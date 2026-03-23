Акунов - О сатанинских корнях большевистской символики

Красная пятиконечная звезда поистине гермафродитически сочетает в себе Мужской и Женский принципы — как, впрочем, и другой фундаментальный символ большевизма и коммунизма вообще: пресловутое сочетание Серпа и Молота. Серп, как известно, испокон веков считался символом и ритуальным атрибутом Кроноса-Сатурна (подобно революции, пожирающего собственных детей), а также одноименной планеты и свинца — металла, которому планета Сатурн соответствует в алхимии и астрологии.

Сатурн считается астрологами мрачной, вредоносной планетой, связанной с наиболее телесными, материальными аспектами существования (и в этом смысле наилучшим образом подходящей в качестве символа материалистического лжеучения марксизма-ленинизма). Свинец же считается в алхимии, в свою очередь, символом тела, то есть наиболее грубой и материальной составляющей человеческого существа.

А самым главным символом и атрибутом Сатурна, как мы уже указывали выше, является Серп. Этим ритуальным Серпом Сатурн-Кронос (а Кронос не только по созвучию, но и по сути ассоциировался древними греками с Хроносом, то есть — временем) срезает цветок человеческой жизни, когда наступает конец человеческого жизненного цикла. Поэтому смерть, убийства, насилие следует расценивать ни в коем случае не как случайные или необязательные эпизоды коммунистической истории, не как неизбежные во всяком большом деле «издержки», «перегибы» или «извращения позитивной самой по себе идеи», но как логическое проявление самого «духа» большевицкой партии, неумолимо, изначально действовавшей под знаком Смерти-Свинца-Сатурна.

Не лишен тесной связи со Смертью и другой компонент большевицкой эмблемы — пресловутый «пролетарский» Молот. Символизм Молота более всего связан с его формой — формой буквы «Т» («Тау» или «Тав»). Молот-Т означает собственно Смерть и Конец, ибо представляет собой так называемый «Тау-крест», то есть крест, лишенный вертикали, направленной вверх по отношению к горизонтальной черте. Если в обычном Кресте вертикаль, пересекающая горизонталь, воплощает собой духовные влияния, идущие с неба (сверху) на горизонталь человеческой (и космической) жизни, то отсутствие верхней части Креста указывает на следующее. Небесная, духовная перспектива восхождения потеряна и осталась только перспектива нисхождения вниз, в «подчеловеческие», инфернальные, адские регионы бытия.

Конечно, в эзотерической Традиции символ «Тау-креста» имел, наряду с описанным выше негативным, еще и позитивный смысл — как необходимое инициатическое испытание, как посвятительное «снисхождение в Аид (а это значит — в Ад)», но вне традиционного контекста вся «прагматическая» позитивность подобной концепции, естественно, пропадает. Кроме того, в древнееврейском алфавите буква «Тау» («Тав»), соответствующая звуку «т» — последняя, знаменующая собой конец всего, и потому она в символическом смысле соотносится с греческой «Омегой» как последней буквой греческого алфавита.

Помимо «гармонического» сочетания этих двух в равной степени зловещих и смертоносных символов в эмблеме большевизма, между ними существует и иерархическое соотношение (то есть отношение господства и подчиненности). Так, Серп теснейшим образом связан с Женским Началом. Поэтому именно Серп служит атрибутом многих языческих богинь античности — в первую очередь богинь хтонических или теллурических (то есть, связанных с Землей). В сущности, богини Земли несли в язычестве (чей «духовный» арсенал был взят на вооружение масонством) сакральные (священные) функции, близкие к функциям Сатурна, являя собой как бы материальную, телесную, субстанциональную поддержку Проявленного Творения.

Но, кроме того, культ Богини-Матери-Земли был связан с ритуальным оскоплением (кастрацией) мужчины, с потерей мужчиной своего символического «олимпийского» качества, своего духовного начала, и растворении формы в хаосе материальных потенций. Это оскопление осуществлялось именно ритуальным Серпом (не отсюда ли идет сохранившееся в глубинах народной памяти, хотя, естественно, в донельзя вульгаризированной форме, выражение «серпом по яйцам»?). Поэтому не удивительно, что серп встречается и в мифе о Сатурне-Кроносе, оскопленном восставшим на него — Отца! — сыном, Зевсом-Юпитером. С другой стороны, Молот — орудие мужчины, как имеющий определенно фаллический характер и связанный с образами Богов-кузнецов (в частности, с Кабирами и с Гефестом-Вулканом), а тем самым — и с вечным, подземным «Адским огнем», на котором Боги-Кузнецы куют формы существ и вещей.

Вольфганг Акунов - О сатанинских корнях большевистской символики

2007 г. – 13 с.

Самиздат