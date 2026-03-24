Адлер - Жизнь и ее модели
Сегодня вечером нам предстоит проанализировать случай Джона, которому почти девять лет. Вот какая у него проблема: «Сложности с другими детьми. Мальчик любит подраться. В школе мешает всем в классе и валяет дурака, чтобы его заметили. Социально не адаптирован, хочет все время быть в центре внимания».
Если у мальчика проблемы со сверстниками, скорее всего, ему не хватает социального интереса, а если ради внимания он дерется, можно предположить, что он недостаточно смелый, чтобы решать жизненные проблемы приемлемым способом. «С ним у всех большие проблемы: и у родителей дома, и у учителя в школе. Он постоянно безобразничает и не слушается».
Поскольку Джон ведет себя одинаково и дома и в школе, он, видимо, считает эти две жизненные ситуации похожими. Отсюда мы можем сделать вывод, что его не ценят по достоинству ни дома, ни в школе. Совсем неудивительно, что Джон проказничает и с первого раза не слушается, ведь нельзя ждать от бунтаря послушания, это противоречило бы его природе.
«По словам матери, когда он был маленьким, у него шестнадцать месяцев была очень строгая няня. Никому, даже отцу, не разрешалось входить в его комнату после шести вечера». По-видимому, няня проявляла строгость и в отношении родителей. И хотя мне кажется благоразумным не тревожить ребенка, когда он спит, я не понимаю, почему его нельзя увидеть, если он бодрствует. Мальчик, очевидно, тесно общался только с няней, но поскольку она не знала, как развивать его социальный интерес, положение, в котором рос Джон, было в некотором смысле невыгодным. Эту мысль мы проверим позже, когда проанализируем его ранние воспоминания.
«Структурно семья состоит из отца, матери, нашего пациента и младшей сестры, которой почти три года».
Такая структура прекрасно известна. Мальчику почти девять лет, получается, в течение довольно долгого периода он был единственным ребенком. Вряд ли его бунтарское поведение следует привязывать к рождению младшей сестры. Более вероятно, что он развил в себе черты единственного ребенка. Немного сложно понять, зачем ему нужно бороться за достаточное внимание. Возможно, какое-то происшествие в его жизни усугубило ситуацию.
Адлер Альфред - Жизнь и ее модели
перевод Е. Абаевой
Москва : Издательство АСТ, 2023, 256 с.
Серия "Эксклюзивная классика"
ISBN 978-5-17-157552-6
Адлер Альфред - Жизнь и ее модели - Содержание
Движение всего тела
Властная мать
Прямая дорога стать преступником
Мальчик, который хотел быть главным
Страх взросления
Бунтующий «плохиш»
Голодовка
Следуй за лидером
Слишком послушный ребенок
Основа неврозов
Врожденное слабоумие
Диктатура болезни
Comments (1 comment)