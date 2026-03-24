Агамбен - Человек без содержания

Книга Джорджо Агамбена «Человек без содержания» (в оригинале L'uomo senza contenuto) является дебютным философским трудом автора, в котором он подвергает радикальному пересмотру эстетическую традицию Запада. Агамбен ставит задачу исследовать момент, когда искусство отделилось от жизни и превратилось в объект чистого созерцания или музейный экспонат. Основная идея произведения заключается в том, что современный художник и зритель утратили изначальный опыт «созидания» (poiesis), в результате чего искусство стало «самоотрицанием», а человек искусства превратился в фигуру, лишенную внутреннего содержания, способную лишь бесконечно воспроизводить формы прошлого.

Содержательная часть книги детально анализирует исторический переход от античного понимания искусства как «приведения к бытию» к новоевропейскому понятию «эстетики» как чувственного восприятия. Агамбен последовательно разбирает взгляды Платона, Аристотеля, Гегеля и Ницше, показывая, как субъект искусства постепенно вытеснялся его техническим исполнением и критическим суждением. Автор уделяет значительное внимание фигуре «гениального художника» и феномену «вкуса», утверждая, что накопление произведений в музеях свидетельствует не о торжестве культуры, а о ее глубоком отчуждении. В книге исследуется парадокс «абсолютного искусства», которое, стремясь к полной свободе, теряет свою связь с истиной и превращается в пустое самовыражение, оставляя человека в состоянии метафизической неприкаянности.

Текст написан в строгом, меланхоличном и интеллектуально филигранном стиле, предвосхищающем все будущие темы автора — от «голой жизни» до «чрезвычайного положения». Джорджо Агамбен мастерски соединяет филологический анализ терминов с глубокой тревогой за судьбу европейской культуры, превращая искусствоведческий трактат в онтологическое исследование. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять истоки кризиса современного искусства и ищет ответы на вопросы о смысле творчества в мире, где все превращено в товар или информацию. Это чтение помогает осознать, что восстановление «содержания» человека невозможно без возвращения искусству его изначальной способности свидетельствовать об истине бытия.

Джорджо Агамбен - Человек без содержания

пер. с итал. С. Ермакова

М.: Новое литературное обозрение, 2018. 160 с.

(Серия «Интеллектуальная история»)

ISBN 978-5-4448-0741-5

Джорджо Агамбен - Человек без содержания - Содержание

I. Самая жуткая из вещей

II. Френхофер и его двойник

ІІІ. Человек вкуса и диалектика разорванности

IV. Кунсткамера

V. Les jugements sur la poesie ont plus de valeur que la poesie

VI. Уничтожающее себя ничто

VII. Лишение подобно лику

VIII. Пойесис и праксис

IX. Изначальная структура произведения искусства

X. Ангел меланхолии

Указатель имен