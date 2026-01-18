У человека, который с благоговейным трепетом открывает ветхозаветные Писания с благочестивой надеждой получить назидание, название этой монографии может вызвать некоторое удивление. Неужели эта маленькая Книга Екклезиаста (всего 12 глав и 222 стиха) имеет такую связь с литературным наследием древней цивилизации долины Нила, что рассмотрению этой связи можно посвятить сотни страниц? Уместно ли вообще говорить о влиянии языческой литературы на священный текст, не возникает ли тем самым опасность сомнения в самой идее богодухновенности? Вопросы вполне справедливые. Эти вопросы достойны и того, чтобы они были заданы, и того, чтобы попытаться дать на них ответ.

Начать отвечать на эти вопросы следует с постановки встречных вопросов: что такое сама богодухновенность Священного Писания и в чем она проявляется?[1]Священный текст имеет двойное авторство, авторство богочеловеческое. Священное Писание, Слово Божие, традиционно рассматривают сквозь призму халкидонского догмата о Богочеловеческой личности Иисуса Христа, воплощенного Слова Божия, в Котором соединилась полнота Божества и полнота человечества. В дореволюционной России мысль о связи Библии и догмата Халкидонского собора 451 года высказывалась епископом Сильвестром (Малеванским)[2] и П. Лепорским[3]. В дальнейшем эту мысль выражали греческие богословы, а также русские богословы парижской школы, начиная с епископаКассиана (Безобразова), представившего ее в докладе на II англо-русской конференции св. Албана 17 декабря 1927 года[4].

В своих «Тезисах по Священному Писанию Ветхого Завета», составленных для Первого конгресса православных богословов, проходившего в Афинах в ноябре 1936 года, Б. Сове отмечал: «Механически-буквальное понимание богодухновенности священных книг достояние иудейского и консервативного протестантского богословия, не может быть защищаемо православными богословами как уклоняющееся в своего рода “монофизитство”, а должно быть исправлено в свете халкидонского догмата о богочеловечестве. Участие в написании Библии человеческого элемента с его ограниченностью объясняет особенности ветхозаветных книг, как исторических источников, их ошибки, анахронизмы, которые могут быть исправлены внебиблейскими данными»[5].

[1]В традиции русских духовных академий принято различать термины 60годухновенность и боговдохновенность. Богодухновенность является особым свойством текста Священного Писания, а боговдохновенность это особое состояние священного автора, который под божественным воздействием писал священный текст.

Современное богословское осмысление проблемы богодухновенности см.: Дэвис С. Т. Откровение и богодухновенность // Оксфордское руководство по философской теологии. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 66-98.

О ближневосточных параллелях к понятию каноничности и богодухновенности см.: Вашольц Р. Библия ветхозаветной церкви. Черкассы: Коллоквиум, 2007.

О православном понимании богодухновенности Священного Писания см. серию статей Д. С. Леонардова, опубликованных в журнале «Вера и разум» в 1897-1901, 1903, 1906, 1907 и 1912 годах. Полный список статей см. в Библиографии.

Юревич Д., протоиерей. Введение в Новый Завет: учебное пособие. СПб.: Издательство СПбДА, 2016. С. 25-56.

Юревич Д. Учение о богодухновенности Священного Писания и его актуальность в современных библейских исследованиях // Материалы XV Ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М., 2005. Т. 1. С. 29-36.

Тихомиров Б. А. Богодухновенность // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 442-447.

Боговдохновенность // Мень А. Библиологический словарь. Т. 1. М., 2002. С. 132-136.

Князев А. О богодухновенности Священного Писания // Православная мысль. Выпуск 8. Париж, 1951.

Лепорский П. Боговдохновенность // Православная богословская энциклопедия или богословский энциклопедический словарь / Под редакцией А. П. Лопухина. Т. 2. Пг., 1901. Кол. 729-748.

Гастингс Ч. Л. Богодухновенность Библии // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1888. № 7.

