Адлер - Жизнь и ее модели

Сегодня вечером нам предстоит проанализировать случай Джона, которому почти девять лет. Вот какая у него проблема: «Сложности с другими детьми. Мальчик любит подраться. В школе мешает всем в классе и валяет дурака, чтобы его заметили. Социально не адаптирован, хочет все время быть в центре внимания».

Если у мальчика проблемы со сверстниками, скорее всего, ему не хватает социального интереса, а если ради внимания он дерется, можно предположить, что он недостаточно смелый, чтобы решать жизненные проблемы приемлемым способом. «С ним у всех большие проблемы: и у родителей дома, и у учителя в школе. Он постоянно безобразничает и не слушается».

Поскольку Джон ведет себя одинаково и дома и в школе, он, видимо, считает эти две жизненные ситуации похожими. Отсюда мы можем сделать вывод, что его не ценят по достоинству ни дома, ни в школе. Совсем неудивительно, что Джон проказничает и с первого раза не слушается, ведь нельзя ждать от бунтаря послушания, это противоречило бы его природе.

«По словам матери, когда он был маленьким, у него шестнадцать месяцев была очень строгая няня. Никому, даже отцу, не разрешалось входить в его комнату после шести вечера». По-видимому, няня проявляла строгость и в отношении родителей. И хотя мне кажется благоразумным не тревожить ребенка, когда он спит, я не понимаю, почему его нельзя увидеть, если он бодрствует. Мальчик, очевидно, тесно общался только с няней, но поскольку она не знала, как развивать его социальный интерес, положение, в котором рос Джон, было в некотором смысле невыгодным. Эту мысль мы проверим позже, когда проанализируем его ранние воспоминания.

«Структурно семья состоит из отца, матери, нашего пациента и младшей сестры, которой почти три года».

Такая структура прекрасно известна. Мальчику почти девять лет, получается, в течение довольно долгого периода он был единственным ребенком. Вряд ли его бунтарское поведение следует привязывать к рождению младшей сестры. Более вероятно, что он развил в себе черты единственного ребенка. Немного сложно понять, зачем ему нужно бороться за достаточное внимание. Возможно, какое-то происшествие в его жизни усугубило ситуацию.

Адлер Альфред - Жизнь и ее модели

перевод Е. Абаевой

Москва : Издательство АСТ, 2023, 256 с.

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-157552-6

