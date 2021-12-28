Лето 2001 года. После Божественной литургии в храме свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия, состоявшейся по случаю выпускного дня Екатеринбургского духовного училища, проректор по учебной работе протоиерей Петр Мангилёв зовет автора этих строк — студента 1-го курса — в учебную аудиторию. Борясь с небольшим смятением и заметив мимоходом в его руках какие-то бумаги, послушно плетусь вслед за проректором. Первый вопрос проректора о планах на дипломную работу застал меня врасплох и, не зная что сказать, честно ответил, что ни темы, ни планов нет. Тогда отец Петр сказал, что в истории Византийской империи и Русской Церкви XV века был один иерарх, — митрополит Исидор Киевский, — биография и деятельность которого очень мало изучены, между тем его жизнь и деятельность связаны со многими церковными и политическими событиями переломной эпохи от Средневековья к Возрождению.

В качестве отправных материалов отец Петр тут же показал мне принесенные с собой копию статьи Я. С. Лурье о митрополите Исидоре Киевском из «Словаря книжников и книжности Древней Руси» и издание 4 молитв иерарха, выполненное А. Циглером. Из-за скудости имеющегося материала я первоначально испугался, но интерес к теме оказался сильнее юношеского страха, и я решил заняться ее разработкой. Так начался долгий путь длиною в 17 лет: было написано и защищено в 2004 г. в Екатеринбургской духовной семинарии дипломное сочинение, потом был длительный перерыв в работе с текстом, но не иссякал интерес к теме и не прекращался сбор материалов, так или иначе попадавших автору в руки в библиотеках нашей страны и зарубежья. Итогом работы над темой стала подготовленная к защите диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия Московской духовной академии. Таким образом, вниманию читателей предлагается книга, представляющая собой переработанный, дополненный и исправленный текст кандидатской диссертации.

Акишин Сергей - Митрополит Исидор Киевский (1385/1390–1463)

Екатеринбург : Екатеринбургская духовная семинария, 2018. 324 с., цв. ил.

ISBN 978-5-6041842-0-2

Акишин Сергей - Митрополит Исидор Киевский (1385/1390–1463) - Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Жизнь иеромонаха Исидора до поставления на Киевскую кафедру

Глава 2. Исидор — митрополит Киевский

Глава 3. Жизнь кардинала Исидора после изгнания с Киевской кафедры

Глава 4. Библиотека и литературное наследие митрополита-кардинала Исидора Киевского

Послесловие

Приложения

Список использованных источников и литературы

Список использованных сокращений

Указатели

Summary