Афанасьев - Русские народные сказки с женскими архетипами

Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Philology Literature, Mythology Legends

Архетип (от др. — греч. ἄρχω — «начало» и τύπος — «сорт, вид») — это первичная универсальная типообразующая форма, «конкретная явленность абстрактного». Далекими предками архетипа как понятия были эйдосы Платона, которые философ называл «началами», живущими в душе каждого человека и общими для всех. Вот эти начала-эйдосы и развернулись во всю ширь в различных контекстах мировой культуры.

В литературоведении под этим термином понимается «порождающая модель» (по А. Ю. Большаковой), которая может внешне варьироваться, но при этом сохраняет свое смысловое ядро. В культурологии базовая культурная модель. В социологии это социальная роль со всеми присущими ей поведенческими сценариями и этическими установками (применительно к сказкам «мать», «отец», «невеста», «воин» и т. д.).

В психологии, особенно в сказкотерапии, архетип выступает как некая константа на фоне постоянно изменяющихся культурно-исторических «декораций». Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева называет его «базовой матрицей» и «фундаментальным механизмом». Архетипичны не только сказочные герои, но и контекст, в котором они действуют, то есть сами сказки. Выходя далеко за границы развлекательного чтения, они консервируют, казалось бы, в привычных и несложных образах информацию о мифологической, бытовой, социально-исторической, поведенческой, духовной сторонах жизни.

В Древней Руси волшебную сказку (в отличие от бытовой) вообще не рассматривали как развлечение. Это была форма колдовского обряда со своими заклинаниями, отголоски которых отразились в повторяемости элементов и устоявшихся формулировках. Отчасти этим объясняется исключительно устное бытование жанра.

Александр Афанасьев - Русские народные сказки с женскими архетипами. Баба-яга, Марья Моревна, Василиса Премудрая и другие героини

Москва : МИФ, 2024. — 136 с. : ил. — (Сказочная Русь. Иллюстрированная серия).

ISBN 978-5-00214-270-5

Александр Афанасьев - Русские народные сказки с женскими архетипами. Баба-яга, Марья Моревна, Василиса Премудрая и другие героини - Содержание

Предисловие

Архетип 1. Героиня-воительница

  • Василиса Прекрасная

  • Елена Премудрая

  • Морской царь и Василиса Премудрая

  • Марья Моревна

  • Вазуза и Волга

  • Василий-царевич и Елена Прекрасная

  • Царевна-лягушка

  • Царевна-змея

  • Гуси-лебеди

Архетип 2. Дева в беде

  • Арысь-поле

  • Крошечка-Хаврошечка

  • Морозко

  • Купеческая дочь и служанка

  • Волшебное зеркальце

  • Зорька, Вечорка и Полуночка

  • Золотой башмачок

Архетип 3. Злодейка

  • Ивашко и ведьма

  • Князь Данила-Говорила

  • Лисичка-сестричка и волк

  • Рассказ о ведьме

Антейку о «Русских народных сказках с женскими архетипами»

Added 20.02.2026
Author brat lexmak
