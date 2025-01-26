Я не могу вычеркнуть стресс из вашей жизни.

Должна сказать об этом сразу, чтобы вы не чувствовали себя обманутыми. Добавлю также, что и никто другой не сможет полностью избавить вас от стресса, если только не предложит поместить вас в криогенную камеру до конца жизни. Тогда надеюсь, что вы любите холод.

Но вот что я могу сделать (и это лучше, чем избав ление от стресса): я могу обучить вас психологической гибкости. Психологическая гибкость — это способность намного продуктивнее реагировать на неизбежные стрессовые ситуации в жизни, а также на эмоции и мысли, которые они с собой приносят. Повысить сопротивляемость — значит начать проживать свою жизнь так, чтобы она приносила внутреннее удовлетворение и приобрела смысл. Проще говоря, это значит развить стрессоустойчивость.

Концепция психологической гибкости легла в ос нову беспрецедентного инновационного терапевтиче ского подхода, который называется «Терапия принятия и ответственности» (ACT). За последние сорок лет доказала свою эффективность не только при лечении таких серьезных психических расстройств, как депрес сия и тревожность, но и оказалась действенной в та ких вопросах, как отношения, снижение веса, отказ от курения, повышение продуктивности и управление стрессом. Методы ACT можно применить ко всему жизненному спектру, начиная от улучшения отноше ний с партнером и взаимодействия с токсичным на чальником до физического здоровья и управления хроническим стрессом.

Я не знаю вас лично, но могу сказать, что прошедшие два года для вас были очень напряженными из-за глобальной пандемии и всего прочего. На многих этот опыт оказал травмирующее влияние. Тяжело понять, с какого конца взяться за все те мысли и чувства, ко торые вышли на поверхность. Иногда кажется, что вы обязаны читать, слушать и смотреть все, что только есть в интернете, лишь бы найти то, что вам нужно, — это все равно что запланировать отпуск в новом месте. Поехать в Европу или дальше? Airbnb или отель? Само лет или паром? Список вопросов не исчерпывается до тех пор, пока вы не бросаете это дело и не решаете поехать туда же, куда и в прошлом году, лишь бы не читать больше отзывы о гостиницах, иначе вы рискуете в исступлении выкинуть компьютер из окна.

Даже мне, психологу, пришлось немало помучиться в полном смятении из-за изнурительных интернет- поисков компонентов эффективного управления стрессом. Я хотела разобраться с этим раз и навсегда специально для вас. Я прочитала весь интернет (ладно, обошлось без этого, я положилась исключительно на свои знания, полученные благодаря клинической подготовке, и опыт) и разработала действенный и доступный подход.

Сэм Акбар - Эмоции: понять, принять и управлять

ISBN 978-5-00195-870-3

«Манн, Иванов и Фербер», 2023

Сэм Акбар - Эмоции: понять, принять и управлять - Оглавление

Введение

Как пользоваться книгой

Глава 1. Как управлять своим разумом

Глава 2. Как думать лучше

Глава 3. Как чувствовать лучше

Глава 4. Как изменить точку зрения

Глава 5. Как быть здесь и сейчас

Глава 6. Как жить лучше

Глава 7. Как начать действовать

Глава 8. Как быть сострадательными к себе

Глава 9. Как понять себя

Глава 10. Как собрать все вместе

Благодарности

Ссылки и источники