава 9 Математика, вероятность и Бог

  • Глава 10 Катастрофы, хаос и пределы человеческого знания

  • Глава 11 Между Богом и антропным принципом

  • Глава 12 Пределы эволюции

  • Глава 13 Искусство, символическое мышление и невидимые границы

  • Глава 14 Привлечение бесконечности

  • Глава 15 Заключение: почему «научные» аргументы не помогают атеистам

Библиография

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Added 13.01.2026
Author esxatos
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