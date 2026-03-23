Агамбен - Homo sacer - Чрезвычайное положение

Category Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Джорджо Агамбен - Homo sacer - Чрезвычайное положение

Одной из причин, затрудняющих определение чрезвычайного положения, без сомнения, является его тесная связь с гражданской войной, восстанием и сопротивлением. Поскольку гражданская война является чем-то противоположным нормальному общественному порядку, принятие решения о чрезвычайном положении как о непосредственном ответе государственной власти на самые острые внутренние конфликты оказывается в своеобразной зоне неразличимости. В течение XX века мы могли наблюдать парадоксальное явление, удачно названное «узаконенной гражданской войной».

М.: Издательство «Европа», 2011. - 148 с.

ISBN 978-5-9739-0203-2

Джорджо Агамбен - Homo sacer - Чрезвычайное положение - Содержание

  • 1. Чрезвычайное положение как управленческая парадигма

  • 2. Сила закона

  • 3. Iustitium

  • 4. Гигантомахия вокруг пустоты

  • 5. Праздник, траур, аномия

  • 6. Auctoritas и potestas

  • Примечания

Added 23.03.2026
