От автора. В данной книге я постарался в какой-то мере восполнить насущную нужду. Я осознаю, что это не исчерпывающее пособие, и планирую, если Богу будет угодно, издать другие книги, которые более подробно осветят вышеупомянутые вопросы. Такие книги, как «Большой зонт: лекции и статьи о христианском душепопечении» и «Христианская семейная жизнь», которые я уже издал, расширяют и дополняют все то, что я попытался охватить здесь.

В таких трудах как «Христос и ваши проблемы», «Что делать с заботами?» и «Благочестие через дисциплину» также содержится важнейший материал, предназначенный для христианских душепопечителей, который они могут применить в своем служении. Книгу «Христос и ваши проблемы» можно посоветовать подопечным на раннем этапе процесса душепопечения, так как она подготавливает почву для успешной работы, обращает особое внимание на личную ответственность перед Богом, а также вселяет надежду. Другие очерки окажут помощь душепопечителям в областях, указанных в заголовках.

Джей Адамс - Учебник по христианскому душепопечению

Gospel Literature Services

Харьков, 2002

ISBN 0-8010-0071-8



Джей Адамс - Учебник по христианскому душепопечению - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

1 ЛИЦА ВОВЛЕЧЕННЫЕ В ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ

2 СВЯТОЙ ДУХ — ГЛАВНАЯ ЛИЧНОСТЬ

3 ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬ — ПОДОПЕЧНЫЙ

4 ПОДОПЕЧНЫЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ

5 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ — ПРИНЦИПЫ ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ

6 НАДЕЖДА

7 МОЛИТВА — ОСНОВА ХРИСТИАНСКОГО ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ

8 ДИНАМИКА ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМИРЕНИЯ

9 ПРИМИРЕНИЕ

10 ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДОЛОГИЯ

11 ТЕХНИКА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРАКТИКА И ПРОЦЕСС

12 ЯЗЫК ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ

13 ЯЗЫК ЭМОЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ

14 ПРОБЛЕМА — ГРЕХ

15 ЛЮБОВЬ В ДУШЕПОПЕЧЕНИИ

16 ПОДДЕРЖКА, СИМПАТИЯ И ЭМПАТИЯ

17 МОТИВЫ ИЗМЕНЕНИЙ

18 ИЗМЕНЕНИЕ ПОДОПЕЧНОГО В СООТВЕТСТВИИ С БИБЛЕЙСКИМИ ПРИНЦИПАМИ

19 ЭЛЕМЕНТЫ ОТУЧИВАНИЯ И ПЕРЕУЧИВАНИЯ

20 НАЧАЛО

21 ЦЕЛИ И СРОКИ

22 ПОСВЯЩЕНИЕ ПОДОПЕЧНОГО

23 ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?

24 ДВА ОСНОВНЫХ ПОДХОДА

25 СПОСОБЫ СБОРА ДАННЫХ

26 КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ?

27 ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

28 АНАЛИЗ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ

29 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ

30 РАЗЛИЧНЫЕ ДАРЫ

31 КАК СПРАВИТЬСЯ С ГНЕВОМ?

32 КАК БОРОТЬСЯ С ЗАВИСТЬЮ, ПОСТОЯННЫМ ЧУВСТВОМ ЖАЛОСТИ К САМОМУ СЕБЕ И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬЮ

33 ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ДЕПРЕССИИ

34 ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ ШИЗОФРЕНИЕЙ

35 РЕШЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

36 ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕМ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХИ

37 РАБОТА С ПОДОПЕЧНЫМИ, УВЕРЕННЫМИ В ТОМ, ЧТО ОНИ СОВЕРШИЛИ НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ

38 ЗАКЛЮЧЕНИЕ