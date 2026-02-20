Афанасьев - Русские народные сказки с женскими архетипами
Архетип (от др. — греч. ἄρχω — «начало» и τύπος — «сорт, вид») — это первичная универсальная типообразующая форма, «конкретная явленность абстрактного». Далекими предками архетипа как понятия были эйдосы Платона, которые философ называл «началами», живущими в душе каждого человека и общими для всех. Вот эти начала-эйдосы и развернулись во всю ширь в различных контекстах мировой культуры.
В литературоведении под этим термином понимается «порождающая модель» (по А. Ю. Большаковой), которая может внешне варьироваться, но при этом сохраняет свое смысловое ядро. В культурологии базовая культурная модель. В социологии это социальная роль со всеми присущими ей поведенческими сценариями и этическими установками (применительно к сказкам «мать», «отец», «невеста», «воин» и т. д.).
В психологии, особенно в сказкотерапии, архетип выступает как некая константа на фоне постоянно изменяющихся культурно-исторических «декораций». Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева называет его «базовой матрицей» и «фундаментальным механизмом». Архетипичны не только сказочные герои, но и контекст, в котором они действуют, то есть сами сказки. Выходя далеко за границы развлекательного чтения, они консервируют, казалось бы, в привычных и несложных образах информацию о мифологической, бытовой, социально-исторической, поведенческой, духовной сторонах жизни.
В Древней Руси волшебную сказку (в отличие от бытовой) вообще не рассматривали как развлечение. Это была форма колдовского обряда со своими заклинаниями, отголоски которых отразились в повторяемости элементов и устоявшихся формулировках. Отчасти этим объясняется исключительно устное бытование жанра.
Александр Афанасьев - Русские народные сказки с женскими архетипами. Баба-яга, Марья Моревна, Василиса Премудрая и другие героини
Москва : МИФ, 2024. — 136 с. : ил. — (Сказочная Русь. Иллюстрированная серия).
ISBN 978-5-00214-270-5
Александр Афанасьев - Русские народные сказки с женскими архетипами. Баба-яга, Марья Моревна, Василиса Премудрая и другие героини - Содержание
Предисловие
Архетип 1. Героиня-воительница
Василиса Прекрасная
Елена Премудрая
Морской царь и Василиса Премудрая
Марья Моревна
Вазуза и Волга
Василий-царевич и Елена Прекрасная
Царевна-лягушка
Царевна-змея
Гуси-лебеди
Архетип 2. Дева в беде
Арысь-поле
Крошечка-Хаврошечка
Морозко
Купеческая дочь и служанка
Волшебное зеркальце
Зорька, Вечорка и Полуночка
Золотой башмачок
Архетип 3. Злодейка
Ивашко и ведьма
Князь Данила-Говорила
Лисичка-сестричка и волк
Рассказ о ведьме