Воронов А. Д. Протестантское богословие и вопрос о богодухновенности Священного Писания // Труды Киевской духовной академии. 1864. Т. 1, 3.[4]Кассиан (Безобразов), епископ. Принципы православного толкования Слова Божия // Альфа и Омега. 1994. № 2.

[5]Сове Б. Тезисы по Священному Писанию Ветхого Завета // Путь. 19361937. № 52. С. 68.

Виталий Акимов - Архимандрит Сергий - Библейская Книга Екклезиаста и литературные памятники Древнего Египта

2-е изд., испр. и доп.

М.: Издательский дом «Познание»; Общецерковная аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2018. 560 с.

ISBN 978-5-906960-16-0

Виталий Акимов - Архимандрит Сергий - Библейская Книга Екклезиаста и литературные памятники Древнего Египта - Содержание

Введение. Родословие библейского текста

Глава 1 КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Место в Библии, наименование, состояние текста, древние переводы. Время написания, автор и особенности языка. Содержание Каноническое достоинство. Толкования в Поздней Античности и Средневековье Славянский перевод и современные русские переводы Комментарии и исследования в Новое время Комментарии и исследования в Новейшее время Комментарии и исследования на русском языке

Глава 2 БИБЛИЯ И ДРЕВНЯЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА МУДРОСТИ

Библейская литература мудрости и ее общие черты Памятники межнациональной школы мудрости Древний ЕгипетДревняя Месопотамия Библейская литература мудрости и ее своеобразие. Книга Притчей Соломоновых Книга Екклезиаста и Книга Иова

Глава 3 ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ «ПЕСНЬ АРФИСТА» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

«Песнь арфиста»: источники, русские переводы. Содержание Место «Песни арфиста» в истории религиозных представлений Древнего Египта «Песнь арфиста» как памятник литературы мудрости. Связь «Песни арфиста» с другими памятниками древнеегипетской литературы Книга Екклезиаста как памятник литературы мудрости. Древний Израиль и идея посмертного существования ., «Песнь арфиста» и Книга Екклезиаста: отношениек смерти и призывы к радости Судьбы традиций, в рамках которых возникли «Песнь арфиста» и Книга Екклезиаста

Глава 4 ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ «РАЗГОВОР РАЗОЧАРОВАННОГО СО СВОИМ БА» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

«Разговор разочарованного со своим Ба»: источник, состояние текста, издания и переводы Структура, общее содержание и проблема интерпретации «Разговора разочарованного со своим Ба» «Разговор разочарованного со своим Ба» в древнеегипетском религиозном, историческом и литературном контексте Книга Екклезиаста как диалог Особенности употребления терминов «Ба», «Иб», «Рен» в «Разговоре разочарованного» и терминов «сердце», «имя», «дух», «душа» в Книге Екклезиаста «Разговор разочарованного со своим Ба» и Библейская Книга Екклезиаста: речи Человека Речи Ба Сомнения в традиционных ценностях Посмертная перспектива

Глава 5 ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ «РАЗМЫШЛЕНИЯ ХАХАПЕРРАСЕНЕБА СО СВОИМ СЕРДЦЕМ» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

«Размышления Хахаперрасенеба»: источник, состояние текста, переводы Содержание «Размышлений Хахаперрасенеба» «Размышления» в контексте древнеегипетской литературы «Размышления Хахаперрасенеба» и библейская Книга Екклезиаста: надписание, сетования по поводу происходящих в мире бедствийОбраз сердца в «Размышлениях Хахаперрасенеба» и в библейской традиции

Глава 6 ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ «ОБЛИЧЕНИЯ ПОСЕЛЯНИНА» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

«Обличения поселянина»: источники, состояние текста, время создания, автор, издания текста и его содержание «Обличения поселянина» и Книга Екклезиаста: размышления о несправедливости Правда, истина и справедливость* как незыблемый закон жизни. Проблема воздаяния Особенности использования в «Обличениях поселянина» терминов «Маат», «ложь», «зло», «сердце» и «утроба» . Мудрость и социальное положение человека. Сила красноречия. Ограниченность человека в постижении происходящих в его жизни событий. Конечное торжество правды и истины

Глава 7 ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ПРОРОЧЕСТВО НЕФЕРТИ» И «РЕЧЕНИЯ ИПУВЕРА» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА .

