Агамбен - Opus Dei

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Книга Джорджо Агамбена «Opus Dei. Археология службы» является важным звеном его многолетнего проекта Homo sacer, представляя собой глубокое генеалогическое исследование концепции «долга» и «службы» в западной культуре. Автор ставит задачу проследить, как теологическое понимание литургического действия — «работы Божьей» (Opus Dei) — трансформировалось в современные этические и политические категории. Основная идея произведения заключается в том, что современная светская этика и политика до сих пор негласно опираются на парадигму «службы», где эффективность действия ставится выше сущности того, кто это действие совершает.

Содержательная часть книги детально анализирует формирование священнической онтологии, в которой литургическое действие считается действительным «самим по себе» (ex opere operato), независимо от моральных качеств священника. Агамбен последовательно разбирает, как это теологическое разделение на «бытие» и «действие» заложило фундамент для современного понимания профессионального долга и бюрократической исполнительности. Автор уделяет значительное внимание анализу трактатов Фомы Аквинского и других схоластов, показывая, что литургия стала первой моделью «эффективного управления», где человек рассматривается лишь как инструмент для передачи божественной благодати или государственной воли. В книге исследуется, как эта «археология» объясняет современный кризис этики, превратившейся в простое следование предписанным функциям.

Текст написан в строгом, междисциплинарном и философски насыщенном стиле, требующем от читателя знакомства с терминами онтологии и истории права. Джорджо Агамбен мастерски соединяет филологические изыскания с политической философией, превращая анализ церковных канонов в мощный инструмент критики современного общества контроля. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится понять скрытые теологические истоки наших представлений о труде, праве и моральной ответственности. Это чтение помогает осознать, что освобождение человека невозможно без переосмысления самой категории «действия», которое в современной культуре полностью поглотило категорию «жизни».

Агамбен, Джорджо - Opus Dei. Археология службы - Homo sacer, II, 5

Пер. с ит. С. Ермакова; под науч. ред. Д. Раскова, А. Погребняка (при участии Г. Лайуса). —М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2022.—280 С.

ISBN 978-5-93255-584-2

Агамбен, Джорджо - Opus Dei – Содержание

От переводчика

Предисловие

Opus Dei

  • 1. Литургия и политика

    • Порог

  • 2. От тайны к эффекту

    • Порог

  • 3. Генеалогия служебной обязанности

    • Порог

  • 4. Две онтологии, или О том, как долг вошел в этику

    • Порог

А. Погребняк. Efficium. Джорджо Агамбен о должности бытия

Библиография

Указатель имен

Related Books

All Books