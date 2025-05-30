У вас есть выбор? Возможно, прямо сейчас события в вашей жизни бушуют, как десятибалльный шторм, и вас все дальше отбрасывает волной от берега стабильности. Или вы ограничены ситуацией, выход из которой заблокирован страхами, бессилием и отчаянием. Вы держите в руках эту книгу и сомневаетесь, что у вас действительно есть выбор. Ведь почему-то вам откликнулось название.

Книга «Ты выбираешь» поможет вам понять, что ощущение безвыходности временно. Подскажет, как проработать травматичный опыт, наладить честный, открытый контакт со своими болезненными переживаниями. Как без драмы и токсичных страданий относиться к неприглядным сторонам жизни. Покажет, как стать лучшим другом себе и обрести внутреннюю свободу. Вы не встретите здесь мотивирующих призывов и кричащего позитива. Она приглашает к вдумчивой рефлексии, бережному изучению своей уязвимости и к встрече с собой настоящим.

На протяжении многих лет я работаю с людьми, которые приходят с разными проблемами: тревожными расстройствами, неврозами, стрессом, заниженной самооценкой, неспособностью самореализоваться, кризисами в отношениях, проживанием потери. Я пишу книги о психологии, в которых делюсь своим опытом из живой практики. Пишу, потому что мне есть что сказать. И узнаю о том, что мои книги обладают терапевтическим эффектом из тысячи благодарных отзывов читателей.

«Ты выбираешь» — третья книга из трилогии о самых популярных темах, с которыми приходят к психологу. Я задумала этот формат, когда ощутила потребность доносить ценность психотерапии гораздо большему количеству людей, чем тем клиентам, с которыми работаю.

Адлер Алина - Ты выбираешь - книга о том, как пережить травмы и стать себе опорой

Москва: Эксмо, 2025, 304 с.

Серия "Книги о том, как найти контакт с собой". Авторская серия Алины Адлер

ISBN 978-5-04-208280-1

Адлер Алина - Ты выбираешь - книга о том, как пережить травмы и стать себе опорой - Оглавление

Предисловие

Об авторе

Глава 1 Единственный момент в жизни, когда у вас нет выбора

Глава 2 Ангел-хранитель с подрезанными крыльями. Научиться выбирать себя без страха быть отверженным

Глава 3 Меня предали. Красиво отомстить или «сдать себя в аренду предателю»?

Глава 4 Тарелка супа для предателя. Или как не отказаться от себя, когда весь мир против

Глава 5 Тихие люди. Как найти связь с внешним миром, когда страшно дружить, любить, рисковать, ошибаться, предъявляться

Глава 6 Люблю — ненавижу — не могу без тебя — ухожу — возвращаюсь. Мелодия отношений, в которых одиноко. Взрослеть или остаться?

Глава 7 От чего сбежала невеста? Как перестать пугать себя родительским прошлым и начать жить свою жизнь

Глава 8 «Достигай!» — послание, которое «посылает». Стать счастливым или лучшим другом себе?

Глава 9 Еще одна причина одиночества. Выживать или начать жить после травмы?

Глава 10 Я боюсь тебя потерять. Как травма покинутости прикрывается ревностью

Глава 11 Бесстрашная глава о страхе смерти. Почему тайна становится травмой

О замедлении вместо заключения