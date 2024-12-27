Историю человечества делят на периоды — мы помним это со школьной скамьи. У кого-то всплывут в памяти даже названия учебников: «История Древнего мира», «История Средних веков», «История Нового времени», ну и, конечно, «История Новейшего времени». Это упрощенная схема. О первобытном обществе и Древнем мире мы поговорим в другой раз — а сейчас нас ждет путешествие в Средневековье.

Этот период начался в конце V века, когда под ударами германцев пал Рим и был свергнут последний римский император Ромул Август (прав. 475–476). Благополучно отошла в прошлое Античность, и тянулись столетия, овеянные романтикой рыцарства. Менестрели и прекрасные дамы, турниры и крестовые походы… Только вот итальянский ученый и поэт Франческо Петрарка (1304–1374) почему-то назвал этот период Темными веками. Он описывал деградацию культуры и науки, упадок ремесел, время одичалости и полного торжества варварства. Конечно, это в большей мере относится к раннему Средневековью.

Итак, началом этого большого периода историки единодушно считают 500 год н. э. А вот год его окончания установить гораздо сложнее. Некоторые называют 1500 год — начало эпохи Великих географических открытий и Возрождения. Другие — например, сторонники французской теории «долгого» Средневековья — переносят этот рубеж на конец XVIII века1. Но и это еще не все! Наверняка вы не знали, что Средние века были… не везде. Ни Африка, ни Азия, ни Америка таких времен не знали. Более того, многие утверждают, что Средние века не довелось пережить и Восточной Европе!

В защиту этой позиции специалисты приводят убедительные аргументы. Во-первых, когда в истории человечества выделяли Средние века, речь шла только о странах Западной Европы и Ближнего Востока, то есть о регионах, тесно связанных с Римской империей. Во-вторых, Средние века — это эпоха феодализма, а на русской земле его как такового не было по крайней мере до XVI века.

Адамович, Надежда - Средневековье на Руси - Кощеево царство, народные поверья, колдовство и женская доля

Москва : МИФ, 2025. — (Страшно интересная Россия).

ISBN 978-5-00214-932-2

Адамович, Надежда - Средневековье на Руси – Содержание

Предисловие. Такие темные Средние века

ГЛАВА 1. Русь до Руси

ГЛАВА 2. За страницами истории

ГЛАВА 3. От вежества до закона

ГЛАВА 4. «Немытая» Русь

ГЛАВА 5. Кому на Руси жить было хорошо?

ГЛАВА 6. Под властью Золотой Орды

ГЛАВА 7. Жизнь женщины в Древней Руси и период Средневековья

ГЛАВА 8. Как устроен Божий мир

ГЛАВА 9. Вера

ГЛАВА 10. Праздники и обряды

Послесловие. Последние штрихи

Источники иллюстраций

Список примечаний