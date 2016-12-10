Галина Аджигирей - Пчела и Человек

Об авторе. Галина Аджигирей родилась в 1944 году в семье офицера Советской Армии в городе Уссурийске Приморского края. Получая в детстве сильные лекарства из-за частых воспалений среднего уха, оказалась в 20 лет, накануне окончания Дальневосточного университета, один на один с серьезным заболеванием почек. После страшного приговора пыталась восстановиться, применяя травы. Галина отказалась почти интуитивно от всяких лекарств, так как в то время еще не осознавала их трагической роли в разрушении своего здоровья.

В 36 лет вышла замуж и родила, вопреки всяким прогнозам, за 7 лет пятерых здоровых детей. Правда, не все было гладко, как в сказке, но вера в любящего и милующего Бога помогала преодолевать все жизненные трудности. И именно трудности помогали осознавать заботу и любовь Бога к Своему творению — человеку.

Выросши в атеистическом государстве и в атеистической семье, Галина знала о Боге только одно, что Его нет. Биолог по образованию, она всегда наслаждалась природой и ее дарами. Кто знает Приморский край, тот поймет, что восхищаться было чем. Все красоты и богатства этого края запомнились ей на всю жизнь. И только уверовав, Галина осознала, как благ Господь. Ведь создавая Землю для человека, Бог позаботился о нем, сотворив такой разнообразный мир растений, а главное — удивительнейшее существо, пчелку, от деятельности которой зависит все многообразие растений и полноценная жизнь человека! Некоторые ученые даже говорят, что если исчезнут пчелы, то в течение нескольких лет исчезнет и человечество.

Сейчас это становится злободневной темой, так как в последнее время почти треть пчел погибла. И это число увеличивается. В Японии опубликованы данные уже о 50% погибших пчел по «неизвестным причинам». Истинные же причины массовой гибели пчел скрываются, но любому здравомыслящему человеку ясно, что насыщенность земли ядохимикатами под различными названиями, подкормка пчел сиропом из генетически модифицированных растений разрушили естественную защиту пчел от неблагоприятных условий.

Став многодетной матерью, Галина опять столкнулась с проблемами, вызванными лекарствами. Когда дети заболевали, она использовала химические лекарства, и дом превратился в нескончаемый лазарет. Однажды соседка, детский врач, посоветовала использовать для лечения детей прополис. Именно тогда и произошел переворот в жизни всей семьи. Когда семья стала принимать этот выдающийся продукт пчел, болезни ушли! В то же время семья стала пользоваться «живой» смородиной, еще больше таким образом укрепляя организмы своих детей.

В 1994 году семья переехала в Америку на новые испытания. Начались нескончаемые болезни, пока Галина вторично не осознала, что нужно полностью менять свою жизнь. В доме снова появился прополис. Но уже не один, а с полным набором продуктов пчеловодства, да еще в этот букет были добавлены многочисленные ценные ягоды, которые перетертые с медом прекрасно дополняют пчелиный букет.

Начав работать в системе здравоохранения и получив в Америке фармацевтическое образование, Галина четко осознала особую роль лекарств в неблагополучном состоянии здоровья не только ее семьи, но и, фактически, каждого человека. Наряду с этим пришла и потребность полностью поменять свои привычки в питании, особенно в связи с опасной тенденцией производства современных продуктов питания с использованием самых различных химических веществ. Наибольшую опасность Галина видит в широком применении продуктов из генетически модифицированных организмов.

Свой собственный жизненный опыт, накопленный материал о многих неблагоприятных факторах, влияющих на здоровье, подвигли Галину на написание предлагаемой уважаемому читателю книги «Пчела и Человек». Как естественное дополнение к книге прилагаются статьи, в различное время напечатанные в газетах и журналах.

Книга, которую вы сейчас держите, — уже переработанное и дополненное издание, напечатанное в Америке в 2013 году. Пришлось ее немного расширить, так как хотелось объяснить российскому и украинскому читателю, чтобы они не гонялись за заморскими чудесами (их просто нет), а искали помощи у незаметной травки, у скромной труженицы-пчелы, как это всегда делал простой народ, подкрепляя труд молитвой к Богу!

