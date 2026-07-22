Акимов - Литургика

Учебное пособие включает материал, подготовленный автором в процессе преподавания литургики на факультете теологии Европейского гуманитарного университета и в Институте теологии Белорусского государственного университета в период с 1999 по 2009 г.

Пособие составлено с учетом государственного Образовательного стандарта Республики Беларусь по специальности 1-21 01 01 «Теология»1, в соответствии с Типовой учебной программой по дисциплине «Литургика» для высших учебных заведений по специальности «Теология», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь. Пособие предназначено для изучения трех разделов учебной программы: «Введение в изучение православного богослужения», «Священно-богослужебные и церковно-богослужебные книги» и «Богослужения суточного круга».

Пособие включает две части. В первой части представлен теоретический материал, который можно использовать и при проведении лекционных и практических занятий по литургике, и для самостоятельной работы студентов.

Вторая часть состоит из вопросов ко всем темам и упражнений к темам, имеющим практический характер. Вопросы могут быть использованы для активизации учебного процесса. В конце текущего занятия они могут помочь закрепить пройденный материал, а в начале следующего занятия - проверить усвоение пройденного материала. Вопросы могут помочь преподавателю при проведении контрольных работ, зачетов и экзаменов, а студенту - при подготовке к контрольным мероприятиям.

Акимов, В. В. - Литургика

Минск : Ковчег, 2011. -184 с.

Акимов В. В. - Литургика - Содержание

Предисловие

Пояснительная записка к Типовой учебной программе по ли-тургике для высших учебных заведений по специальности Теология

Часть первая. Материалы для лекционных и практических занятий

Введение в изучение литургики

Храм как место церковного богослужения

Таинство Евхаристии

Священнослужители и церковнослужители

Богослужебные круги. Христианские праздники и посты

Священно-богослужебные и церковно-богослужебные книги. Богослужебное Евангелие

Богослужебный Апостол

Псалтирь. Следованная Псалтирь

Часослов. Служебник. Архиерейский чиновник

Месяцеслов и Канонник

Пасхалия. Семиднев

Октоих

Ирмологий. Минея

Триодь

Требник. Книга молебных пений

Типикон. История церковного устава

Суточный круг богослужения. Вседневная вечерня

Великая вечерня

Повечерие. Полунощница

Вседневная утреня

Славословная утреня

Полиелейная утреня

Всенощное бдение

Часть вторая. Вопросы, упражения и литература по литургике

Вопросы по литургике

Упражнения по литургике

Литература