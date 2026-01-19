Жизнь Христа в хронологическом порядке - Марк Мур

"Жизнь Христа в хронологическом порядке" написана с единственной целью - помочь каждому христианину лучше изучить Евангелия. Преследуя эту цель, Марк Мур составил детальную хронологию жизни нашего Господа."Жизнь Христа в хронологическом порядке" будет удобна учителям, которые с ее помощью, легко и быстро подготовят очередной урок и помогут студентам глубже понять Евангелие и применить его истины в жизни. Книга стремится подвести читателя к принятию решения, на основе изученного библейского текста.

Жизнь Христа в хронологическом порядке - не просто комментарий к тексту Евангелий. Книга содержит всевозможные учебные путеводители, вопросы и выводы, которые способны дать вам глубокое личное понимание текста. Текст Евангелия, пройдя через ваше сердце, станет вашим текстом, а это даст вам неисчерпаемые возможности.

Марк Мур - Жизнь Христа в хронологическом порядке

(комплект из 2 книг)

The Chronological Life of Christ

Издательства: Весть, Духовная Академия Апостола Павла, 2003, 2005 г.

Марк Эдвард Мур - Жизнь Христа в хронологическом порядке - Том 1 - От Славы к Галилее

1996 College Press Publishipng Company

Revised edition 1997

Translated and produced in the Russian language

by permission of College Press Publishing Company

Перевод и редакция Константин Назаров

Издательства: Весть, Духовная Академия Апостола Павла, 2003 г.

ISBN 5-93213-018-0

Марк Эдвард Мур - Жизнь Христа в хронологическом порядке - Том 1 - От Славы к Галилее - Содержание

Введение

Часть первая. Начала

Часть вторая. Два святых рождества

Часть третья. Ранние годы жизни Иисуса Христа

Часть четвертая. Служение Иоанна Крестителя

Часть пятая. Переход от Иоанна к Иисусу

Часть шестая. Галилейское служение

Часть седьмая. Разрыв с Галилеей

Часть восьмая. Позднее Иудейское служение Христа

Библиография

Таблица гармонии Евангелий

Предметный указатель



Марк Эдвард Мур - Жизнь Христа в хронологическом порядке - Том 2 - От Галилеи к Славе

Духовная Академия Апостола Павла, 2005 год

Перевод Константин Назаров

ISBN 5-93213-026-1

Марк Эдвард Мур - Жизнь Христа в хронологическом порядке - Том 2 - От Галилеи к Славе - Содержание

Введение

Часть восьмая. Позднее Иудейское служение Христа (прод.)

Часть девятая. Позднее Перейское служение

Часть десятая. Последняя неделя

Часть одиннадцатая. Подготовка к смерти Христа

Часть двенадцатая. Смерть Христа

Часть тринадцатая. Воскресение и вознесение Иисуса

Библиография

Таблица гармонии Евангелий

Предметный указатель

Обновления

25/06/2016 - обновленные файлы с содержанием и исправленным текстовым слоем + новинка: 2 тома в 1 файле - от VladMo.дульBibleQuote 17/01/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7

24/12/2022 - новые файлы PDF - все файлы перекачаны в связи с их удалением mailru

В этой книге использована гармония Томаса и Гандри. В гармонии обычно текст печатается в четыре колонки. Мы объединили его в одну, добавив краткие экзегетические комментарии. Сделано это с двоякой целью. Во-первых, наши комментарии, как обычно, разъясняют текст. Но они также позволят вампроникнуться его реальностью. Мы надеемся, что с благодаря нашим усилиям вы сможете буквально почувствовать, как пыль древней Палестины оседает на ваших ногах, пока вы следуете за Иисусом. Тексты всех четырех Евангелий были соединены и напечатаны таким образом, чтобы их можно было читать как единую историю. С помощью простых значков МФ, МК, ЛК, ИН, служащих обозначением для Матфея, Марка, Луки и Иоанна соответственно, читатель сможет быстро понять, кому из евангелистов принадлежат те или иные слова. Это поможет вам прочитать все четыре Евангелия одновременно. Но мы не утверждаем, что приведенная комбинация слов наиболее точным образом передает оригинальную речь Иисуса (т. е. является ipsissima verba Иисуса).

Скорее, такой подход позволит нам заметить все основные детали, переданные четырьмя свидетелями. Все четыре Евангелия передают истину одинаково достоверно. Но, сравнивая и соединяя их свидетельства, мы можем восстановить события более точно и красочно.

Еще одна особенность этой книги заслуживает внимания. Это — примечания. Основные вопросы рассматриваются в тексте. Но существует множество спорных моментов и ссылок, которые могут заинтересовать людей, с особым тщанием изучающих тот или иной вопрос. Мы собрали эту информацию в примечания в нижней части каждой страницы для тех, кому они могут показаться интересными.

А теперь я должен поделиться с вами одним моим секретом. Я считаю возможность изучать жизнь Божьего Сына Божьим даром, который Он мне послал. Работа над книгой была для меня радостью, и этот труд изменил мое сердце. То, что вы держите в своих руках, скорее, Его труд, нежели мой. Это моя скудная жертва Богу. И если она благословит и вас, я буду несказанно счастлив.

Мур Марк - Жизнь Христа в хронологическом порядке

Второе переработанное издание.

Пер с англ. К. Назарова — М.: Евангельский христианский центр апостола Павла, Н.Новгород: Агапе, 2018.— 696 с.

ISBN 978-5-905-34031-4

Мур Марк - Жизнь Христа в хронологическом порядке - Содержание

Введение