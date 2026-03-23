В размышлениях о сути произведения искусства я следую за идеей, что археология — наша единственная ниточка к настоящему. Именно в этом смысле нужно понимать заголовок «Археология произведения искусства». Как говорит Мишель Фуко, исследование прошлого есть не что иное, как тень, отбрасываемая вопрошанием настоящего. Именно в попытках понять настоящее люди — по крайней мере мы, европейцы, — вынуждены обращаться с вопросами к прошлому. я счёл нужным уточнить это «европейцы», поскольку, на мой взгляд, если и предполагать какой-то смысл в слове «Европа», этот смысл, как сегодня уже стало очевидно, не может быть ни политическим, ни религиозным, ни тем более экономическим, а состоит, возможно, в том, что европеец — в отличие, например, от азиатов и американцев, для которых история и прошлое значат нечто совершенно другое, — находит свою правду только через отношения с прошлым, только сводя счёты со своей историей. Много лет назад один философ (и одновременно чиновник высокого ранга зарождающейся Европы), Александр Кожев, утверждал, что Homo Sapiens дошёл до конца своей истории и у него остались только две возможности: обратиться в постисторическое животное (путь, воплощённый американским образом жизни) или обратиться к снобизму (путь, воплощённый японцами, которые продолжают проводить свои чайные церемонии, лишённые какого-либо исторического смысла). Не скатываясь ни в одну из крайностей — ни полностью животной Америки, ни Японии, которая сохраняет человеческий облик только ценой отказа от всякого исторического содержания, — Европа могла бы стать той альтернативной культурой, которая остаётся человечной и живой даже после конца истории: потому что способна столкнуться с собственной историей во всей её полноте и обрести в этом столкновении новую жизнь.

Джорджо Агамбен - Творение и анархия. Произведение в эпоху капиталистической религии

М. : Гилея, 2021. - 159 с.

ISBN 978-5-87987-131-9

Джорджо Агамбен - Творение и анархия. Произведение в эпоху капиталистической религии - Содержание

I. Археология произведения искусства

II. Что такое акт творения?

III. Неприсваемое

IV. Что такое повелевать?

V. Капитализм как религия

Примечания