Галина Аджигирей - Пчела и Человек

Галина Аджигирей, 2001-2013

ООО «Книгоноша», 2013

Издание 4-е, переработанное и дополненное

ISBN 978-966-2615-58-6

Галина Аджигирей - Пчела и Человек - Содержание

Глава 1. Современные «вавилонские башни»

Синтетические лекарственные вещества

Сахар

Жиры

Искусственные витамины

Глава 2. Борьба, которая продолжается всю жизнь

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Пчелиная семья — пример и аптека

Гладкие камни из Божьего источника

1. Мед

2. Прополис

3. Маточное молочко

4. Пыльца и перга

5. Пчелиный яд

Глава 3. Божьи камни для строительства человеческого тела

Хлеб

Рыба

Мед

Жиры

Овощи и фрукты

Травы

Глава 4.Природная аптека в семье

Предлагаю комплексный экспресс-метод борьбы с простудой

Зубная боль, заболевания полости рта и глотки

Болезни уха

Анемия

Заболевания органов дыхания

Болезни пищеварения

Глазные заболевания

Кожные болезни

Заболевания опрно-двигательного аппарата

Средства, укрепляющие нервную систему

Гинекологические болезни

Онкологические заболевания

Заключение 119

Статьи

Умирать всем придется, но не вымирать же?

Жить без страха в мире, который создал Господь!

«Пчеловодство — образ жизни»

Не стать « Иванами непомнящими»!

Люблю слово «были»

Опять совпадение

Самые последние совпадения

Чудесные совпадения продолжаются

Самое большое чудо на земле — здоровье

Жить, наслаждаясь здоровьем

Формула здоровья

Как погнаться за двумя зайцами и поймать обоих — похудеть и выздороветь!

Рекомендации

«Больше всего хранимого храни сердце твое» (Пр. 3:23)

Памятка о предотвращении и лечении гриппа

Рак — современный бич здоровья

Что нужно знать о простатите

Как помочь при цистите

Надежный друг женщины — прополис

Что такое артрит и как с ним бороться

Проблемы со щитовидкой

Прямая кишка — прямая угроза здоровью

Бесплодие

Можно ли помочь при диабете, не прибегая к инсулину?

Как избавиться от угрей

Лечение грибка на ногтях

Как приготовить прополисную настойку

Новейшая подборка материалов о подморе и восковой моли

Мамочкам на заметочку

Наша концепция оздоровления организма

Доброе пожелание читателям

Литература

Галина Аджигирей - Пчела и Человек - Обращение к читателю

«И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна; она была, как кориандровое семя белая, вкусом же как лепешка с медом».

Исход 16:31

Наконец после нескольких лет тяжелого труда моя рука добралась до ручки с чернилами...» Приблизительно так я начала бы свою книгу, если бы прибыла в США 100 лет назад. Сейчас же я добралась до компьютера, чтобы поделиться своими мыслями (такой взгляд со стороны) по поводу проблем, связанных со здоровьем в Америке, так как русские эмигранты столкнулись с теми же проблемами, что и коренные американцы.

Данная книга — 320 страниц о единстве Божьего творения и, в конечном счете, о любви Божьей к нам, кто так часто неверен Ему, избирая путь, ведущий к болезням и вымиранию. Примерно так я бы описала содержание книги, в которую вложила опыт, печали и радости прожитой жизни.

Думаю, никто не ожидал, что нас встретят такие большие трудности именно со стороны здоровья. Прилетев в Америку в 1994 году на мощном самолете всего за 11 часов, соединивших две совершенно противоположные жизни, мы вместе с мужем и пятью малолетними детьми стали познавать новую для нас жизнь. Она началась не совсем сладко. После автомобильной аварии муж потерял работу, и мы лихорадочно хватались за любую работу, чтобы оплачивать счета.

Так я очутилась в семье Ronald and Evelyn Boys — нанялась ухаживать за их престарелыми матерями. Здоровье их было неважным, они сильно мерзли. В первую очередь мы вспомнили, что на родине есть Интересный магазин пуховых платочков! Мы заказали оттуда оренбургские пуховые платки! Наверное, это было Божье предвидение.

