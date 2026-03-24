Агамбен - Opus Dei

Книга Джорджо Агамбена «Opus Dei. Археология службы» является важным звеном его многолетнего проекта Homo sacer, представляя собой глубокое генеалогическое исследование концепции «долга» и «службы» в западной культуре. Автор ставит задачу проследить, как теологическое понимание литургического действия — «работы Божьей» (Opus Dei) — трансформировалось в современные этические и политические категории. Основная идея произведения заключается в том, что современная светская этика и политика до сих пор негласно опираются на парадигму «службы», где эффективность действия ставится выше сущности того, кто это действие совершает.

Содержательная часть книги детально анализирует формирование священнической онтологии, в которой литургическое действие считается действительным «самим по себе» (ex opere operato), независимо от моральных качеств священника. Агамбен последовательно разбирает, как это теологическое разделение на «бытие» и «действие» заложило фундамент для современного понимания профессионального долга и бюрократической исполнительности. Автор уделяет значительное внимание анализу трактатов Фомы Аквинского и других схоластов, показывая, что литургия стала первой моделью «эффективного управления», где человек рассматривается лишь как инструмент для передачи божественной благодати или государственной воли. В книге исследуется, как эта «археология» объясняет современный кризис этики, превратившейся в простое следование предписанным функциям.

Текст написан в строгом, междисциплинарном и философски насыщенном стиле, требующем от читателя знакомства с терминами онтологии и истории права. Джорджо Агамбен мастерски соединяет филологические изыскания с политической философией, превращая анализ церковных канонов в мощный инструмент критики современного общества контроля. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится понять скрытые теологические истоки наших представлений о труде, праве и моральной ответственности. Это чтение помогает осознать, что освобождение человека невозможно без переосмысления самой категории «действия», которое в современной культуре полностью поглотило категорию «жизни».

Агамбен, Джорджо - Opus Dei. Археология службы - Homo sacer, II, 5

Пер. с ит. С. Ермакова; под науч. ред. Д. Раскова, А. Погребняка (при участии Г. Лайуса). —М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2022.—280 С.

ISBN 978-5-93255-584-2

Агамбен, Джорджо - Opus Dei – Содержание

От переводчика

Предисловие

Opus Dei

1. Литургия и политика Порог

2. От тайны к эффекту Порог

3. Генеалогия служебной обязанности Порог

4. Две онтологии, или О том, как долг вошел в этику Порог



А. Погребняк. Efficium. Джорджо Агамбен о должности бытия

Библиография

Указатель имен