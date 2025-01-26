Акбар - Эмоции: понять, принять и управлять
Я не могу вычеркнуть стресс из вашей жизни.
Должна сказать об этом сразу, чтобы вы не чувствовали себя обманутыми. Добавлю также, что и никто другой не сможет полностью избавить вас от стресса, если только не предложит поместить вас в криогенную камеру до конца жизни. Тогда надеюсь, что вы любите холод.
Но вот что я могу сделать (и это лучше, чем избав ление от стресса): я могу обучить вас психологической гибкости. Психологическая гибкость — это способность намного продуктивнее реагировать на неизбежные стрессовые ситуации в жизни, а также на эмоции и мысли, которые они с собой приносят. Повысить сопротивляемость — значит начать проживать свою жизнь так, чтобы она приносила внутреннее удовлетворение и приобрела смысл. Проще говоря, это значит развить стрессоустойчивость.
Концепция психологической гибкости легла в ос нову беспрецедентного инновационного терапевтиче ского подхода, который называется «Терапия принятия и ответственности» (ACT). За последние сорок лет доказала свою эффективность не только при лечении таких серьезных психических расстройств, как депрес сия и тревожность, но и оказалась действенной в та ких вопросах, как отношения, снижение веса, отказ от курения, повышение продуктивности и управление стрессом. Методы ACT можно применить ко всему жизненному спектру, начиная от улучшения отноше ний с партнером и взаимодействия с токсичным на чальником до физического здоровья и управления хроническим стрессом.
Я не знаю вас лично, но могу сказать, что прошедшие два года для вас были очень напряженными из-за глобальной пандемии и всего прочего. На многих этот опыт оказал травмирующее влияние. Тяжело понять, с какого конца взяться за все те мысли и чувства, ко торые вышли на поверхность. Иногда кажется, что вы обязаны читать, слушать и смотреть все, что только есть в интернете, лишь бы найти то, что вам нужно, — это все равно что запланировать отпуск в новом месте. Поехать в Европу или дальше? Airbnb или отель? Само лет или паром? Список вопросов не исчерпывается до тех пор, пока вы не бросаете это дело и не решаете поехать туда же, куда и в прошлом году, лишь бы не читать больше отзывы о гостиницах, иначе вы рискуете в исступлении выкинуть компьютер из окна.
Даже мне, психологу, пришлось немало помучиться в полном смятении из-за изнурительных интернет- поисков компонентов эффективного управления стрессом. Я хотела разобраться с этим раз и навсегда специально для вас. Я прочитала весь интернет (ладно, обошлось без этого, я положилась исключительно на свои знания, полученные благодаря клинической подготовке, и опыт) и разработала действенный и доступный подход.
Сэм Акбар - Эмоции: понять, принять и управлять
ISBN 978-5-00195-870-3
«Манн, Иванов и Фербер», 2023
Сэм Акбар - Эмоции: понять, принять и управлять - Оглавление
Введение
Как пользоваться книгой
- Глава 1. Как управлять своим разумом
- Глава 2. Как думать лучше
- Глава 3. Как чувствовать лучше
- Глава 4. Как изменить точку зрения
- Глава 5. Как быть здесь и сейчас
- Глава 6. Как жить лучше
- Глава 7. Как начать действовать
- Глава 8. Как быть сострадательными к себе
- Глава 9. Как понять себя
- Глава 10. Как собрать все вместе
Благодарности
Ссылки и источники
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