«Пророчество Неферти»: текст, датировка, переводы и содержание Пророчество Неферти и Книга Екклезиаста: образ царя, ищущего мудрости, употребление термина «сердце», сокрытость Божества Описание социальных потрясений. Конечное торжество правды, «Речения Ипувера»: текст, датировка, переводы и содержание «Речения Ипувера» и Книга Екклезиаста: жалобы по поводу происходящих в мире событий, отношение к богатым и бедным Отношение к религиозному ритуалу. Радость от земных благ как дар Бога. Сетования по поводу молчания, бездействия Божества

Глава 8 ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЕ «ПОУЧЕНИЕ ПТАХХОТЕПА» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

«Поучение Птаххотепа»: источники, состояние текста, издания текста, время создания, автор и содержание . «Поучение Птаххотепа» и Книга Екклезиаста: надписание, адресат, достижения автора, описание старости, отношение к женщине Божественная воля в изменчивой жизни человека Смирение человека перед тем, что выше его. Зависимость жизненного успеха от правильного поведения «Поучение Птаххотепа»: Маат, противопоставление мудрого и глупого Книга Екклезиаста: мудрость, противопоставление мудрого и глупого, проблема воздаяния Особенности употребления терминов «имя», «сердце» и «утроба». Цель Книги Екклезиаста и «Поучения Птаххотепа»

Глава 9 КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА И ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ ПОУЧЕНИЯ ЦАРЕЙ

Книга Екклезиаста и жанр поучения «Поучение Аменемхета»: состояние текста, проблема авторства и общее содержание «Поучение Аменемхета» и Книга Екклезиаста «Поучение Мерикара»: состояние текста, автор, время написания и общее содержание «Поучение Мерикара» и Книга Екклезиаста: теодицея, вера в загробную жизнь Особенности употребления терминов «сердце», «душа» и «имя» Высокая оценка дара слова. Проблема воздаяния при жизни Образ Божества: сокрытость Божества, Бог как заботливый пастырь Идея божественного суда. Маат Необходимость исполнения религиозного долга

Заключение

КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА: ОТ СКЕПСИСА И СОМНЕНИЯ К СПАСИТЕЛЬНОЙ ВЕРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Памятники литературы мудрости в истории Древнего Египта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Употребление термина «сердце» в произведениях литературы мудрости Древнего Египта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сравнительная таблица «Книга Екклезиаста и древнеегипетские тексты литературы мудрости»

ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ КНИГИ ЕККЛЕЗИАСТА

БИБЛИОГРАФИЯ

Еврейский народ ведет свое начало от патриарха Авраама, жизнь которого была теснейшим образом связана с Месопотамией. Да и сам термин Месопотамия происходит из библейского рассказа об Аврааме, из греческого библейского перевода Семидесяти. В ветхозаветной книге Бытие этот термин прилагается к северной части Междуречья (Быт. 24:10; 25:20; 28:6-7; 35:9; 46:15). В Новом Завете термин Месопотамия относится, вероятно, уже ко всему Междуречью. Во всяком случае, архидиакон Стефан, вспоминая богоявление Аврааму, подчеркивает, что до переселения Бог явился Аврааму в Meсопотамии (Деян. 7:2). Начиная с эллинистического периода, греческие и римские авторы также называли Месопотамией всю территорию Междуречья.

Месопотамию можно считать родиной библейских патриархов, ведь именно на ее территории находились такие библейские города, как Ур и Харран. Авраам, который, по мнению современных ученых, имел аморейское происхождение, не только вышел из Месопотамии, но и сохранял с ней связь, считая ее своей родиной. Посылая своего слугу Елиезера в Месопотамию, в город Нахора, для того чтобы тот нашел жену Исааку, Авраам сказал: «Клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему [Исааку] жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою [и к племени моему], и возьмешь [оттуда] жену сыну моему Исааку» (Исх. 24:3-4).