Попав на незнакомое мне поле деятельности, я неожиданно для себя начала накапливать материал для своей книги. В ней я постаралась объединить вновь полученные знания в области здравоохранения и свой опыт применения продуктов пчеловодства для предотвращения и лечения самых разных болезней. Кстати, именно моя хозяйка, видя мое старание помочь старушкам облегчить их участь, постоянно подводила к мысли написать книгу, на что я только отмахивалась. Но со временем ее слова, видимо, сделали свою работу во мне, и я стала записывать свои мысли и переживания на любом клочке бумаги, что попадал мне под руку, а потом с большим трудом собирать эти записи. Вспоминая то время, я понимаю сейчас, что если бы Ева не подталкивала меня к написанию книги, мне бы даже в голову не пришла такая идея.

Вначале своей работы я, не задумываясь, давала горсти таблеток двум славным старушкам, за которыми ухаживала. Затем стала удивляться: для чего же столько таблеток? Лишь получив образование по использованию лекарств в лечебных учреждениях Америки и накопив определенный опыт в этой области, я постепенно пришла к ясному пониманию сложной роли современных лекарств в нашей жизни. Мое убеждение таково: когда человек начинает употреблять таблетки, он ступает на поначалу незаметную, но, фактически, гарантированную дорогу становления наркоманом. Сколько бедных людей не может дождаться часа приема лекарства, так как стали их заложниками! Зайдите в дома для престарелых — и вы увидите свое весьма вероятное будущее.

Я вспомнила русскую народную медицину, основанную на продуктах пчеловодства и травах; их мягкое и нежное воздействие на организм человека, без каких-либо побочных эффектов, так характерных для жесткого действия новейших лекарств. Одно только воспоминание о чае с малиной, медом, душистыми травами, рекомендуемом русской народной медициной при простудах и многих других болезнях, несет в себе покой и удовлетворение. А как наш организм, особенно первоначально, сопротивляется, чувствуя дискомфорт даже при мысли, что подходит срок принять лекарство или огромные капсулы с искусственными витаминами?!

Выдержка из Священного Писания, приведенная выше, явно указывает, что сыны Израилевы ели нечто медовое, что поддерживало их здоровье в течение 40 лет. И как обувь их не изнашивалась, так и здоровье их не ветшало! Более того, Бог вел их в землю обетованную, «где течет молоко и мед». Интересно, что младенца Иисуса кормили молоком и медом. Тому, кто сомневается, привожу цитату из Библии: «...и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе» (Ис. 7:14,15).

На это выражение надо обратить особое внимание, так как из него мы можем сделать удивительнейшее заключение, что для правильного развития ребенка, не только физического, но и духовного, необходимы два важнейших продукта на земле — молоко и мед. К сожалению, дети уже давно, практически, лишены не только материнского, но и натурального молока. Не поэтому ли сейчас в мире происходят такие безобразные вещи, о которых даже стыдно говорить, так как большинство современных детей выросло на каких-то смесях, формулах. Да еще здесь, в Америке, не успеет ребеночек появиться на свет, как уже люди в белых халатах запугивают маму: «Ой, ой, как опасно детям давать мед! Формулу давайте, а мед — ни-ни». Когда задается вопрос «почему» — слышится невразумительное объяснение, что в меде есть микроорганизмы и что много-много лет назад двое детей поели мед и умерли! Правда, вам никто и никогда не скажет, сколько миллионов детей умерло от химии.

Итак, из всего сказанного выше, мы можем сделать важный вывод, что неправильное, небиблейское питание привело современное общество к катастрофе: ребенок, вскормленный неправильными продуктами, просто не способен «разуметь отвергать худое и избирать доброе».

Написала эту мысль, и мне вдруг пришел ответ на наш многолетний вопрос с мужем: почему наши дети вышли из американских школ с неповрежденным разумом? Ведь ни для кого не секрет, сколько в русских семьях проблем с подросшими детьми. У меня почти не было молока для кормления наших новорожденных детей, и муж с невероятными трудностями добывал свежее козье молоко. Он ехал на перекладных в самые отдаленные места и привозил детям молоко. А вот с медом у нас никогда не было проблем. С самого малечка макали сосочку в мед и давали деткам. Слава Богу, что тогда в России еще не додумались пугать матерей медом.

2014-09-27