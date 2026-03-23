Джорджо Агамбен - Homo sacer - Чрезвычайное положение
Одной из причин, затрудняющих определение чрезвычайного положения, без сомнения, является его тесная связь с гражданской войной, восстанием и сопротивлением. Поскольку гражданская война является чем-то противоположным нормальному общественному порядку, принятие решения о чрезвычайном положении как о непосредственном ответе государственной власти на самые острые внутренние конфликты оказывается в своеобразной зоне неразличимости. В течение XX века мы могли наблюдать парадоксальное явление, удачно названное «узаконенной гражданской войной».
М.: Издательство «Европа», 2011. - 148 с.
ISBN 978-5-9739-0203-2
Джорджо Агамбен - Homo sacer - Чрезвычайное положение - Содержание
1. Чрезвычайное положение как управленческая парадигма
2. Сила закона
3. Iustitium
4. Гигантомахия вокруг пустоты
5. Праздник, траур, аномия
6. Auctoritas и potestas
Примечания