Виталий Акимов - Архимандрит Сергий - Библейская Книга Екклезиаста и литература мудрости Древней Месопотамии

2-е изд., испр. и доп.

М.: Издательский дом «Познание»; Общецерковная аспирантура и докторантура; Православная энциклопедия, 2018. 312 с.

ISBN 978-5-906960-17-7

Виталий Акимов - Архимандрит Сергий - Библейская Книга Екклезиаста и литература мудрости Древней Месопотамии - Содержание

Введение

Родословие библейского текста: Древняя Месопотамия

Глава 1 КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА И ДРЕВНИЕ ШУМЕРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Литература мудрости Древнего Шумера.

Пословицы и поговорки

Книга Екклезиаста и шумерские притчи.

Положительный взгляд на мир: воздаяние за поступки, мудрый и глупый, сила слова

Отношение к существующему общественному порядку. Смирение человека Богатство и бедность Противоречия человеческой жизни. Зыбкость земного порядка,

Глава 2 ШУМЕРСКОЕ «ПОУЧЕНИЕ ШУРУППАКА» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

«Поучение Шуруппака»: источники, история изучения, переводы Структура «Поучения Шуруппака». «Поучение Шуруппака» и Книга Екклезиаста: автор и адресат Литературные особенности и мотивация наставлений Поговорки в тексте «Поучения Шуруппака» и Книги Екклезиаста

Глава 3 РАДОСТЬ ЖИЗНИ И МИМОЛЕТНОСТЬ ЖИЗНИ В ШУМЕРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Шумерское произведение «Ничто не имеет значения» и библейская Книга Екклезиаста Шумерская «Песнь древних властителей» и библейская Книга Екклезиаста Сиро-Месопотамская и Новоассирийская версии «Песни древних властителей»

Интерпретация «Песни»

Еврейский термин הבל и проблема его перевода на русский язык

Глава 4 МЕСОПОТАМСКИЙ «РАЗГОВОР ГОСПОДИНА С РАБОМ» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

Вавилонский «Разговор господина с рабом»: источники, переводы, наименование, содержание «Разговор господина с рабом» и «Эпос о Гильгамеше» «Разговор господина с рабом» и Книга Екклезиаста: диалогичный характер, поиск блага Книга Екклезиаста о человеческой деятельности, жизни и смерти «Разговор господина с рабом» и Книга Екклезиаста: общий пессимизм памятников, одинаковая участь грешников и праведников, отношение к женщине, непостижимость мудрости Юмор в «Разговоре господина с рабом» и Книге Екклезиаста

Глава 5 АККАДСКИЙ «ЭПОС О ГИЛЬГАМЕШЕ» И БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

«Эпос о Гильгамеше»: история формирования, источники, переводы Содержание и интерпретация «Эпоса о Гильгамеше» «Эпос о Гильгамеше» и Книга Екклезиаста: проблема смерти и устремленность к вечной жизни Смерть и жизнь как определение свыше, человеческая ограниченность, непостижимость божественной воли и покорность человека перед этой волей Жизнь и ее радости как удел человека Сопутствующие мотивы: превосходство дружества, отношение к женщине, возвращение тела в землю, диалог с сердцем

Глава 6 ПРОБЛЕМА ВОЗДАЯНИЯ В МЕСОПОТАМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И БИБЛЕЙСКОЙ КНИГЕ ЕККЛЕЗИАСТА

Проблема несправедливости. Произвольное действие и непознаваемость божественной воли Проблема невинных страданий праведников «Вавилонская теодицея» и библейская Книга Екклезиаста Посмертная участь человека

Заключение

Библиография

Индекс цитирования Книги Екклезиаста